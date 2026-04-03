México peleará nueve plazas de natación artística para Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La selección mexicana de natación artística competirá en el Campeonato Panamericano del 8 al 11 de abril, buscando clasificar a los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo

La selección mexicana de natación artística disputará del 8 al 11 de abril el Campeonato Panamericano en Chile, que será clasificatorio para los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo, donde estarán 20 países más buscando las plazas en las nueve pruebas que habrá en julio en la justa regional. Este evento representa una oportunidad crucial para asegurar los boletos a la competencia continental, que se perfila como uno de los mayores retos para los deportistas mexicanos.

México ha sido históricamente el país dominante en la natación artística de la región, y en el pasado Campeonato Panamericano en San Salvador, logró destacar con nueve medallas, de las cuales cinco fueron de oro. Colombia, aunque muy cerca, se quedó en el segundo lugar del medallero con un total de nueve metales, de los cuales cuatro fueron dorados. Este nivel de competencia resalta la fuerza de la selección mexicana en esta disciplina y la presión que enfrentan para mantener su dominio.

Las pruebas en las que participarán las nadadoras y nadadores mexicanos abarcan las tres disciplinas de equipo: técnico, libre y acrobático, además de los dos duetos femeniles, los dos solos femeniles, el dueto técnico mixto y el solo técnico, en el que estará Diego Villalobos. Estos eventos estarán llenos de intensidad, ya que se juegan las plazas para los Juegos Centroamericanos, por lo que el nivel de competencia será extremadamente alto.

El equipo mexicano ha preparado rutinas nuevas con un mayor grado de dificultad, lo que se traduce en un reto aún mayor para las atletas. En la pasada Copa del Mundo en Medellín, la selección mexicana participó en las cinco pruebas técnicas con modificaciones en las posiciones de las nadadoras, lo que les permitió obtener oro por equipo y dos platas, una en el solo varonil y otra en el dueto mixto. Esta actuación dejó claro el potencial del equipo y las nuevas estrategias que implementaron para mejorar su rendimiento.

El conjunto tricolor está compuesto actualmente por 14 integrantes que han renovado el conjunto, incluyendo a nuevas caras que ahora están en la categoría mayor. Estos atletas están decididos a quedarse entre las nueve plazas disponibles para representar a México en Santo Domingo. Este sábado, el equipo viajará a Chile para afinar los últimos detalles y llegar en su mejor forma posible a la competencia que se avecina.

Te puede interesar