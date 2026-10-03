Prácticas Libres 3 GP de Bahréin 2026 en directo: Checo Pérez hoy en la Fórmula 1, al momento

¿Cómo llegan las escuderías al GP de Bahréin?

Mercedes llega como líder del campeonato de constructores con 538 puntos, además de tener a sus dos pilotos en las primeras posiciones del Mundial: Kimi Antonelli encabeza la clasificación con 302 unidades y George Russell suma 236. Sin embargo, el viernes no terminó con los Mercedes al frente. Russell fue segundo en FP1, pero cayó al séptimo lugar en FP2, mientras Antonelli pasó del quinto al octavo. La escudería estrenó mejoras aerodinámicas en Sepang, aunque reconoció dificultades con el equilibrio y el sobrecalentamiento de los neumáticos.

Ferrari comenzó a mostrar ritmo con Charles Leclerc como el más rápido de la FP2 con 1:37.528, acompañado por Lewis Hamilton en el quinto sitio. Red Bull también apareció como uno de los equipos a seguir: Verstappen dominó la FP1 y terminó cuarto en la segunda práctica sin utilizar el neumático blando en su vuelta rápida, mientras Isack Hadjar fue tercero por la mañana y segundo posteriormente. McLaren mejoró después de una FP1 discreta y colocó a Lando Norris tercero y Oscar Piastri sexto en FP2.

La atención mexicana estará nuevamente en Cadillac. Checo Pérez cerró la primera práctica en el puesto 22 y posteriormente avanzó únicamente al 21º, con Valtteri Bottas en los lugares 21 y 19, respectivamente. Pérez explicó después de las sesiones que el equipo probó un cambio considerable de configuración, pero el resultado no fue el esperado. Cadillac continúa 11º y último en el campeonato de constructores, todavía sin puntos después de 15 Grandes Premios.

Las condiciones de Sepang también forman parte del desafío. Las elevadas temperaturas, la humedad y el asfalto abrasivo generaron una degradación considerable durante las tandas largas del viernes, un factor que puede afectar tanto la estrategia como la preparación de los neumáticos en clasificación. McLaren incluso señaló que los datos del viernes apuntan hacia una carrera con múltiples paradas si las condiciones permanecen similares.