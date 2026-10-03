Jugando Claro en vivo | Viernes 2 de octubre

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México vs Estados Unidos vuelve a ocupar el centro de la conversación. Rafael Márquez tendrá una de sus pruebas más importantes al frente de la Selección Mexicana y deberá decidir si apuesta por su mejor XI ante uno de los rivales que más exige al Tricolor.

Márquez también habló antes del Clásico de Concacaf y puso sobre la mesa todo lo que representa enfrentar a Estados Unidos. El técnico mexicano sabe que este partido tiene un peso especial y que será una nueva oportunidad para medir el crecimiento de su equipo.

La pelea por la delantera abre uno de los debates más interesantes del Tricolor. Santiago Gimenez, Germán Berterame y Armando “La Hormiga” González aparecen como alternativas para ocupar el ataque ante Estados Unidos. Además, en Jugando Claro tendremos una entrevista EXCLUSIVA con Armando González.

México y Estados Unidos también atraviesan procesos de renovación. Los jóvenes comienzan a tomar mayor protagonismo en ambos equipos y este enfrentamiento permite abrir otra discusión: cuál de las dos selecciones está consiguiendo realmente un cambio generacional y qué futbolistas están preparados para convertirse en la nueva base de sus respectivos representativos.

Jugando Claro analiza la previa del México vs Estados Unidos, las decisiones de Rafael Márquez y toda la actualidad de la Selección Mexicana. Sigue en Claro Sports las últimas noticias del Tricolor y la información más importante del fútbol nacional e internacional.