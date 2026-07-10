Xia Brookside retiene el Campeonato Mundial Knockouts en una lucha sin descalificación ante Lei Ying Lee

Xia Brookside retuvo el título Knockouts ante LEi YIng Lee en una lucha sin descalificación llena de castigos y objetos

La actividad de TNA iMPACT! tuvo como punto central la defensa de Xia Brookside, quien retuvo el Campeonato Mundial Knockouts en una lucha sin descalificación frente a LEi YIng Lee, en un combate que comenzó antes de sonar la campana y terminó tras el uso de una silla metálica para asegurar la cuenta de tres.

Lee sorprendió a Brookside con un ataque por la espalda y llevó la acción al exterior del ring desde los primeros segundos. La retadora dominó gran parte del inicio con castigos dirigidos a la espalda y la zona media de la campeona, además de lanzarse a través de las cuerdas para derribarla fuera del cuadrilátero.

Brookside cambió el rumbo del combate enfocando sus ataques en la pierna izquierda lesionada de Lee. Utilizó un abanico, un cinturón de cuero y posteriormente un palo de kendo para continuar castigando la extremidad. La lucha se desarrolló con múltiples objetos, incluyendo sillas metálicas, una mesa y el cinturón de campeonato.

En la recta final, Lee colocó varias sillas en el centro del ring e intentó un ataque aéreo desde la tercera cuerda, pero Brookside evitó el impacto y la retadora cayó sobre las sillas. La campeona respondió golpeándola con el cinturón y, después de un intercambio de golpes, bloqueó un puñetazo con una silla metálica antes de ejecutar Darkside sobre ella para conseguir la victoria y conservar el título.

The Hardys retienen los campeonatos mundiales en parejas

The Hardys superaron a The Great Hands para mantener los Campeonatos Mundiales en Parejas de TNA. Jason Hotch y John Skyler trabajaron sobre la pierna de Matt Hardy durante gran parte del combate, pero el relevo a Jeff Hardy cambió el ritmo de la lucha. Tras evitar el intento de Whisper in the Wind, The Great Hands estuvieron cerca de ganar con su movimiento Favor, aunque Matt interrumpió la cuenta.

Los hermanos Hardy respondieron con una combinación de Side Effect y dos Twist of Fate, antes de que Jeff conectara Swanton Bomb sobre Skyler para lograr la cuenta de tres.

Indi Hartwell avanza en el torneo del Campeonato Televisivo Knockouts

Indi Hartwell consiguió su pase a la siguiente ronda del torneo por el Campeonato Televisivo Knockouts al derrotar a Vicious Vicki Venuto en un combate que cambió de dominio en varias ocasiones.

La lucha comenzó con una muestra de respeto entre ambas competidoras antes de que sonara la campana. Hartwell buscó sorprender desde el inicio con un rápido intento de cobertura, pero Venuto respondió de inmediato con un ataque al abdomen y la llevó contra el esquinero para tomar el control.

La integrante de la división Knockouts mantuvo la ofensiva con una serie de castigos, incluido un suplex alemán que obligó a Hartwell a reaccionar rápidamente para evitar la cuenta de tres. Venuto continuó presionando con ataques en las esquinas y un Dropkick que le permitió acercarse nuevamente a la victoria. En los momentos finales, Hartwell sorprendió con un rodamiento rápido que casi le da el triunfo. Venuto alcanzó a liberarse, pero la reacción de Indi fue inmediata: conectó su movimiento Harts Donut en el centro del ring y consiguió la cuenta de tres para avanzar a la siguiente fase del torneo.

Leon Slater y Ricky Sosa ganan la triple amenaza por parejas

Leon Slater y Ricky Sosa se impusieron en una lucha de triple amenaza por parejas frente a The Righteous y The System, representado por Bear Bronson y Brian Myers. El combate tuvo una estipulación especial en la que solo dos equipos podían ser legales al mismo tiempo y los relevos podían hacerse tanto con el compañero de equipo como con un integrante de otra pareja.

Slater inició el encuentro contra Myers y rápidamente mostró velocidad en el intercambio inicial. Más adelante, Sosa y Slater trabajaron en conjunto para sacar del ring a Dutch y neutralizar a Bronson con una serie de ataques consecutivos. Sin embargo, The Righteous tomó el control durante varios minutos, aprovechando una distracción del árbitro para castigar a Slater y evitar que consiguiera el relevo.

En la parte final, el combate se convirtió en un intercambio constante de movimientos entre las tres parejas. Slater se lanzó por encima de la tercera cuerda para derribar a Dutch y Bronson en el exterior, mientras Sosa regresó a Bronson al cuadrilátero. Con el camino despejado, conectó un Uppercut sobre Bronson para lograr la cuenta de tres y darle el triunfo a su equipo.

Jody Threat también avanza en el torneo Knockouts

Jody Threat venció a Gabby Forza en otra lucha de primera ronda del torneo por el Campeonato Televisivo Knockouts. Forza dominó varios pasajes del combate con un Vader Bomb y un Spin-out Rack Bomb, pero Threat logró sobrevivir. Después de evitar un segundo Vader Bomb, conectó Pop Shove It para llevarse la victoria.

Con estos resultados, Xia Brookside continúa como campeona mundial Knockouts de TNA, mientras que Indi Hartwell y Jody Threat avanzan en el torneo para definir a la futura campeona televisiva de la división femenina.

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