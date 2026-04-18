Códigos de Free Fire hoy 18 de abril 2026: ¿Cómo canjearlos con éxito? Paso a paso

Garena libera nuevas claves con recompensas limitadas; revisa la lista activa y canjéalas antes de que se agoten en tu servidor

Cada día se liberan códigos para obtener grandes recompensas | Foto: ffgarena.com

Free Fire mantiene activa su dinámica diaria de recompensas con nuevos códigos disponibles para este 18 de abril de 2026, ofreciendo a los jugadores la posibilidad de obtener skins, objetos y otros beneficios sin costo. Estas claves tienen una duración limitada, por lo que es importante utilizarlas lo antes posible para no perder la oportunidad de sumar contenido dentro del juego.

¿Cuáles son los códigos de Free Fire hoy sábado 18 de abril de 2026? Lista completa

Para este sábado 18 de abril, Garena liberó una nueva lista de códigos que pueden canjearse en el portal oficial. Cada uno está compuesto por una combinación de letras y números y su funcionamiento depende de la región y disponibilidad.

Estos son algunos de los códigos disponibles hoy:

BR43FMAPYEZZ

UPQ7X5NMJ64V

S9QK2L6VP3MR

FFR4G3HM5YJN

6KWMFJVMQQYG

FZ5X1C7V9B2N

4N8M2XL9R1G3

FA3S7D5F1G9H

FK3J9H5G1F7D

FU1I5O3P7A9S

Además de estos, existen otros códigos activos que pueden desbloquear recompensas como skins de armas, cajas, tickets, oro o diamantes, dependiendo de la promoción vigente.

¿Cómo canjear los códigos de Free Fire, conseguir skins y otras recompensas? Paso a paso

El proceso para canjear los códigos Free Fire es sencillo y se realiza directamente desde el sitio oficial de recompensas de Garena. Lo primero es ingresar al portal de canje y acceder con una cuenta vinculada al juego, ya sea Facebook, Google, Apple u otra opción disponible.

Una vez dentro, el usuario debe copiar el código y pegarlo en el espacio correspondiente, cuidando que no existan errores en la escritura. Después de confirmar, el sistema validará la clave y, si sigue activa, enviará los objetos al buzón dentro del juego. En la mayoría de los casos, las recompensas llegan en pocos minutos, aunque pueden tardar hasta 24 horas.

Es importante recordar que las cuentas de invitado no pueden realizar este proceso, por lo que es necesario vincular el perfil antes de intentar canjear cualquier código.

¿Ya caducaron los códigos de hoy y ya no funcionan? Te decimos qué hacer

Si un código no funciona, existen varias razones posibles. La más común es que haya expirado, ya que la mayoría tiene una vigencia de solo 24 horas. También puede suceder que el límite de canjes se haya alcanzado, debido a la alta demanda entre los jugadores.

Otra razón frecuente es la restricción por región. Algunos códigos solo están disponibles en ciertos servidores, por lo que pueden no ser válidos en todos los países. En estos casos, la recomendación es probar con otras claves de la lista o esperar a la siguiente actualización diaria.

Para no perder recompensas, lo mejor es revisar los códigos todos los días y canjearlos de inmediato. La rapidez en este proceso puede marcar la diferencia entre obtener los objetos o quedarse fuera de la promoción.

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