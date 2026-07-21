Futbolistas que destacaron en el Mundial 2026 y podrían jugar en la MLS

El mercado de fichajes podría dejar sorpresas en EE.UU. con estrellas internacionales que buscarían un nuevo reto tras la Copa del Mundo

Lukaku podría aterrizar en la MLS / Jamie Squire / Getty Images via AFP

El Mundial 2026 no solo dejó momentos memorables dentro de la cancha. También permitió que cientos de futbolistas conocieran de cerca la infraestructura de la MLS, ya que muchas selecciones utilizaron instalaciones de la liga durante el torneo disputado en EE.UU., México y Canadá. Ahora que finalizó el ciclo mundialista, varios nombres de peso aparecen como posibles refuerzos para distintos clubes del campeonato de fútbol estadounidense.

La MLS espera capitalizar el impulso que dejó la Copa del Mundo y atraer a más figuras internacionales, tal y como lo ha hecho en semanas anteriores con las incorporaciones de distintas figuras, entre las que destaca Robert Lewandowski. De hecho, la liga fue una de las más representadas en el torneo, lo que reforzó su crecimiento y aumentó el interés de jugadores que podrían considerar un cambio de rumbo en sus carreras durante los próximos mercados de fichajes.

Las estrellas del Mundial 2026 que podrían llegar a la MLS

Uno de los nombres que más llama la atención es Mohamed Salah. El delantero egipcio lleva varias temporadas siendo relacionado con la MLS y, según distintos reportes, Sporting Kansas City sería uno de los clubes que más interés ha mostrado. Sin embargo, equipos como LA Galaxy o Vancouver Whitecaps también podrían entrar en la pelea. Tras el Mundial, el delantero dejó entrever su buena experiencia en Norteamérica al bromear con la posibilidad de vivir algún día en Vancouver.

Otro candidato es Romelu Lukaku. El belga demostró en el Mundial que mantiene intacto su olfato goleador al marcar tres tantos. Clubes como New York City FC podrían verlo como la gran figura para inaugurar una nueva etapa en 2027, mientras que su experiencia en equipos como Inter de Milán, Chelsea y Manchester United lo convierte en un perfil muy atractivo para cualquier franquicia de la MLS.

En el caso de los estadounidenses, Christian Pulisic y Gio Reyna también aparecen entre los jugadores que podrían despertar interés. Pulisic continúa siendo uno de los rostros más importantes del fútbol de EE.UU. aunque su presente en Europa ha generado dudas. Reyna, por su parte, necesita continuidad, después de varias temporadas con pocos minutos en la Bundesliga y un paso por la MLS podría ayudarlo a recuperar protagonismo antes del Mundial de 2030.

Entre las revelaciones del torneo destaca el neozelandés Elijah Just. El extremo sorprendió al marcar tres goles en su primera Copa del Mundo y confirmó el buen momento que vive tras una destacada campaña con Motherwell en Escocia. Con apenas 26 años, su perfil encaja como una incorporación accesible para varios equipos de la MLS que buscan talento internacional sin realizar inversiones millonarias.

El mercado también ha estado rodeado de rumores. En las últimas semanas tomó fuerza la versión de que el veterano arquero caboverdiano Vozinha, quien disputó el Mundial 2026 con Cabo Verde, podría convertirse en refuerzo del Inter Miami para aportar experiencia al plantel. Hasta ahora no existe un anuncio oficial ni negociaciones confirmadas por el club, pero el nombre del guardameta ha comenzado a sonar entre las posibles incorporaciones alrededor del equipo de Lionel Messi.

Con la ventana de transferencias abierta y el impacto mediático que dejó el Mundial 2026, la MLS podría seguir reforzando su imagen como un destino atractivo para figuras internacionales. Algunas operaciones parecen lejanas y otras mucho más realistas, pero todo apunta a que el legado del torneo continuará influyendo en el mercado de fichajes durante los próximos meses.

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