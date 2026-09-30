Calendario ONEFA 2026: horarios, predicciones y dónde ver en vivo los partidos de la Semana 5

A través de la multiplataforma de Claro Sports, podrás seguir los duelos del día sábado 3 de octubre Borregos CEM vs Pumas CU y Borregos CCM vs Borregos Puebla

Todo sobre la Semana 5 de la ONEFA 2026 | Imago7

La Semana 5 de la Liga Mayor ONEFA 2026 llega con uno de los enfrentamientos que puede marcar la primera mitad de la temporada. Auténticos Tigres y Borregos Monterrey, los dos equipos que permanecen invictos con marca de 3-0, se enfrentarán este viernes 2 de octubre en el Clásico Regio Estudiantil, mientras el resto de los equipos intentará ganar terreno en la clasificación.

La actividad tendrá siete encuentros entre el viernes 2 y sábado 3 de octubre, con dos partidos que podrán seguirse a través de la multiplataforma de Claro Sports: Pumas CU recibirá a Borregos CEM en el Estadio Olímpico Universitario, mientras que Borregos Puebla tendrá en casa a Borregos Ciudad de México.

El foco principal estará en el Estadio Gaspar Mass, donde Auténticos Tigres recibirá a Borregos Monterrey. Los dos llegan sin derrota, aunque por caminos distintos. Monterrey acaba de firmar un 73-20 sobre Pumas CU, resultado con el que mantuvo el invicto y le propinó a la UNAM su primera derrota del año.

Liga Mayor ONEFA 2026: fechas y horarios de los partidos de la Semana 5

La quinta jornada comenzará el viernes en Guadalajara y Monterrey, mientras que el sábado tendrá cinco compromisos:

Viernes 2 de octubre Aztecas UDLAP vs Borregos de Guadalajara | 18:00 horas Borregos Monterrey vs Auténticos Tigres | 19:00 horas

Sábado 3 de octubre Leones UAMN vs Burros Blancos | 12:00 horas Borregos CEM vs Pumas CU | 12:00 horas Águilas Blancas vs Linces UVM | 12:00 horas Borregos CCM vs Borregos Puebla | 13:00 horas Zorros CETYS vs Leones UANC | 19:00 horas



¿Quién transmite en vivo y dónde ver el fútbol americano mexicano por TV y online?

La Liga Mayor ONEFA 2026 puede seguirse a través de distintas señales de televisión y plataformas digitales, según el equipo que juegue como local, mientras que Claro Sports tendrá dos partidos de la Semana 5 dentro de su programación.

Viernes 2 de octubre Aztecas UDLAP vs Borregos de Guadalajara | LIVE TEC, AYM Sports, ESPN y TVCD* Borregos Monterrey vs Auténticos Tigres | Redes de Auténticos Tigres

Sábado 3 de octubre Leones UAMN vs Burros Blancos | Canal Once Borregos CEM vs Pumas CU | Claro Sports Águilas Blancas vs Linces UVM | Máximo Avance / Canal del Congreso Borregos CCM vs Borregos Puebla | Claro Sports Zorros CETYS vs Leones UANC | Universidad Anáhuac Cancún



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Tabla de posiciones de la ONEFA 2026 actualizada y al momento

La tabla general de la ONEFA 2026 llega a la Semana 5 con Auténticos Tigres y Borregos Monterrey como los únicos equipos invictos, ambos con marca de 3-0. Los regiomontanos también protagonizan un contraste entre unidades: Tigres presume la mejor defensa entre los líderes, con apenas 38 puntos recibidos, mientras que Pumas CU aparece detrás con registro de 3-1.

Posición Equipo Ganados Perdidos Puntos en contra 1 Auténticos Tigres UANL 3 0 38 2 Borregos ITESM MTY 3 0 100 3 Pumas CU UNAM 3 1 153 4 Águilas Blancas IPN 2 1 82 5 Aztecas UDLAP 2 2 70 6 Borregos ITESM GDL 2 2 87 7 Borregos ITESM PUE 2 2 97 8 Leones UAMN 2 2 101 9 Burros Blancos IPN 2 2 109 10 Borregos ITESM CCM 2 2 111 11 Linces UVM 1 2 38 12 Borregos ITESM CEM 1 3 100 13 Zorros CETYS 0 3 88 14 Leones UANC 0 3 130

Predicciones ONEFA 2026: ¿Quiénes son los favoritos de la Semana 5?

Las siguientes predicciones parten de la marca de cada equipo después de cuatro semanas, los puntos permitidos, la localía y los resultados recientes. No representan resultados oficiales y sirven como referencia previa a los partidos.

Aztecas UDLAP aparece con una ligera ventaja sobre Borregos Guadalajara. Ambos tienen marca de 2-2, pero los poblanos han permitido 70 puntos frente a los 87 de Guadalajara y presentan una diferencia de puntos positiva. La localía de los Borregos puede equilibrar un partido que, por los números, luce como uno de los más cerrados del fin de semana.

Auténticos Tigres vs Borregos Monterrey es el partido con menor margen para elegir un favorito. Los dos están 3-0. Auténticos ha permitido apenas 38 puntos y tendrá el respaldo del Gaspar Mass, mientras Monterrey suma 166 puntos a favor y llega después de vencer 73-20 a Pumas. Por localía y rendimiento defensivo, la proyección ofrece una ventaja mínima para Auténticos Tigres, aunque Monterrey llega con la ofensiva de mayor producción entre ambos.

Pumas CU parte con ventaja frente a Borregos CEM. La UNAM está 3-1 y regresará al Olímpico Universitario después de sufrir su primera derrota del campeonato ante Monterrey. CEM, por su parte, llega con marca de 1-3. El partido representa una oportunidad para que Pumas responda después del 73-20 de la Semana 4.

En Linces UVM vs Águilas Blancas, el IPN llega con registro de 2-1 frente al 1-2 de los locales, por lo que Águilas Blancas aparece con ligera ventaja. El Leones Anáhuac Norte vs Burros Blancos luce más parejo: ambos tienen marca de 2-2, aunque Leones ha recibido 101 puntos contra 109 de los politécnicos. La localía puede jugar a favor de Burros Blancos.

Otro encuentro con números similares será Borregos CCM en Borregos Puebla, ya que ambos llegan 2-2. Puebla ha permitido 97 puntos y CCM 111, por lo que los poblanos tienen una ligera ventaja estadística y además jugarán en casa. El encuentro se podrá seguir en vivo por Claro Sports a partir de las 13:00 horas.

La jornada terminará con un duelo entre dos equipos que todavía buscan su primera victoria. Zorros CETYS y Leones Anáhuac Cancún llegan con marca de 0-3. CETYS ha recibido 88 puntos frente a los 130 permitidos por los Leones y presenta mejores números defensivos, por lo que aparece con una mínima ventaja en la proyección, pese a que el encuentro se disputará en Cancún.

La Semana 5 puede comenzar a separar a los equipos que pelearán por las primeras posiciones de aquellos que necesitarán una segunda mitad de temporada con pocas derrotas. El Clásico Regio entre Auténticos Tigres y Borregos Monterrey encabeza la agenda, mientras Pumas CU y Borregos Puebla tendrán presencia en la multiplataforma de Claro Sports durante la jornada del sábado.