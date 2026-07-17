Tijuana vs Tigres, en vivo la jornada 1 de la Liga MX: ¡Nos vamos al descanso! Los Xolos lo ganan por la mínima
Al momento: Tijuana 1-0 Tigres: ¿Quién gana el partido de la jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX?
¿A qué hora juega Tijuana vs Tigres y dónde ver hoy 16 de julio la jornada 1 de la Liga MX 2026?
El duelo entre fronterizos y neoleoneses se llevará a cabo este jueves 16 de julio en el Estadio Caliente, en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México; una hora antes en territorio tijuanense.
Alineaciones Tijuana vs Tigres, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
Tanto Tijuana como Tigres buscarán iniciar el torneo Apertura 2026 de la Liga MX con el pie derecho, por lo que tanto Sebastián Abreu como Guido Pizarro buscarán debutar con una victoria en el certamen, por lo que saldrán con el mejor equipo disponible a la cancha.
Tijuana: José Rodríguez; Rafael Fernández, Jackson Porozo, Pablo Ortíz; Jesús Gómez, Iván Tona, José Rivero, Ramiro Árciga, Jonathan Padilla; Adonis Preciado, Diego Abreu.
Tigres: Nahuel Guzmán; Joaquim Pereira, Vladimir Loroña; César Araújo, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, Jesús Garza, Diego Lainez, Rômulo Zanré; Rodrigo Aguirre, Jonathan Herrera.
Antecedentes Tijuana vs Tigres, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
En la historia de los torneos cortos de la Liga MX, Tigres mantiene una ventaja amplia sobre Tijuana. En 33 enfrentamientos, el conjunto regiomontano suma 19 victorias, mientras que los Xolos registran seis triunfos y se han presentado ocho empates. La diferencia también aparece en los goles: Tigres ha marcado 53 y recibido 24, para una diferencia de +29; Tijuana acumula 24 tantos a favor y 53 en contra. En puntos obtenidos durante estos duelos, los felinos alcanzan 65, por 26 del cuadro fronterizo.
Tijuana 1-0 Tigres | Jornada 13 | Clausura 2026
Tigres 5-0 Tijuana | Cuartos de final, vuelta | Apertura 2025
Tijuana 3-0 Tigres | Cuartos de final, ida | Apertura 2025
Tigres 2-0 Tijuana | Jornada 15 | Apertura 2025
Tigres 4-0 Tijuana | Jornada 4 | Clausura 2025
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
De acuerdo con la casa de apuestas de Caliente.mx, los Tigres son los favoritos para quedarse con la victoria al tener un momio de +100; por lo que en caso de apostar mil pesos, se podría tener una ganancia de dos mil pesos. Por otra parte, los Xolos tienen un momio de +270, por lo que hacer una apuesta con la misma operación, se podría embolsar uno tres mil 700 pesos mexicanos.
El empate también dejaría buenos dividendos al tener un momio de +240, el hacer una apuesta de mil pesos daría una ganancia de tres mil 400 pesos.
¡Bienvenidos!
Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del partido entre los Xolos de Tijuana y Tigres en el Estadio Caliente, en duelo correspondiente a la jornada 1 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, en el inicio de una nueva temporada del fútbol mexicano.
Un duelo que llama la atención por la calidad de ambos equipos y en busca de mejorar su imagen tras lo hecho en el pasado Clausura 2026; los fronterizos buscarán hacer una mejor campaña para volver a pelear por un lugar en la Liguilla; mientras que los felinos tienen el objetivo de hacer una mejor presentación en la fase regular y pelear por el título.