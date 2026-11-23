El ciclista mexicano considera que los próximos Juegos Olímpicos serán una oportunidad para pelear por el primer lugar y quiere llegar preparado para cualquier rival

Del Toro no esconde la meta para los Juegos Olímpicos | Reuters

Isaac del Toro ya tiene uno de sus grandes objetivos definidos: conquistar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. El ciclista mexicano, que se ha consolidado entre las figuras del pelotón internacional, considera que la próxima cita olímpica representa una oportunidad para demostrar su crecimiento deportivo y competir por uno de los reconocimientos más importantes de su carrera.

Durante una entrevista con Oso Trava para Cracks Podcast, el originario de Ensenada explicó que no pretende llegar a Los Ángeles únicamente con la intención de conseguir una buena participación. Su preparación estará dirigida a disputar el primer lugar frente a los mejores ciclistas del planeta, una responsabilidad que asume con ilusión, pero también con la certeza de que deberá elevar su rendimiento para afrontar las exigencias de una competencia olímpica.

Isaac del Toro tiene una meta clara para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028

“Todo se va a hacer pensando en el oro. No es por decir: ‘Es que vamos a ser campeones olímpicos’. No, es que vamos a trabajar para ser campeones olímpicos”, aseguró Del Toro. El mexicano dejó claro que su mentalidad no consiste en conformarse con una participación destacada, sino en desarrollar una preparación que le permita afrontar la carrera con posibilidades reales de disputar la victoria.

El bajacaliforniano también reconoció que Los Angeles 2028 le genera una sensación especial por la cercanía con México y las expectativas que existen alrededor de su participación. “Sé que tengo que estar listo para cualquier situación. No tengo ninguna excusa, no tengo ninguna”, afirmó. Para el corredor, el desafío será anticipar los diferentes escenarios que puedan presentarse durante la competencia y contar con las herramientas necesarias para responder.

Aunque todavía falta tiempo para la cita olímpica, Del Toro considera que será una de las primeras grandes oportunidades para medirse contra los mejores del mundo con la preparación y experiencia que ha adquirido. El mexicano aseguró que no importa quiénes estén presentes en la línea de salida, pues su intención será competir por la victoria. Sin embargo, reconoce que el resultado dependerá de ejecutar correctamente la estrategia y responder a los movimientos de sus adversarios.

La decepción del Mundial que Isaac del Toro quiere dejar atrás

La experiencia del Campeonato Mundial de Ciclismo también ocupa un lugar importante en su preparación rumbo a Los Ángeles. Del Toro reconoció que el resultado de aquella competencia fue una de sus mayores decepciones deportivas, pues consideraba que México tenía condiciones para pelear por el campeonato. No obstante, los movimientos de las demás selecciones complicaron el desarrollo de la estrategia que había preparado junto a sus compañeros.

“Claro que podía ganar un mundial, dadas las condiciones en las que estaba”, expresó el mexicano. El ciclista explicó que encontró un escenario al que no estaba acostumbrado, con diferentes rivales atentos a sus movimientos. Reconoció que pudo tomar decisiones apresuradas, pero considera que esas equivocaciones forman parte de un proceso que le permitirá llegar con mayor experiencia a futuras competencias internacionales.

Del Toro quiere abrir camino a nuevas generaciones del ciclismo mexicano

Más allá de sus aspiraciones individuales, Del Toro también pretende contribuir al crecimiento del ciclismo en México y demostrar que otros jóvenes pueden alcanzar la élite internacional. El corredor considera que existe talento suficiente en el país para conseguir resultados importantes y que su trayectoria no debe convertirse en un modelo que todos estén obligados a imitar. Su intención es que las nuevas generaciones encuentren su propio camino dentro del deporte.

“No estoy diciendo ganar el Tour con un mexicano y que ese mexicano tenga que ser yo. Quiero hacerlo, claro que sí, pero yo sé que no soy el único”, señaló. Del Toro destacó la importancia de que los jóvenes desarrollen sus propias capacidades y aprovechen las oportunidades que se presenten, sin establecer comparaciones constantes con otros corredores. También mencionó que su proyecto One Toro busca transmitir esa filosofía de superación personal.

El siguiente paso será continuar con su desarrollo dentro del UAE Team Emirates, donde el mexicano pretende alcanzar un nivel superior y tomar decisiones con mayor confianza durante las carreras importantes. Aunque los resultados de cada temporada serán parte de su crecimiento, Los Angeles 2028 aparece como una de las principales metas de su futuro. Del Toro no garantiza una medalla, pero sí una preparación orientada a disputar el oro y representar a México frente a los mejores ciclistas del mundo.

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