¡Histórico! Rodrigo Aguirre estrena la Ley Prestianni en la Liga MX y se va expulsado

El delantero de los Tigres vio la roja directa después de insultar a un rival de los Xolos de Tijuana

Búfalo Aguirre, el primer expulsado en la Liga MX por la Ley Prestianni | Imago7

Arrancó el torneo Apertura 2026 de la Liga MX con un momento histórico apenas en la primera fecha de la competencia, pues el delantero uruguayo de los Tigres, Rodrigo Aguirre, se fue expulsado por la Ley Prestianni, luego de taparse la boca para insultar a un rival de los Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente.

Después de verse abajo en el marcador con la anotación de Ramiro Árciga al minuto 32 y tras anularse una anotación de Fernando Gorriarán por una supuesta falta en ataque, la frustración se hizo presente en el inmueble, al grado de que los jugadores tuvieron un cruce de palabras en los minutos finales de la primera parte.

Rodrigo Aguirre se hizo de palabras con Jesús Gómez, pero en un momento se cubrió la boca para que no se viera lo que le dijo al rival. Sin embargo, para su mala fortuna, los compañeros de Gómez estuvieron atentos a lo ocurrido y con conocimiento de la regla, le hicieron saber al árbitro Ismael Rosario López sobre lo ocurrido.

Ante la duda por no haber visto el movimiento del atacante uruguayo, el silbante fue al monitor para ver dicha acción, donde pudo apreciar cuando Aguirre se tapó la boca para insultar a su compañero de profesión. Por lo que dio a conocer su decisión en el sonido local del Estadio Caliente.

Después de revisar lo ocurrido, Ismael Rosario le mostró la tarjeta roja al Búfalo Aguirre para cumplir con la nueva regla en el fútbol, conocida como Ley Prestianni. Dicho reglamento se estrenó en la Copa del Mundo 2026, durante el duelo entre Estados Unidos y Paraguay, luego de que el delantero Miguel Almirón se cubriera la boca para insultar a un contrincante, por lo que también fue expulsado de manera directa.

¡ROJA PARA AGUIRRE!🔴



El “Búfalo” se tapó la boca en una situación de conflicto y el silbante lo expulsó del partido.@Xolos 🐕 1-0 🐯 @TigresOficial #LigaMX 🇲🇽 pic.twitter.com/7Q642AGNDy — FOX (@somos_FOX) July 17, 2026

El origen de la Ley Prestianni en el fútbol

En la temporada 2025-26 de la Champions League, en la jornada 8 de la fase de liga el Benfica y el Real Madrid se vieron las caras en el Estadio Da Luz. En dicho encuentro el brasileño Vinicius se hizo de palabras con el argentino Gianluca Prestianni, quien supuestamente se tapó la boca para soltar algunos insultos racistas hacia el hombre del cuadro blanco.

Con este contexto histórico la Liga MX toma cartas en el asuntos para promover el respeto y evitar el racismo en la canchas del fútbol mexicano, siendo Rodrigo Aguirre el primer sancionado por dicha acción de indisciplina.

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