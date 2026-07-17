Cedric Alexander retiene el título de la X-Division tras vencer a Fabian Aichner

M by Elegance avanzó a la siguiente fase del torneo por el Campeonato de Televisión luego de derrotar a Rosemary con el apoyo de sus acompañantes

Cedric Alexander venció a Fabian Aichner y conserva el Campeonato de la X-Division. Fabian Aichner obtuvo la oportunidad titular después de ganar un combate múltiple la semana anterior, mientras que Cedric Alexander llegó a su primera defensa individual desde que conquistó el Campeonato de la X-Division ante Leon Slater. Desde el inicio, Aichner intentó establecer el ritmo con derribos y control sobre el brazo de su rival.

El retador mantuvo la presión con una combinación de sentón y moonsault, además de llevar la acción al exterior del cuadrilátero. Durante ese tramo golpeó a Alexander contra el borde del ring y lo castigó alrededor de la zona de combate. Sin embargo, un intento de springboard terminó en una caída que permitió al campeón responder con un spinebuster y un suplex sobre el filo del ring.

Alexander buscó aprovechar la cuenta fuera del cuadrilátero, aunque Aichner logró regresar antes de que el árbitro llegara a diez. A partir de ese momento, el campeón trabajó la zona abdominal y mantuvo a su rival bajo control con una llave de estiramiento y un suplex alemán.

El momento que pudo definir el combate llegó cuando Aichner conectó una powerbomb. Alexander colocó un pie sobre la cuerda inferior para detener la cuenta. Poco después, el campeón golpeó los ojos de su rival y lo envió fuera del ring.

Mientras el árbitro permanecía dentro del cuadrilátero, Eddie Edwards apareció para conectar el Boston Knee Party sobre Aichner y ocultarse debajo del ring. Alexander aprovechó la intervención, regresó al retador y aplicó el Lumbar Check para obtener la cuenta de tres y conservar el Campeonato de la X-Division.

M by Elegance supera a Rosemary en el torneo por el Campeonato de Televisión

M by Elegance avanzó en la primera ronda del torneo por el Campeonato de Televisión de las Knockouts después de derrotar a Rosemary. El combate contó con la presencia de Heather by Elegance, The Personal Concierge y Allie alrededor del cuadrilátero.

Rosemary tomó el control en los primeros minutos al enviar a su rival contra una esquina y golpearla desde las cuerdas. Heather intervino a espaldas del árbitro y provocó una caída que permitió a M by Elegance responder con una patada desde el borde del ring. M mantuvo la ofensiva con golpes en la esquina, un suplex alemán y varios intentos de cobertura. Rosemary resistió y respondió con The Upside Down, además de dos clotheslines, un Slingblade y un codazo sobre su rival.

La presencia de las acompañantes volvió a modificar el desarrollo del combate. Allie derribó a M by Elegance sin que el árbitro lo observara, mientras Heather trató de distraer al oficial cuando Rosemary preparaba el cierre.

En medio de la confusión, M by Elegance lanzó champaña al rostro de Rosemary. Con su oponente sin visibilidad, la participante realizó una cobertura y consiguió la cuenta de tres para avanzar a la siguiente ronda del torneo.

Moose derrota a AJ Francis por descalificación tras la intervención de Frankie Kazarian

AJ Francis atacó a Moose antes del sonido de la campana y trató de tomar el control del combate desde los primeros segundos. Moose respondió con golpes de codo, un sentón y un impacto que envió a Francis contra las escaleras metálicas.

Expressions intervino para distraer a Moose, situación que Francis aprovechó para aplicar una powerbomb desde el borde del ring. Después mantuvo el castigo con una llave sobre las cuerdas y recibió otra ayuda de su acompañante mientras el árbitro permanecía ocupado. Francis conectó Tennessee Whiskey y buscó aplicar Down Payment, pero Moose evitó el movimiento y respondió con un cabezazo. El intercambio continuó con un golpe de antebrazo y un TFL por parte de Francis, aunque Moose salió antes de la tercera palmada.

El combate cambió cuando Moose conectó una patada sobre Francis en la esquina superior y después lo llevó a la lona con un superplex. Más tarde, ambos llevaron la acción al exterior, cerca de la mesa de comentaristas. Frankie Kazarian, quien participaba en la transmisión, intervino y estrelló el rostro de Moose contra el poste. El árbitro observó la acción y ordenó la descalificación de AJ Francis, por lo que Moose fue declarado ganador.

Bear Bronson vence a Ricky Sosa con ayuda de Brian Myers

Bear Bronson y Ricky Sosa comenzaron el combate con un intercambio de golpes. Sosa utilizó una patada voladora para sacar a su rival del cuadrilátero, pero Bronson respondió en el exterior con un Black Hole Slam.

Bronson continuó el castigo al enviar la espalda de Sosa contra el borde del ring. Ya dentro, conectó un suplex alemán y un codazo desde la cuerda superior, aunque su rival evitó la derrota en dos ocasiones. Sosa recuperó el control con un suplex con giro, un rodillazo, otro suplex alemán y dos uppercuts. Después aplicó Sosa Fly, pero Bronson levantó el hombro antes de que terminara la cuenta.

La acción volvió al exterior cuando Sosa se lanzó sobre Bronson. Brian Myers provocó una distracción que permitió a su compañero conectar un Chokebomb, aunque la cobertura tampoco llegó a tres. Sosa intentó una cuenta rápida y después buscó el Blue Thunderbomb, pero presentó molestias en la espalda. Bronson aprovechó el momento para aplicar Shock Treatment y cerrar con Bear Down, movimiento con el que consiguió la victoria.

Thea Hail elimina a Harley Hudson y avanza en el torneo

Thea Hail se convirtió en la primera representante de NXT en participar en el torneo. Su rival fue Harley Hudson, con un lugar en la siguiente ronda ante Indi Hartwell como recompensa para la ganadora.

Ambas comenzaron con intercambio de llaves a la cintura. Hail derribó a Hudson con el hombro y continuó con un armdrag, pero Hudson respondió con una tijera a la cabeza y un golpe sobre el brazo. Hudson enfocó su ofensiva en una de las extremidades de Hail y la lanzó con un fallaway slam. La representante de NXT respondió con una patada al rostro y después trató de conseguir la victoria con un backslide, sin superar la cuenta de dos.

Hail conectó un cabezazo, un golpe de codo y un suplex. Hudson contestó con un neckbreaker, pero tampoco pudo terminar el combate. Poco después, Hail aplicó un Tornado DDT y una plancha frontal. Hudson buscó un leg drop, pero Hail evitó el impacto y cayó de espaldas sobre su rival. La cobertura llegó a tres, resultado que le permitió avanzar en el torneo y asegurar un enfrentamiento contra Indi Hartwell.

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