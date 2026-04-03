Posible XI de América vs Santos: Las Águilas buscarán la victoria en Torreón sin Henry Martín

Sin Henry Martín y con rotaciones por calendario y Concachampions, América visita a Santos obligado a sumar en la jornada 13

América visita a Santos Laguna en la jornada 13 del Clausura 2026. El equipo llega a Torreón ubicado en la octava posición con 17 puntos tras 12 partidos, en el límite de los puestos de Liguilla, con cinco jornadas por disputar y la necesidad de sumar para no comprometer su clasificación en el cierre del torneo.

El encuentro se jugará este sábado 4 de abril en el Estadio Corona. Santos es último de la tabla con ocho puntos, pero llega con dos victorias en sus últimos tres partidos, una racha que coincide con los resultados recientes de América.

La ausencia de Henry Martín es la principal novedad en la convocatoria. El delantero y capitán del club no realizó el viaje a Torreón. Su último partido oficial llegó el pasado 20 de febrero ante el Puebla. Ahora, queda fuera de la lista por una decisión del cuerpo técnico que busca evitar riesgos físicos en un momento de alta exigencia competitiva.

Jardine planea rotaciones

Las Águilas disputarán los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup ante Nashville SC, con el partido de ida programado para el 7 de abril en Estados Unidos, apenas tres días después del duelo ante Santos, lo que condiciona la distribución de minutos.

La serie internacional continuará el 14 de abril en la Ciudad de México con el partido de vuelta. Entre ambos encuentros, el equipo enfrentará a Cruz Azul en el Estadio Azteca y después de la vuelta a Toluca, vigente bicampeón, en dos compromisos directos que impactan la tabla del Clausura 2026.

Los resultados recientes incrementan la presión en el entorno del club. América perdió ante Chivas y Pumas en sus últimos clásicos, por lo que enfrenta la posibilidad de caer en los tres clásicos en un mismo torneo, un registro que no ocurre desde el Clausura 2011.

Ante este contexto, André Jardine modificará la alineación para el partido en Torreón. El técnico priorizará la gestión física de jugadores que tuvieron actividad en la Fecha FIFA y ajustará su once titular en función de la carga acumulada en las últimas semanas.

El equipo mantendrá el sistema 4-2-3-1 con cambios en todas las líneas. La propuesta contempla dar minutos a jugadores con menor participación en el torneo, en un partido donde América necesita sumar puntos sin comprometer a su base titular antes del viaje a Estados Unidos.

Alineación probable de América ante Santos

Portero : Rodolfo Cota

: Rodolfo Cota Defensas : Aarón Mejía, Ramón Juárez, Miguel Vázquez, Cristian Borja

: Aarón Mejía, Ramón Juárez, Miguel Vázquez, Cristian Borja Mediocampistas : Jonathan dos Santos, Vinicius Lima

: Jonathan dos Santos, Vinicius Lima Ofensivos : Alejandro Zendejas, Raphael Veiga, José Zúñiga

: Alejandro Zendejas, Raphael Veiga, José Zúñiga Delantero: Patricio Salas

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