Debut amargo del Atlante: Piojo Herrera cuestiona decisiones arbitrales y habla de refuerzos

Miguel Herrera analiza la derrota ante Necaxa, el arbitraje y los ajustes que necesita Atlante para el Apertura 2026

El debut del Atlante en la Primera División de la Liga MX tras 12 años se saldó con una derrota por 2-1 frente al Necaxa en el estadio Victoria, y el director técnico de los Potros de Hierro, Miguel ‘Piojo’ Herrera, ofreció un panorama detallado sobre la actuación de su equipo, las dificultades del arranque y su opinión sobre el arbitraje.

Herrera cuestionó en entrevista para AS en W varias decisiones del silbante Yonatan Peinado Aguirre, especialmente un penal marcado en contra de su equipo y el segundo tanto que generó polémica por un posible fuera de lugar. “Bueno, acabas de decir que tienen un video muy claro de la circunstancia del penal; no sé, nada se ve, se ve que el árbitro lo inventa. Esperemos que lo saquen para que realmente se den cuenta de los errores, que no se los dicen a los muchachos”, comentó.

Además, resaltó la necesidad de trabajar en el aspecto físico, en los lapsos de partidos buenos y malos, así como en la toma de decisiones. “Estuvimos para empatar el partido dos veces, no la metimos y salimos sin dos puntos, pero bueno, a trabajar mucho… Los calambres, les digo, son inauditos, trabajamos a 3,000 metros de altura y venimos aquí a 200 o 300 metros, y de repente empiezan los calambres. Son nervios normales de estar otra vez de regreso en Primera División”.

Sobre el rendimiento individual de sus jugadores, Herrera destacó la actuación de Joan Julio Pisuto y Martín Fernández, quienes se están adaptando al equipo, así como el desempeño de Nico Carrera y Walter Portales: “En lo personal, creo que jugaron muy bien, los cambios a veces nos quedaron a deber pensando que podíamos ver… pero hay mucho que mejorar para esto”.

El estratega también abordó los retos de la conformación del equipo, sobre todo por la llegada paulatina de jugadores extranjeros.“El primer problema que tenemos es completar el equipo. Están llegando de a poquito los extranjeros. Hoy justo hace tres días se nos puso en duda (un jugador), no decidimos arriesgarlo, no queremos perder un mes; pretendimos jugar con la gente que está al 100% y ese es el primer escollo. Espero que la próxima semana ya aparezcan dos o tres de los que tenemos en mente y empezar a completar el equipo”.

Respecto a las zonas del campo donde Atlante necesita reforzarse, Herrera explicó: “Se nos contracturó, se le puso la pierna muy dura a Bahí, que es un central muy rápido y nos faltó. No va a venir otro central, va a venir un portero, va a venir un volante ofensivo que nos dará ayuda entre Pisuto y Calzadilla. Nos darán mejor resolución arriba y estamos pensando en un ‘nueve’, no más. Hoy teníamos a Puente y nos llevan a la selección a Mujica, y tuvimos que traer un chavito de la Sub-19 o Sub-20 a la banca, pero bueno, es por lo que vamos a atravesar en el torneo”.

Herrera comparó su trabajo con el de Javier Aguirre y resaltó el nivel de ambos en la selección mexicana: “No creo que se haya igualado, cada quien hace su trabajo y Javier hace un gran trabajo con una selección de la que no esperaba nada. Bueno, gran trabajo, seleccionó el equipo. Nos quedamos los dos con las ganas de darle más satisfacción a la gente”.

Mientras que en conferencia de prensa reiteró su posición ante arbitraje: “Si existe una herramienta como el VAR, el árbitro debe utilizarla. Yo no puedo reclamarle si va a verla y decide mantener su decisión, porque ya analizó la jugada. Lo que no entiendo es por qué no fue a revisarla. Los del VAR no deben decidir por él; deben decirle que vaya a verla. Sabemos que somos el benjamín de la Primera División, las jugadas dudosas van a venir en contra, pero por lo menos que hagan un esfuerzo. Hoy se saltaron dos reglas; ojalá también califiquen al árbitro. Si lo califican mal, entonces estaremos hablando de que se puede corregir”.

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