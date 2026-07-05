México contra 1500 millones de euros: Lati revela la clave para eliminar a Inglaterra

La selección mexicana enfrenta una brecha de talento ante Inglaterra, pero Lati apunta a la unidad como respuesta

Alberto Lati habló sobre la previa del México vs Inglaterra en ‘La Delantera de Claro Sports’, el periodista planteó que el Tricolor no puede enfrentar el partido desde la comparación directa de nombres, valor de plantilla o talento individual. En su análisis, el periodista ubicó el duelo como una prueba que exige fe, convicción, ejecución táctica y resistencia colectiva para competir ante una selección inglesa con mayor peso individual.

Lati abrió su reflexión con una imagen que colocó el partido en un terreno emocional y futbolístico: “Hay días, hay cotejos que invitan a jugar, y me atrevo a utilizar este término, en modo peregrinación, porque se peregrina sobre todo con fe, sí, pero se peregrina con convicción”. Con esa idea, el periodista sostuvo que el primer paso de México debe ser creer en su plan, antes de pensar en el resultado o en la diferencia de nombres frente al rival europeo.

El editorialista remarcó que esa convicción no puede quedarse solo en el discurso. “Ya después viene lo importante: la intensidad, la inteligencia, la ejecución, la adaptación a numerosos escenarios, la concentración”, señaló Lati, al explicar que una noche como la del duelo ante Inglaterra exige separar “lo que con nostalgia pudo ser” de aquello que puede terminar por construirse en la cancha. El mensaje central apuntó a que México no solo necesita emoción, sino una aplicación táctica sin margen de error.

La diferencia entre planteles fue uno de los ejes de la editorial. Lati fue directo al señalar que “sería iluso y hasta peligroso engañarse pensando que México es superior a Inglaterra”, al considerar que el conjunto inglés cuenta con “uno de los mejores planteles tanto de su historia como de este torneo”. En ese contexto, la superioridad económica y de talento individual de Inglaterra aparece como el punto de partida de la discusión, no como una sentencia definitiva para el Tricolor.

Dentro de ese análisis, Harry Kane fue presentado como la principal amenaza para México: “¿Y quién no va a depender? ¿Quién no iba a depender de un delantero de época?”, expresó Lati sobre el atacante inglés, a quien definió como “una leyenda viviente”. El periodista advirtió que lo que le llegue a Kane, “arriba o abajo, con o sin espacio”, tiende a convertirlo en gol, por lo que consideró indispensable aislarlo y cortar sus vías de abastecimiento.

La tarea mexicana, según la editorial, pasa por bloquear los circuitos que conectan a Inglaterra desde distintas zonas del campo. Lati mencionó la presencia de jugadores como Jude Bellingham, además de las opciones por los costados y los futbolistas que sostienen el mediocampo inglés. “Suena imposible porque esto es una especie de boxeador que va armado con ocho puños. Habrá que saber blindar, no con menos brazos, con ocho con los que hagan falta”, afirmó, en una de las frases que marcaron el tono del análisis.

El periodista también subrayó que el plan de Javier Aguirre, Toni Amor y Rafa Márquez no será suficiente si el equipo no lo ejecuta con precisión: “México habrá de ser impecable en planteamiento y también en la ejecución del mismo. El edificio ha de quedar incluso mejor que lo que Aguirre, Toni Amor, Rafa Márquez diseñen en los planos. No basta con plantear, hay que ejecutar”, apuntó Lati. La idea expone que el partido no se resolverá únicamente desde la estrategia, sino desde la capacidad del plantel para sostenerla bajo presión.

Para reforzar su argumento, Lati recurrió a ejemplos de figuras que alcanzaron hitos deportivos enfrentando escenarios adversos. Recordó a Mohamed Ali, Garry Kasparov y Rafa Nadal, con la anécdota en la que su tío y entrenador le advirtió que Roger Federer era superior en varios aspectos. “Rafa dijo: ‘¿Y entonces me retiro?’. Le respondió: ‘No, tienes que entrenar más que él y mejor que él’”. Con esas referencias, el periodista sostuvo que los momentos históricos no suelen construirse con los pronósticos a favor, sino resistiendo la adversidad y respondiendo desde la preparación.

La conclusión de Lati llevó la comparación individual al terreno colectivo. “Así tiene que verse nuestro equipo: como un individuo, como un bloque, como uno solo, todos a lo mismo”, dijo sobre la selección mexicana. Para el periodista, el Tricolor ha llegado a esta instancia no por tener “a los mejores 11”, sino porque puso “a los 11 que nos hicieron un mejor equipo”. Ese bloque solidario aparece como la vía para reducir la brecha ante Inglaterra y sostener la esperanza mexicana.

El cierre de la editorial apeló al entorno del partido, al peso de la localía y al respaldo de la afición mexicana. Lati definió el duelo como “fútbol en modo peregrinación” y lo vinculó con jugar “en tu templo, en tu castillo, en tu catedral, ante tu feligresía”. Después llevó el contraste económico al terreno simbólico: “Ellos van a cantar que ‘Dios salve a su rey’. Nosotros ya sabemos: con dinero, sin dinero, ellos con un plantel de 1500 millones de euros, nosotros de 150, con dinero, sin dinero, haremos lo que queremos y nuestra palabra tendrá que ser la ley”.

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