Playoffs de la NBA 2026 en vivo: así se juegan las series de la primera ronda, fechas y dónde ver

Con las victorias de Magic y Suns, el cuadro de Playoffs quedó completo, dando paso al inicio de la postemporada este fin de semana

Shai Gilgeous-Alexander durante un juego del Thunder | Alonzo Adams-Imagn Images

La postemporada de la NBA 2026 ya tiene a sus 16 equipos clasificados, luego de que los Phoenix Suns aseguraran el último boleto del Oeste al vencer 111-96 a los Golden State Warriors. Jalen Green lideró con 36 puntos, mientras que Stephen Curry fue limitado a solo 17 unidades, en una actuación que marcó la eliminación de Golden State. Con este resultado, Phoenix se medirá en la primera ronda ante el Oklahoma City Thunder, actual campeón de la liga.

En el Este, Orlando Magic selló su pase con una contundente victoria de 121-90 sobre los Charlotte Hornets, dominando desde el inicio con un parcial de 38-16 en el primer cuarto. Con Hornets y Warriors fuera, el cuadro de Playoffs quedó completo, dando paso al inicio de la postemporada este fin de semana.

¿Qué equipos clasificaron a los Playoffs de la NBA 2026?

Estos son los equipos que consiguieron su boleto a los Playoffs de la NBA y las series que tendremos en la primera ronda:

Primera ronda del Este

No. 1 Detroit Pistons vs. No. 8 Orlando Magic

No. 2 Boston Celtics vs. No. 7 Philadelphia 76ers

No. 3 New York Knicks vs. No. 6 Atlanta Hawks

No. 4 Cleveland Cavaliers vs. No. 5 Toronto Raptors

Primera ronda del Oeste

No. 1 Oklahoma City Thunder vs. No. 8 Phoenix Suns

No. 2 San Antonio Spurs vs. No. 7 Portland Trail Blazers

No. 3 Denver Nuggets vs. No. 6 Minnesota Timberwolves

No. 4 Los Angeles Lakers vs. No. 5 Houston Rockets

Calendario primera ronda Playoffs NBA 2026: fechas y horarios completos

Este es el calendario completo para la primera ronda de los Playoffs. La leyenda * significa ‘en caso de ser necesario’:

Conferencia Este

(1) Detroit Pistons vs. (8) Orlando Magic

Juego 1: Orlando Magic en Detroit Pistons | 19 de abril 16:30 horas

Juego 2: Orlando Magic en Detroit Pistons | 22 de abril 17:00 horas

Juego 3: Detroit Pistons en Orlando Magic | 25 de abril 11:00 horas

Juego 4: Detroit Pistons en Orlando Magic | 27 de abril

Juego 5: Orlando Magic en Detroit Pistons | 29 de abril*

Juego 6: Detroit Pistons en Orlando Magic | 1 de mayo*

Juego 7: Orlando Magic en Detroit Pistons | 3 de mayo*

(2) Boston Celtics vs. (7) Philadelphia 76ers

Juego 1: Philadelphia 76ers en Boston Celtics | 19 de abril 11:00 horas

Juego 2: Philadelphia 76ers en Boston Celtics | 21 de abril 17:00 horas

Juego 3: Boston Celtics en Philadelphia 76ers | 24 de abril 17:00 horas

Juego 4: Boston Celtics en Philadelphia 76ers | 26 de abril 17:00 horas

Juego 5: Philadelphia 76ers en Boston Celtics | 28 de abril*

Juego 6: Boston Celtics en Philadelphia 76ers | 30 de abril*

Juego 7: Philadelphia 76ers en Boston Celtics | 2 de mayo*

(3) New York Knicks vs. (6) Atlanta Hawks

Juego 1: Atlanta Hawks en New York Knicks | 18 de abril 16:00 horas

Juego 2: Atlanta Hawks en New York Knicks | 20 de abril 18:00 horas

Juego 3: New York Knicks en Atlanta Hawks | 23 de abril 17:00 horas

Juego 4: New York Knicks en Atlanta Hawks | 25 de abril 16:00 horas

Juego 5: Atlanta Hawks en New York Knicks | 28 de abril*

Juego 6: New York Knicks en Atlanta Hawks | 30 de abril*

Juego 7: Atlanta Hawks en New York Knicks | 2 de mayo*

(4) Cleveland Cavaliers vs. (5) Toronto Raptors

Juego 1: Toronto Raptors en Cleveland Cavaliers | 18 de abril 11:00 horas

Juego 2: Toronto Raptors en Cleveland Cavaliers | 20 de abril 17:00 horas

Juego 3: Cleveland Cavaliers en Toronto Raptors | 23 de abril 18:00 horas

Juego 4: Cleveland Cavaliers en Toronto Raptors | 26 de abril 11:00 horas

Juego 5: Toronto Raptors en Cleveland Cavaliers | 29 de abril*

Juego 6: Cleveland Cavaliers en Toronto Raptors | 1 de mayo*

Juego 7: Toronto Raptors en Cleveland Cavaliers | 3 de mayo*

Conferencia Oeste

(1) Oklahoma City Thunder vs. (8) Phoenix Suns

Juego 1: Phoenix Suns en Oklahoma City Thunder | 19 de abril 13:30 horas

Juego 2: Phoenix Suns en Oklahoma City Thunder | 22 de abril 19:30 horas

Juego 3: Oklahoma City Thunder en Phoenix Suns | 25 de abril 13:30 horas

Juego 4: Oklahoma City Thunder en Phoenix Suns | 27 de abril

Juego 5: Phoenix Suns en Oklahoma City Thunder | 29 de abril*

Juego 6: Oklahoma City Thunder en Phoenix Suns | 1 de mayo*

Juego 7: Phoenix Suns en Oklahoma City Thunder | 3 de mayo*

(2) San Antonio Spurs vs. (7) Portland Trail Blazers

Juego 1: Portland Trail Blazers en San Antonio Spurs | 19 de abril 19:00 horas

Juego 2: Portland Trail Blazers en San Antonio Spurs | 21 de abril 18:00 horas

Juego 3: San Antonio Spurs en Portland Trail Blazers | 24 de abril 20:30 horas

Juego 4: San Antonio Spurs en Portland Trail Blazers | 26 de abril 13:30 horas

Juego 5: Portland Trail Blazers en San Antonio Spurs | 28 de abril*

Juego 6: San Antonio Spurs en Portland Trail Blazers | 30 de abril*

Juego 7: Portland Trail Blazers en San Antonio Spurs | 2 de mayo*

(3) Denver Nuggets vs. (6) Minnesota Timberwolves

Juego 1: Minnesota Timberwolves en Denver Nuggets | 18 de abril 13:30 horas

Juego 2: Minnesota Timberwolves en Denver Nuggets | 20 de abril 20:30 horas

Juego 3: Denver Nuggets en Minnesota Timberwolves | 23 de abril 19:30 horas

Juego 4: Denver Nuggets en Minnesota Timberwolves | 25 de abril 18:30 horas

Juego 5: Minnesota Timberwolves en Denver Nuggets | 27 de abril*

Juego 6: Denver Nuggets en Minnesota Timberwolves | 30 de abril*

Juego 7: Minnesota Timberwolves en Denver Nuggets | 2 de mayo*

(4) Los Angeles Lakers vs. (5) Houston Rockets

Juego 1: Houston Rockets en Los Angeles Lakers | 18 de abril 18:30 horas

Juego 2: Houston Rockets en Los Angeles Lakers | 21 de abril 20:30 horas

Juego 3: Los Angeles Lakers en Houston Rockets | 24 de abril 18:00 horas

Juego 4: Los Angeles Lakers en Houston Rockets | 26 de abril 19:30 horas

Juego 5: Houston Rockets en Los Angeles Lakers | 29 de abril*

Juego 6: Los Angeles Lakers en Houston Rockets | 1 de mayo*

Juego 7: Houston Rockets en Los Angeles Lakers | 3 de mayo*

¿Quién transmite los Playoffs de la NBA 2026 y dónde ver por TV y online?

Los Playoffs de la NBA 2026 cuentan con una distribución de derechos entre distintas cadenas y plataformas digitales, siendo ESPN y Amazon Prime Video las principales encargadas de transmitir los partidos. La cobertura se reparte entre estos medios, por lo que los encuentros se pueden ver en diferentes señales según el calendario.

Para seguir la postemporada tanto en televisión como en streaming, las alternativas más utilizadas son NBA League Pass, ESPN y Disney+ en Latinoamérica.

Reglas de los Playoffs NBA: ¿Cómo se ganan las rondas eliminatorias?

Los Playoffs de la NBA se componen de 16 equipos (8 del Este y 8 del Oeste) que compiten en series eliminatorias al mejor de siete partidos donde gana el primero con cuatro victorias. Se clasifican los seis primeros de cada conferencia, más cuatro equipos del torneo Play-In. El formato de localía es 2-2-1-1-1

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