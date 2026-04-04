¿Quién ganó la Supervivencia en Exatlón México hoy 3 de abril?

Rojos y azules disputan una Supervivencia clave en la semana 27; el resultado definió el rumbo del duelo de eliminación del domingo

Este viernes se definió al equipo que enfrentará la eliminación | @ExatlónMX

La Supervivencia define la semana. Este viernes 3 de abril, el resultado marcó qué equipo se mantiene protegido y cuál deberá enviar atletas al duelo de eliminación en Exatlón México.

Este viernes 3 de abril, la Supervivencia definió el destino de los equipos en Exatlón México. Con el primer enfrentamiento lleno de adrenalina, el equipo Azul y el Rojo se juegan mucho más que puntos, ya que el resultado de esta semana determinará qué equipo se mantiene protegido y cuál deberá enfrentar el peligroso duelo de eliminación. Los atletas saben que la presión es máxima, y cada punto cuenta para evitar ser enviados al enfrentamiento final.

Resumen, qué pasó y quién ganó la Supervivencia este viernes 3 de abril?

El inicio de la serie estuvo marcado por el enfrentamiento de Benyamin vs Koke. El primer punto se fue al lado Azul, pero rápidamente los Rojos demostraron que no se dejarían vencer tan fácilmente. El Mono y Alexis dieron un espectáculo impresionante por el siguiente punto, con una competencia que mantenía a los espectadores al borde de sus asientos. Cada movimiento, cada decisión, podría ser la que defina el futuro del equipo en la competencia.

La competencia se intensificó cuando Paulette comenzó a elevar el nivel de la serie al conseguir el cuarto punto Rojo en su enfrentamiento contra Evelyn. Este punto fue clave para que el equipo Rojo se mantuviera en la pelea, pero el desafío no estaba acabado. Valery, quien había mostrado gran velocidad y determinación en el circuito, sufrió un accidente durante su enfrentamiento contra Karol. El incidente dejó a todos con la incertidumbre de si Valery podría continuar en la competencia o si su equipo perdería una pieza fundamental en su estrategia de Supervivencia.

A raíz del accidente de Valery, Evelyn tuvo que tomar su lugar en el circuito para enfrentarse a Karol. Este cambio significó un nuevo desafío para el equipo, ya que Evelyn tuvo que entrar al juego con la presión de sustituir a una atleta que había estado rindiendo al máximo nivel. Sin embargo, su determinación y habilidades en el circuito fueron fundamentales para mantener la competitividad del equipo Rojo. La batalla estaba lejos de terminar, pero el cambio de jugadora no detuvo a los Rojos, quienes continuaron luchando con garra y energía.

El momento decisivo llegó cuando Mati salió al circuito para enfrentarse a Katia, buscando el último punto que definiría al ganador de la serie. Este enfrentamiento fue el más esperado, ya que ambas jugadoras tienen un gran nivel competitivo y sabían que este punto podría ser el que cambie el destino de su equipo. La tensión era palpable en el ambiente, ya que el marcador estaba más empate que nunca, y el triunfo de uno de los equipos podría ser crucial para la semana que se venía.

Finalmente, los Rojos lograron alzarse con la victoria tras una gran batalla, demostrando una vez más su fortaleza y determinación. A pesar de los desafíos y accidentes que enfrentaron, el equipo Rojo mantuvo la calma y no perdió el enfoque, consiguiendo el triunfo por la Supervivencia. Este resultado es un golpe moral fuerte para el equipo Azul, que ahora tendrá que trabajar más duro para mantenerse a flote en la competencia.

¿Cuál es el premio para el ganador de la Supervivencia en Exatlón México 2026?

En la intensa dinámica de Exatlón México 2026, hay una batalla que pesa más que cualquier premio material: la competencia por la Supervivencia. Este enfrentamiento en el circuito no solo exige velocidad, precisión y resistencia, también define la tranquilidad de toda una escuadra. El equipo que logra imponerse obtiene un beneficio clave en la estrategia semanal: el blindaje colectivo, una protección que garantiza que ninguno de sus atletas tendrá que jugarse su permanencia en el temido Duelo de Eliminación.

La derrota en la Supervivencia obliga al equipo perdedor a tomar una decisión complicada, ya que debe elegir a uno de sus integrantes para enviarlo directamente a la zona de riesgo rumbo al domingo de eliminación. Así, esta prueba suele convertirse en el momento que cambia el rumbo de la semana, ya sea manteniendo intactos a los equipos Rojo o Azul o marcando el inicio de una posible despedida dentro del reality.

¿A qué hora es el próximo Domingo de Eliminación y dónde ver en vivo Exatlón?

Todos los episodios de Exatlón México 2026 se transmiten de lunes a viernes a las 20:30 horas, tiempo del Centro de México, mientras que los domingos de eliminación comienzan a partir de las 20:00 horas. El reality deportivo mantiene así su horario estelar para que la audiencia no se pierda ninguno de los enfrentamientos, las competencias clave y los momentos decisivos que protagonizan los atletas dentro del circuito.

Las emisiones se pueden seguir a través del canal de televisión, así como en la aplicación móvil y el sitio oficial de TV Azteca, lo que permite ver el programa desde distintos dispositivos. De esta manera, los seguidores del reality tienen varias opciones para disfrutar cada episodio y mantenerse al tanto del desarrollo de la competencia.

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