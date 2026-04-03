El nadador mexicano David Olvera enfrenta su tercer intento para establecer otro récord en su carrera

El potosino intentará la marca mexicana en mar abierto con un cruce de la Isla de Cozumel a Cancún, un recorrido de 85 kilómetros

David Olvera apunta alto en la natación en aguas abiertas | @thefreezewiz

Han pasado casi 10 meses desde que, en junio de 2025, el nadador mexicano David Olvera quedó registrado oficialmente en Guinness World Records por recorrer 48.5 kilómetros alrededor de la Isla de Manhattan en 5 horas, 34 minutos y 58 segundos.

El próximo martes 7 de abril, en la madrugada, el potosino intentará la marca mexicana en mar abierto con un cruce de la Isla de Cozumel a Cancún, un recorrido de 85 kilómetros. Será la tercera vez que David intente establecer un nuevo récord nacional.

“Para la gente que me ha seguido, esto es un nuevo reto en mi carrera, pero la verdad es que ya he intentado hacer esto tres veces. He fallado dos veces en romper esta marca: una vez en Querétaro y otra en Cozumel. Ahora es la tercera oportunidad, y como dice el dicho, ‘la tercera es la vencida’. Son muchos motivos. Uno es cerrar un capítulo incompleto en mi carrera; no me gusta quedarme con ese mal sabor de boca. Es una astilla que me está lastimando, y después de Manhattan quiero mucho lograrlo otra vez”, comentó David Olvera.

Otra motivación para este cruce es apoyar a SANACUMA, por lo que se ha unido a Demita Vega, exseleccionada olímpica de vela, y su esposo Adrien Galliard, quienes conocen muy bien las condiciones del lugar. “Empezamos un proyecto comunitario en Cozumel que se llama Saber Nadar para Cuidar el Mar, y abrimos un GoFundMe. Durante el nado, antes, durante y después, la gente podrá donar para dar clases gratuitas de natación a los niños de Cozumel, porque muchos no saben nadar. Con estos fondos también compraremos equipo y pagaremos a coaches de la isla. La idea es replicar esto en otras partes del estado”, explicó.

El nadador potosino asegura que se ha preparado física, mental y espiritualmente, ya que el mar siempre es impredecible. Calcula completar el recorrido entre 13 y 14 horas. “El reto es nadar, pero la logística también ha sido un desafío. Es la primera vez que alguien lo hará de la manera en que yo lo voy a hacer: documentado y oficial. La distancia será de 85 kilómetros; el récord actual es de Graco Morlan, con 55 km. Voy a nadar casi el doble de lo que nadé en Manhattan, y estoy muy emocionado. Me llama la aventura”, comentó.

Después de Cozumel, David tiene muchos sueños por cumplir poco a poco, entre ellos el cruce del Estrecho de Gibraltar, la Isla de Catalina o el Canal de la Mancha.

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