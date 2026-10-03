Prácticas Libres 3 GP de Bahréin 2026 en directo: Checo Pérez hoy en la Fórmula 1, al momento
Max Verstappen encabezó la FP1 con Red Bull y Charles Leclerc respondió colocando a Ferrari al frente en la FP2
¡Bienvenidos a la fiesta de la Fórmula 1!
La Fórmula 1 continuará este viernes 2 de octubre con las Prácticas Libres 3 del Gran Premio de Bahréin 2026, una carrera que conserva su denominación pese a disputarse de manera excepcional en el Circuito Internacional de Sepang, Malasia. Después de las dos primeras sesiones, Ferrari y Red Bull aparecieron en la parte alta, mientras Sergio ‘Checo’ Pérez buscará cambiar el rumbo de un inicio complicado con Cadillac.
La tercera práctica será la última oportunidad para realizar ajustes antes de la clasificación. Max Verstappen encabezó la FP1 con Red Bull y Charles Leclerc respondió colocando a Ferrari al frente en la FP2, mientras Mercedes, líder del campeonato de constructores, todavía trabaja para aprovechar el paquete de actualizaciones llevado a Sepang. Para Cadillac, el escenario es diferente: Pérez terminó 22º en la primera sesión y 21º en la segunda.
¡Muy cerca del inicio de la sesión!
Poco menos de 10 minutos para el inicio de la sesión, una tanda que será clave para que los equipos afinen detalles antes de la clasificación. Los pilotos tendrán una última oportunidad para comprobar el comportamiento de los neumáticos, ajustar la puesta a punto y evaluar el ritmo con poco combustible.
Mercedes quedó a deber en las FP2
Mercedes llegó al fin de semana con atención especial por el amplio paquete de mejoras introducido en su monoplaza, pero el rendimiento del viernes quedó por debajo de lo esperado. Al cierre de la FP2, la escudería de Brackley parecía ubicarse como la cuarta fuerza de la parrilla, aunque las primeras lecturas apuntan a que la pérdida de ritmo estuvo relacionada principalmente con la configuración del auto y no con una falta de potencial del paquete técnico.
Algo a tener en cuenta para las FP3
La degradación de los neumáticos fue uno de los principales temas durante la actividad del viernes. Las altas temperaturas y el carácter abrasivo del circuito provocaron un desgaste considerable en las llantas, una combinación que complicó el trabajo de varios pilotos y obligó a las escuderías a prestar especial atención al comportamiento de los compuestos durante las tandas largas.
El dato curioso
Max Verstappen marcó la referencia durante la primera práctica al registrar el mejor tiempo de la sesión, mientras que Charles Leclerc tomó el control de la clasificación en la FP2. Lo llamativo fue que la vuelta del piloto de Ferrari resultó más lenta que el registro conseguido previamente por Verstappen, una situación poco habitual, ya que normalmente las condiciones de pista permiten mejorar los tiempos conforme avanza la jornada.
¿A qué hora inician las Prácticas Libres 3 del GP de Bahréin de hoy 2 de octubre?
Las Prácticas Libres 3 comenzarán este viernes 2 de octubre a las 22:30 horas, tiempo del centro de México, y finalizarán alrededor de las 23:30. Existe una diferencia de fecha con el programa oficial porque en Malasia la sesión se desarrolla el sábado 3 de octubre a las 12:30 horas locales, pero la diferencia horaria provoca que en territorio mexicano todavía sea viernes por la noche.
La sesión tendrá especial relevancia porque la clasificación llegará pocas horas después. La qualy está prevista para las 02:00 horas del sábado 3 de octubre, mientras que la carrera será el domingo 4 a la 01:00 horas del centro de México. Sepang cuenta con 5.543 kilómetros de longitud y el Gran Premio está programado a 56 vueltas, para completar poco más de 310 kilómetros.
¿Cómo llegan las escuderías al GP de Bahréin?
Mercedes llega como líder del campeonato de constructores con 538 puntos, además de tener a sus dos pilotos en las primeras posiciones del Mundial: Kimi Antonelli encabeza la clasificación con 302 unidades y George Russell suma 236. Sin embargo, el viernes no terminó con los Mercedes al frente. Russell fue segundo en FP1, pero cayó al séptimo lugar en FP2, mientras Antonelli pasó del quinto al octavo. La escudería estrenó mejoras aerodinámicas en Sepang, aunque reconoció dificultades con el equilibrio y el sobrecalentamiento de los neumáticos.
Ferrari comenzó a mostrar ritmo con Charles Leclerc como el más rápido de la FP2 con 1:37.528, acompañado por Lewis Hamilton en el quinto sitio. Red Bull también apareció como uno de los equipos a seguir: Verstappen dominó la FP1 y terminó cuarto en la segunda práctica sin utilizar el neumático blando en su vuelta rápida, mientras Isack Hadjar fue tercero por la mañana y segundo posteriormente. McLaren mejoró después de una FP1 discreta y colocó a Lando Norris tercero y Oscar Piastri sexto en FP2.
La atención mexicana estará nuevamente en Cadillac. Checo Pérez cerró la primera práctica en el puesto 22 y posteriormente avanzó únicamente al 21º, con Valtteri Bottas en los lugares 21 y 19, respectivamente. Pérez explicó después de las sesiones que el equipo probó un cambio considerable de configuración, pero el resultado no fue el esperado. Cadillac continúa 11º y último en el campeonato de constructores, todavía sin puntos después de 15 Grandes Premios.
Las condiciones de Sepang también forman parte del desafío. Las elevadas temperaturas, la humedad y el asfalto abrasivo generaron una degradación considerable durante las tandas largas del viernes, un factor que puede afectar tanto la estrategia como la preparación de los neumáticos en clasificación. McLaren incluso señaló que los datos del viernes apuntan hacia una carrera con múltiples paradas si las condiciones permanecen similares.
¿Cómo y dónde ver en vivo el GP de Bahréin F1 2026? Canales de TV y online
Los aficionados podrán seguir el GP de Bahréin 2026 en México a través de Sky Sports, señal disponible mediante sistemas como Sky e izzi. Para quienes prefieran una alternativa digital, las sesiones también estarán disponibles en F1 TV, aunque para verlas en directo es necesario contar con uno de los planes que incluye transmisiones en vivo, como F1 TV Pro o F1 TV Premium.
Los horarios principales para México quedan de la siguiente manera: Prácticas Libres 3, viernes 2 de octubre a las 22:30 horas; clasificación, sábado 3 a las 02:00 horas; y carrera, domingo 4 a la 01:00 horas. El Gran Premio marcará además el regreso de la Fórmula 1 a Sepang, escenario que no recibía una carrera del campeonato desde 2017 y que fue elegido para albergar esta fecha tras la imposibilidad de disputar el evento originalmente programado en Bahréin.