La medallista de plata en París 2024 confirmó el final de su carrera a los 30 años y explicó por qué decidió no continuar hacia Los Ángeles 2028

Prisca Awiti se retira a los 30 años. | DPPI via AFP

La judoca mexicana Prisca Awiti anunció su retiro del deporte de alto rendimiento a los 30 años, poco más de dos años después de conquistar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Paris 2024. La deportista puso fin a su trayectoria tras reconocer que había perdido la motivación para continuar con los entrenamientos y afrontar otro ciclo olímpico.

La decisión fue revelada este lunes 23 de noviembre de 2026, durante una entrevista con ESPN, en la que Awiti habló sobre los cambios que experimentó después de subir al podio en Francia. La mexicana explicó que, incluso antes de competir en París, había considerado que esa participación sería la última de su carrera olímpica.

La medalla de plata cambió sus planes y la colocó en el centro de la atención pública, pero también modificó su relación con el judo. Awiti reconoció que las responsabilidades posteriores a su resultado olímpico comenzaron a pesar en su rutina, hasta que llegó a un punto en el que dejó de disfrutar su actividad deportiva.

¿Por qué Prisca Awiti decidió retirarse del judo?

“Antes de Paris 2024 estuvo en mi mente que iba a ser mi último ciclo olímpico, nunca me imaginé todo el boom de mi medalla”, explicó la deportista en la entrevista. También reconoció que, después de recibir distintos reconocimientos y participar en actividades fuera de las competencias, comenzó a sentir que practicaba judo por compromiso y no por decisión propia.

Awiti señaló que identificó el momento en el que necesitaba cerrar esa etapa: “Un día me desperté y dije ya no, me di cuenta en los entrenamientos que ya no estaba feliz”. La medallista explicó que mantener las exigencias del alto rendimiento sin la motivación que la había acompañado durante su carrera fue uno de los factores que determinaron su retiro.

La judoca también habló sobre el sentimiento de culpa que experimentó antes de comunicar su decisión. Reconoció que temía decepcionar a sus familiares, amigos y personas que la apoyaron durante su trayectoria, pese a haber conseguido un resultado que ningún representante mexicano había alcanzado antes en el judo olímpico.

“Eso fue lo más difícil para mí, aceptarlo yo misma”, confesó Awiti, quien admitió que llegó a sentir una contradicción entre el éxito conseguido en París y su decisión de abandonar la competencia. El respaldo de su círculo cercano fue importante para aceptar el final de su etapa como atleta.

¿Qué medallas y logros consiguió Prisca Awiti en su carrera?

Prisca Awiti hizo historia el 30 de julio de 2024 al conquistar la primera medalla olímpica para México en judo, después de alcanzar la final de la categoría femenil de 63 kilogramos en los Juegos de París. La mexicana obtuvo la plata tras caer ante la eslovena Andreja Leski en el combate por el oro.

Nacida en Londres, Reino Unido, de madre mexicana y padre keniano, Awiti comenzó a representar a México en 2017. Durante su trayectoria participó en dos ediciones de los Juegos Olímpicos: Tokyo 2020 y Paris 2024. También consiguió un quinto lugar en el Campeonato Mundial de Judo de 2023, uno de los resultados más importantes de su carrera.

Con su retiro, México pierde a una de sus medallistas olímpicas de Paris 2024 de cara al ciclo rumbo a Los Angeles 2028. Awiti cierra su etapa competitiva con una medalla de plata que permanece como referencia para el judo nacional y para las nuevas generaciones de deportistas mexicanas.