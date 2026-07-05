Partidos Mundial 2026 hoy 5 de julio: horarios y dónde ver en vivo por TV y online

Este domingo continúa la ronda de octavos de final de la Copa del Mundo; con el México vs Inglaterra recibiendo los reflectores

Todos los partidos de este 5 de julio en el Mundial 2026 | Claro Sports

La actividad de los octavos de final del Mundial 2026 continuará este 5 de julio con una jornada que tendrá como protagonistas a Brasil, Noruega, México e Inglaterra. Cuatro selecciones con caminos distintos en el torneo buscarán mantener con vida sus aspiraciones y dar un paso más rumbo a los cuartos de final, en una fase donde el margen de error desaparece y cada partido define el futuro inmediato de los equipos.

Brasil llegará a su compromiso frente a Noruega después de superar a Japón en la ronda anterior, resultado que le permitió instalarse entre los 16 mejores del torneo. La Canarinha enfrentará a un rival europeo que también llega con impulso, luego de vencer a Costa de Marfil y confirmar su presencia en la fase de eliminación directa. El cruce pondrá frente a frente a dos selecciones que intentarán imponer condiciones desde planteamientos distintos.

Más tarde será el turno de México, que volverá a escena después de eliminar a Ecuador y avanzar a los octavos de final. El Tricolor tendrá una prueba ante Inglaterra, una selección que dejó fuera a República Democrática del Congo y que llega con la intención de seguir avanzando en el Mundial. Para el equipo mexicano, el duelo representa una oportunidad para continuar su recorrido en casa y buscar un lugar entre los ocho mejores.

Agenda Mundial 2026: todos los partidos de hoy 5 de julio

Las acciones de los octavos de final siguen con el duelo entre Brasil y Noruega. La Canarinha llega a esta instancia después de superar a Japón, mientras que el conjunto noruego consiguió su boleto tras vencer a Costa de Marfil. El partido se disputará a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, en el New York New Jersey Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey.

Brasil vs Noruega | Octavos de final

México (CDMX) y Centroamérica: 14:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Estados Unidos (ET): 16:00 horas

Estados Unidos (PT): 13:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Para concluir la jornada llegará uno de los partidos más esperados, con el México frente a Inglaterra. El Tricolor avanzó a octavos luego de eliminar a Ecuador, mientras que la selección inglesa dejó en el camino a República Democrática del Congo. El encuentro se jugará en el Estadio Ciudad de México, donde la selección mexicana buscará mantenerse con vida en la fase de eliminación directa.

México vs Inglaterra | Octavos de final

México (CDMX) y Centroamérica: 18:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Estados Unidos (ET): 20:00 horas

Estados Unidos (PT): 17:00 horas

Argentina: 21:00 horas

¿Dónde ver en vivo los octavos de final del Mundial 2026? Canales de TV y online

Los partidos de los octavos de final del Mundial 2026 se podrán seguir en vivo a través de distintas opciones de transmisión en México, con encuentros disponibles tanto en televisión abierta como en TV de paga. Algunos duelos de esta fase estarán disponibles por las señales de Canal 5 y Azteca 7, mientras que el resto podrá seguirse mediante los canales de paga con derechos de transmisión. Además, para quienes prefieran verlos por internet, ViX transmitirá todos los encuentros de los octavos de final, por lo que la plataforma será una alternativa para seguir completa la fase de eliminación directa rumbo a los cuartos de final.

En Estados Unidos, los partidos van en vivo por Telemundo y Peacock para la cobertura en español; mientras que en Colombia, DirecTV Sports tiene los 104 partidos del Mundial 2026, mientras que Caracol TV, RCN y Win Sports cuentan con paquetes parciales de transmisión. Finalmente,Tigo Sports llevará la cobertura de los 104 partidos del Mundial 2026 para Centroamérica.

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