Marquense vs Antigua en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

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Marquense vs Antigua, en vivo el minuto a minuto (Clarosports)

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Deportivo Marquense y Antigua, válido por la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El equipo local llega luego de una gran victoria ante Malacateco mientras que los visitantes de una dura derrota a manos del Deportivo Mixco.

Marquense ocupa el sexto lugar con 16 puntos, producto de cinco victorias, un empate y cinco derrotas. El equipo de Manuel Naya viene de superar 1-0 a Malacateco como local y buscará encadenar otro triunfo frente a su público. Por su parte, Antigua GFC se ubica en la tercera posición con 21 unidades, tras conseguir siete triunfos y sufrir tres derrotas. Los dirigidos por Mauricio Tapia llegan golpeados por las caídas como visitantes ante Xelajú MC por 4-0 y Deportivo Mixco por 3-1, que les impidieron seguir el ritmo de Municipal.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Marquense vs Antigua hoy viernes 2 de octubre de 2026?

El encuentro entre Marquense y Antigua GFC será el viernes 2 de octubre a las 20:00 horas en el estadio Marquesa de la Ensenada y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del Marquense vs Antigua para la jornada 12, al momento

Marquense : Gustavo Gutiérrez; Randall Corado, Elías Vásquez, Keyner Agustín, Oscar Linton; Yordin Hernández, Carlos Santos, Elio Velásquez, Denilson Ochaeta; David Chuc y Erick Sánchez. DT : Manuel Naya.

: Gustavo Gutiérrez; Randall Corado, Elías Vásquez, Keyner Agustín, Oscar Linton; Yordin Hernández, Carlos Santos, Elio Velásquez, Denilson Ochaeta; David Chuc y Erick Sánchez. : Manuel Naya. Antigua GFC: Jorge Moreno; Alejandro González, Juan Carbonell, Alexander Robinson, Jorge González; José Espinoza, José Gálvez, Allan García, Enrique Camargo; Agustín Maziero y Kevin López. DT: Mauricio Tapia

Antecedentes del Marquense vs Antigua y últimos resultados en la Liga de Guatemala

24 de julio de 2026 | Antigua GFC 3-1 Marquense | Torneo Apertura 2026 23 de marzo de 2026 | Antigua GFC 1-0 Marquense | Torneo Clausura 2026 1 de febrero de 2026 | Marquense 1-1 Antigua GFC | Torneo Clausura 2026 15 de octubre de 2025 | Marquense 3-2 Antigua GFC | Torneo Apertura 2025 19 de julio de 2025 | Antigua GFC 3-0 Marquense | Torneo Apertura 2025

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