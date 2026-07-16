La Casa de los Famosos México 2026: ¿Cuándo, a qué hora es y dónde ver la revelación del décimo habitante?

La producción dará a conocer a una nueva participante este jueves 16 de julio, antes del estreno de la cuarta temporada del reality

¿Quién será el décimo nombre en LCDLF 2026? | @LaCasaFamososMx

La identidad del décimo habitante de La Casa de los Famosos México 2026 será revelada este jueves 16 de julio, como parte de los anuncios previos al estreno de la cuarta temporada. La presentación podrá seguirse en televisión abierta y por streaming en México y Latinoamérica.

La producción difundió un adelanto con diferentes pistas relacionadas con una mujer vinculada con la actuación, la música y los videojuegos. Entre los objetos mostrados aparecen unas botas plateadas, una rosa blanca, una máscara teatral, un micrófono, audífonos con orejas de gato y un control de consola.

¿Cuándo y a qué hora hace Galilea Montijo la revelación del décimo habitante de La Casa de los Famosos México?

La revelación se realizará este jueves 16 de julio a las 20:28 horas, tiempo del centro de México. El anuncio se transmitirá simultáneamente mediante Las Estrellas, Canal 5, El Nueve y la plataforma ViX.

Wendy Guevara será la encargada de presentar oficialmente al décimo habitante. La ganadora de la primera temporada volverá a participar en el proyecto como conductora de las pregalas y postgalas digitales junto con Ricardo Margaleff.

Las pistas provocaron especulaciones alrededor de los nombres de Arantza Ruiz y Ari Gameplays. Sin embargo, la posibilidad de que sea la streamer se reduce porque estará presente en La Velada del Año VI el sábado 25 de julio, un día antes del inicio del reality.

Arantza Ruiz aparece como una de las principales opciones debido a su trayectoria como actriz, su incursión en la música y su afición por los videojuegos. La rosa blanca también fue relacionada con sus participaciones en La Rosa de Guadalupe, mientras que la máscara teatral y el micrófono apuntan a sus actividades artísticas.

¿Quiénes son los habitantes confirmados de la Casa de los Famosos México 2026?

Hasta el momento se han confirmado nueve participantes: Ernesto Laguardia, Karina Torres, Ximena Herrera, Aldo Rendón, Moisés Peñaloza, Cynthia Klitbo, Yahir, Flor Vigna y Masad Al-Tamimi. El elenco combinará actores, cantantes, creadores de contenido y personalidades de la televisión. La producción continuará revelando nombres antes del estreno, ya que la temporada comenzará con un total de 18 habitantes dentro de la casa.

¿Quiénes son los conductores confirmados para La Casa de los Famosos 2026?

Galilea Montijo volverá a encabezar las principales galas de La Casa de los Famosos México 2026. Odalys Ramírez y Diego de Erice estarán al frente de las emisiones semanales y acompañarán el desarrollo de las nominaciones, pruebas y eliminaciones.

Wendy Guevara y Ricardo Margaleff conducirán las pregalas y postgalas exclusivas de ViX. Marie Claire Harp y Jim Velásquez participarán en la cobertura digital con entrevistas, reacciones y contenido relacionado con los habitantes.

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Cuándo y a qué hora inicia la nueva temporada del reality?

La cuarta temporada se estrenará el domingo 26 de julio de 2026 a las 20:30 horas, tiempo del centro de México. La primera gala mostrará el ingreso de los 18 participantes que competirán por el premio de cuatro millones de pesos.

Las galas de eliminación se transmitirán los domingos a las 20:30 horas. Las emisiones diarias serán de lunes a viernes a las 22:00 horas, mientras que los miércoles estarán destinados al proceso de nominación.

¿Dónde ver en vivo La Casa de los Famosos México 2026?

Las galas dominicales podrán verse por televisión abierta a través de Las Estrellas. Canal 5 transmitirá la programación de lunes a viernes, incluidos los resúmenes, las nominaciones y las actividades semanales. ViX ofrecerá las galas, las pregalas, las postgalas y contenido exclusivo de la temporada. La plataforma también contará con cámaras en vivo durante las 24 horas para seguir lo que ocurra dentro de la casa.

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