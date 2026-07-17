Tijuana vs Tigres, en vivo la jornada 1 de la Liga MX: ¡Nos vamos al descanso! Los Xolos lo ganan por la mínima

Antecedentes Tijuana vs Tigres, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

En la historia de los torneos cortos de la Liga MX, Tigres mantiene una ventaja amplia sobre Tijuana. En 33 enfrentamientos, el conjunto regiomontano suma 19 victorias, mientras que los Xolos registran seis triunfos y se han presentado ocho empates. La diferencia también aparece en los goles: Tigres ha marcado 53 y recibido 24, para una diferencia de +29; Tijuana acumula 24 tantos a favor y 53 en contra. En puntos obtenidos durante estos duelos, los felinos alcanzan 65, por 26 del cuadro fronterizo.

Tijuana 1-0 Tigres | Jornada 13 | Clausura 2026

Tigres 5-0 Tijuana | Cuartos de final, vuelta | Apertura 2025

Tijuana 3-0 Tigres | Cuartos de final, ida | Apertura 2025

Tigres 2-0 Tijuana | Jornada 15 | Apertura 2025

Tigres 4-0 Tijuana | Jornada 4 | Clausura 2025