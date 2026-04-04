Tarjeta Mamá Soltera 2026: pasos y requisitos para recibir el apoyo de 3 mil pesos en abril

Es importante destacar que el programa no tiene costo, pero el registro no garantiza la inclusión automática de las solicitantes

Las interesadas deben cumplir con ciertos requisitos | Reuters

La Tarjeta Mamá Soltera 2026 es un programa implementado por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Huixquilucan, Estado de México, y que tiene como objetivo proporcionar un apoyo económico a las mujeres jefas de familia. Este apoyo se entrega anualmente y está dirigido a aquellas madres solteras que residen en este municipio y que tienen hijos menores de 18 años. El monto total del apoyo es de 3,070 pesos, distribuidos en dos pagos, y busca ayudar a las madres solteras a cubrir diversas necesidades básicas de sus hogares.

¿Quiénes pueden solicitar la tarjeta mamá soltera?

El programa está diseñado específicamente para madres solteras que sean jefas de familia y que vivan en el municipio de Huixquilucan. Entre los requisitos más importantes para poder solicitar la tarjeta, las beneficiarias deben cumplir con los siguientes:

Ser madre soltera y jefa de familia. Tener entre 18 y 59 años. Tener al menos un hijo menor de 18 años. Residir en el municipio de Huixquilucan. Presentar una identificación oficial vigente. Entregar la CURP actualizada. Proporcionar las actas de nacimiento de los hijos. Comprobar el domicilio reciente en el municipio.

Es importante destacar que el programa no tiene costo, pero el registro no garantiza la inclusión automática de las solicitantes. Esto depende de la evaluación socioeconómica y de los criterios de vulnerabilidad familiar.

Pasos y requisitos para el registro en línea

Para poder formar parte del programa, las mujeres interesadas deben seguir un proceso de registro en línea a través del portal oficial del DIF Huixquilucan. A continuación, se detallan los pasos a seguir para completar este trámite:

Ingresar al portal web del DIF Huixquilucan. Completar el formulario electrónico con los datos personales solicitados. Subir los documentos requeridos, como identificación oficial, CURP, actas de nacimiento de los hijos y comprobante de domicilio. Revisar que toda la información esté correcta antes de finalizar el registro.

El DIF municipal señala que la entrega de documentación incompleta puede impedir la incorporación al padrón de beneficiarias, por lo que es esencial cumplir con todos los requisitos y entregar los documentos correspondientes.

¿Cuándo y dónde será entrega la tarjeta mamá soltera 2026?

La entrega del apoyo económico a las beneficiarias seleccionadas se llevará a cabo mediante una tarjeta bancaria, la cual se entregará directamente a las madres solteras que cumplan con todos los requisitos y sean seleccionadas en el proceso de evaluación socioeconómica. El monto total de 3,070 pesos se distribuirá en dos pagos durante el año: el primero de 2,035 pesos y el segundo de 1,035 pesos.

Las fechas exactas de entrega y el lugar donde las beneficiarias podrán recoger su tarjeta se darán a conocer a través de los canales institucionales del DIF Huixquilucan. Además, el número de apoyos está condicionado al presupuesto disponible para el año fiscal 2026, y se estima que hasta 3,000 mujeres podrían recibir este beneficio.

¿En qué se puede utilizar el dinero de la tarjeta mamá soltera?

El apoyo económico otorgado a las beneficiarias no tiene restricciones específicas en cuanto a su uso, lo que permite que las madres solteras puedan destinarlo a las necesidades prioritarias de sus hogares. El dinero se puede utilizar para cubrir gastos relacionados con la alimentación, educación, transporte, vestimenta y otros artículos de uso cotidiano.

El objetivo principal del programa es facilitar a las madres solteras la atención de sus hijos y el bienestar familiar, apoyando especialmente en el desarrollo de menores de edad y en el cumplimiento de las responsabilidades de cuidado y manutención.

Financiamiento y número de beneficiarias

En 2026, se prevé que hasta 3,000 mujeres que cumplan con los requisitos establecidos puedan beneficiarse de este apoyo económico. Cabe mencionar que el número de apoyos dependerá de la disponibilidad financiera y que el proceso de selección estará basado en la vulnerabilidad familiar y los criterios socioeconómicos de cada solicitante.

Es importante que las mujeres interesadas en recibir este apoyo económico completen el proceso de registro en línea antes de la fecha límite que será comunicada por las autoridades municipales. De igual manera, deben asegurarse de cumplir con todos los requisitos establecidos para evitar inconvenientes en el proceso de selección. El DIF Huixquilucan ha reiterado que el registro no garantiza la obtención del beneficio, por lo que se recomienda estar al tanto de cualquier actualización en los canales oficiales.

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