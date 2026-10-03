El Salvador vs Jamaica en vivo: goles y resultados del partido de la Concacaf Nations League 2026, hoy viernes 2 de octubre

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El Salvador vs Jamaica, en vivo el minuto a minuto (Clarosports)

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre El Salvador y Jamaica, válido por la jornada tres de la fase de grupos de la Concacaf Nations League. El equipo local llega a este cotejo en medio de una crisis dura tras caer goleado 6 a 0 ante Guatemala, mientras que los visitantes de sufrir un duro revés de local contra Honduras, por lo que a ambos les urge una victoria.

El Salvador volverá al Estadio Cuscatlán con la necesidad de ofrecer una respuesta ante Jamaica en la Concacaf Nations League 2026-2027. La Selecta afrontará el encuentro bajo la presión que dejó su última actuación y con el futuro de Hernán Darío “Bolillo” Gómez en discusión. Jugar en casa será una oportunidad para recuperar confianza.

Jamaica también necesita recuperar impulso después de dejar escapar puntos como local, por lo que llegará a San Salvador con sus propias urgencias. Los Reggae Boyz ya mostraron capacidad ofensiva ante Guatemala, pero se quedaron sin marcar frente a Honduras. Para la Selecta, contener ese ataque y recuperar solidez será fundamental en un duelo entre rivales directos que todavía conservan posibilidades de avanzar a los cuartos de final.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el El Salvador vs Jamaica hoy viernes 2 de octubre de 2026?

El Salvador y Jamaica jugarán el viernes 2 de octubre de 2026, a las 20:00, hora salvadoreña, en el Estadio Cuscatlán de San Salvador. En Jamaica, el encuentro comenzará a las 9:00 pm. Será el tercer compromiso de ambas selecciones en el Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026/27.

Alineaciones del El Salvador vs Jamaica, al momento

El Salvador: Mario González; Julio Sibrian, Jorge Cruz, Rudy Clavel, Jeferson Valladares, Diego Flores, Mauricio Cerritos; Brayan Gil, Herberth Díaz, Christian Martínez; Rafael Tejada.

Jamaica: Andre Blake; Ronaldo Webster, Joel Latibeaudiere, Richard King, Ashley Cover; Isaac Hayden, Karoy Anderson; Kaheim Dixon, Kasey Palmer, Renaldo Cephas; Bailey Cadamarteri.

Antecedentes del El Salvador vs Jamaica y últimos resultados en la Concacaf Nations League

24.03.22 WC Jamaica vs. El Salvador 1-1

12.11.21 WC El Salvador vs. Jamaica 1-1

21.06.19 GC El Salvador vs. Jamaica 0-0

23.03.19 CNL El Salvador vs. Jamaica 2-0

16.07.17 GC Jamaica vs. El Salvador 1-1

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