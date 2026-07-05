Felipe Drugovich consigue su primera pole position en la Fórmula E en Shanghái

El piloto brasileño de Andretti sorprendió en la clasificación al quedarse con la pole para la Ronda 13 del e-Prix de Shanghái 2026.

Felipe Drugovich firmó la mejor actuación de la sesión de clasificación del e-Prix de Shanghái 2026 al conquistar la primera pole position de su carrera en la Fórmula E. El piloto brasileño de Andretti se impuso en los duelos eliminatorios y saldrá desde la primera posición en la ronda 13 del campeonato.

El brasileño dejó atrás a Taylor Barnard en la final de la clasificación y también superó el reto que representó Pascal Wehrlein, ganador de la pole y de la carrera del día anterior. Con este resultado, Andretti alcanzó su decimosexta pole position dentro de la categoría.

La definición por la pole reunió a Drugovich y Barnard, quienes llegaron como los dos pilotos más rápidos de la jornada. Sin embargo, el representante de Andretti marcó una vuelta que le permitió sacar una diferencia cercana al medio segundo para quedarse con el primer lugar de la parrilla.

Antes de disputar la final, Drugovich eliminó a Pascal Wehrlein en las semifinales. El piloto de Porsche buscaba repetir la actuación que había conseguido en la jornada previa, pero el brasileño logró un mejor registro y aseguró su presencia en la definición por la pole.

En la otra semifinal, Taylor Barnard dejó fuera a Oliver Rowland. El piloto británico encontró una ventaja durante el segundo sector del circuito y selló su pase a la ronda definitiva para enfrentar a Drugovich.

El camino del brasileño comenzó en los cuartos de final, donde venció a Norman Nato tras construir una diferencia desde el primer sector y mantenerla hasta cruzar la línea de meta. Wehrlein, por su parte, avanzó después de superar a Edoardo Mortara con una amplia ventaja, mientras que Barnard eliminó a Pepe Martí y Rowland hizo lo propio frente a Nico Müller.

La clasificación inició con la fase de grupos. En el Grupo A, Nico Müller registró el mejor tiempo por delante de Barnard. También avanzaron Pepe Martí y Oliver Rowland, mientras que la eliminación de los dos pilotos de Jaguar representó uno de los resultados que más llamó la atención de la sesión.

En el Grupo B, Pascal Wehrlein encabezó la clasificación con el mejor tiempo del grupo, acompañado por Norman Nato, Felipe Drugovich y Edoardo Mortara. Jake Dennis no consiguió avanzar a los duelos después de reportar por radio que encontró tráfico durante su vuelta rápida.

Con la pole position asegurada, Drugovich buscará convertir el resultado de la clasificación en una victoria durante la carrera del e-Prix de Shanghái. El brasileño tendrá la oportunidad de defender el primer lugar desde la salida frente a un grupo de pilotos que continúa en la pelea por el campeonato de la Fórmula E.

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