Playoffs de la NBA 2026 en vivo: así se juegan las series de la primera ronda, fechas y dónde ver
Con las victorias de Magic y Suns, el cuadro de Playoffs quedó completo, dando paso al inicio de la postemporada este fin de semana
- Los Suns vencen a los Warriors y los dejan fuera de los playoffs de la NBA
- Magic aplasta a Hornets y asegura su lugar en los Playoffs de la NBA
- Playoffs NBA 2026, al momento: equipos calificados y cruces
La postemporada de la NBA 2026 ya tiene a sus 16 equipos clasificados, luego de que los Phoenix Suns aseguraran el último boleto del Oeste al vencer 111-96 a los Golden State Warriors. Jalen Green lideró con 36 puntos, mientras que Stephen Curry fue limitado a solo 17 unidades, en una actuación que marcó la eliminación de Golden State. Con este resultado, Phoenix se medirá en la primera ronda ante el Oklahoma City Thunder, actual campeón de la liga.
En el Este, Orlando Magic selló su pase con una contundente victoria de 121-90 sobre los Charlotte Hornets, dominando desde el inicio con un parcial de 38-16 en el primer cuarto. Con Hornets y Warriors fuera, el cuadro de Playoffs quedó completo, dando paso al inicio de la postemporada este fin de semana.
¿Qué equipos clasificaron a los Playoffs de la NBA 2026?
Estos son los equipos que consiguieron su boleto a los Playoffs de la NBA y las series que tendremos en la primera ronda:
Primera ronda del Este
No. 1 Detroit Pistons vs. No. 8 Orlando Magic
No. 2 Boston Celtics vs. No. 7 Philadelphia 76ers
No. 3 New York Knicks vs. No. 6 Atlanta Hawks
No. 4 Cleveland Cavaliers vs. No. 5 Toronto Raptors
Primera ronda del Oeste
No. 1 Oklahoma City Thunder vs. No. 8 Phoenix Suns
No. 2 San Antonio Spurs vs. No. 7 Portland Trail Blazers
No. 3 Denver Nuggets vs. No. 6 Minnesota Timberwolves
No. 4 Los Angeles Lakers vs. No. 5 Houston Rockets
Calendario primera ronda Playoffs NBA 2026: fechas y horarios completos
Este es el calendario completo para la primera ronda de los Playoffs. La leyenda * significa ‘en caso de ser necesario’:
Conferencia Este
(1) Detroit Pistons vs. (8) Orlando Magic
- Juego 1: Orlando Magic en Detroit Pistons | 19 de abril 16:30 horas
- Juego 2: Orlando Magic en Detroit Pistons | 22 de abril 17:00 horas
- Juego 3: Detroit Pistons en Orlando Magic | 25 de abril 11:00 horas
- Juego 4: Detroit Pistons en Orlando Magic | 27 de abril
- Juego 5: Orlando Magic en Detroit Pistons | 29 de abril*
- Juego 6: Detroit Pistons en Orlando Magic | 1 de mayo*
- Juego 7: Orlando Magic en Detroit Pistons | 3 de mayo*
(2) Boston Celtics vs. (7) Philadelphia 76ers
- Juego 1: Philadelphia 76ers en Boston Celtics | 19 de abril 11:00 horas
- Juego 2: Philadelphia 76ers en Boston Celtics | 21 de abril 17:00 horas
- Juego 3: Boston Celtics en Philadelphia 76ers | 24 de abril 17:00 horas
- Juego 4: Boston Celtics en Philadelphia 76ers | 26 de abril 17:00 horas
- Juego 5: Philadelphia 76ers en Boston Celtics | 28 de abril*
- Juego 6: Boston Celtics en Philadelphia 76ers | 30 de abril*
- Juego 7: Philadelphia 76ers en Boston Celtics | 2 de mayo*
(3) New York Knicks vs. (6) Atlanta Hawks
- Juego 1: Atlanta Hawks en New York Knicks | 18 de abril 16:00 horas
- Juego 2: Atlanta Hawks en New York Knicks | 20 de abril 18:00 horas
- Juego 3: New York Knicks en Atlanta Hawks | 23 de abril 17:00 horas
- Juego 4: New York Knicks en Atlanta Hawks | 25 de abril 16:00 horas
- Juego 5: Atlanta Hawks en New York Knicks | 28 de abril*
- Juego 6: New York Knicks en Atlanta Hawks | 30 de abril*
- Juego 7: Atlanta Hawks en New York Knicks | 2 de mayo*
(4) Cleveland Cavaliers vs. (5) Toronto Raptors
- Juego 1: Toronto Raptors en Cleveland Cavaliers | 18 de abril 11:00 horas
- Juego 2: Toronto Raptors en Cleveland Cavaliers | 20 de abril 17:00 horas
- Juego 3: Cleveland Cavaliers en Toronto Raptors | 23 de abril 18:00 horas
- Juego 4: Cleveland Cavaliers en Toronto Raptors | 26 de abril 11:00 horas
- Juego 5: Toronto Raptors en Cleveland Cavaliers | 29 de abril*
- Juego 6: Cleveland Cavaliers en Toronto Raptors | 1 de mayo*
- Juego 7: Toronto Raptors en Cleveland Cavaliers | 3 de mayo*
Conferencia Oeste
(1) Oklahoma City Thunder vs. (8) Phoenix Suns
- Juego 1: Phoenix Suns en Oklahoma City Thunder | 19 de abril 13:30 horas
- Juego 2: Phoenix Suns en Oklahoma City Thunder | 22 de abril 19:30 horas
- Juego 3: Oklahoma City Thunder en Phoenix Suns | 25 de abril 13:30 horas
- Juego 4: Oklahoma City Thunder en Phoenix Suns | 27 de abril
- Juego 5: Phoenix Suns en Oklahoma City Thunder | 29 de abril*
- Juego 6: Oklahoma City Thunder en Phoenix Suns | 1 de mayo*
- Juego 7: Phoenix Suns en Oklahoma City Thunder | 3 de mayo*
(2) San Antonio Spurs vs. (7) Portland Trail Blazers
- Juego 1: Portland Trail Blazers en San Antonio Spurs | 19 de abril 19:00 horas
- Juego 2: Portland Trail Blazers en San Antonio Spurs | 21 de abril 18:00 horas
- Juego 3: San Antonio Spurs en Portland Trail Blazers | 24 de abril 20:30 horas
- Juego 4: San Antonio Spurs en Portland Trail Blazers | 26 de abril 13:30 horas
- Juego 5: Portland Trail Blazers en San Antonio Spurs | 28 de abril*
- Juego 6: San Antonio Spurs en Portland Trail Blazers | 30 de abril*
- Juego 7: Portland Trail Blazers en San Antonio Spurs | 2 de mayo*
(3) Denver Nuggets vs. (6) Minnesota Timberwolves
- Juego 1: Minnesota Timberwolves en Denver Nuggets | 18 de abril 13:30 horas
- Juego 2: Minnesota Timberwolves en Denver Nuggets | 20 de abril 20:30 horas
- Juego 3: Denver Nuggets en Minnesota Timberwolves | 23 de abril 19:30 horas
- Juego 4: Denver Nuggets en Minnesota Timberwolves | 25 de abril 18:30 horas
- Juego 5: Minnesota Timberwolves en Denver Nuggets | 27 de abril*
- Juego 6: Denver Nuggets en Minnesota Timberwolves | 30 de abril*
- Juego 7: Minnesota Timberwolves en Denver Nuggets | 2 de mayo*
(4) Los Angeles Lakers vs. (5) Houston Rockets
- Juego 1: Houston Rockets en Los Angeles Lakers | 18 de abril 18:30 horas
- Juego 2: Houston Rockets en Los Angeles Lakers | 21 de abril 20:30 horas
- Juego 3: Los Angeles Lakers en Houston Rockets | 24 de abril 18:00 horas
- Juego 4: Los Angeles Lakers en Houston Rockets | 26 de abril 19:30 horas
- Juego 5: Houston Rockets en Los Angeles Lakers | 29 de abril*
- Juego 6: Los Angeles Lakers en Houston Rockets | 1 de mayo*
- Juego 7: Houston Rockets en Los Angeles Lakers | 3 de mayo*
¿Quién transmite los Playoffs de la NBA 2026 y dónde ver por TV y online?
Los Playoffs de la NBA 2026 cuentan con una distribución de derechos entre distintas cadenas y plataformas digitales, siendo ESPN y Amazon Prime Video las principales encargadas de transmitir los partidos. La cobertura se reparte entre estos medios, por lo que los encuentros se pueden ver en diferentes señales según el calendario.
Para seguir la postemporada tanto en televisión como en streaming, las alternativas más utilizadas son NBA League Pass, ESPN y Disney+ en Latinoamérica.
Reglas de los Playoffs NBA: ¿Cómo se ganan las rondas eliminatorias?
Los Playoffs de la NBA se componen de 16 equipos (8 del Este y 8 del Oeste) que compiten en series eliminatorias al mejor de siete partidos donde gana el primero con cuatro victorias. Se clasifican los seis primeros de cada conferencia, más cuatro equipos del torneo Play-In. El formato de localía es 2-2-1-1-1