Liga MX Clausura 2026: resultados jornada 15, goles y posiciones del fútbol mexicano
La fecha 15 del torneo podría dejarnos a varios equipos ya con boleto asegurado a la Liguilla, mientras que otras escuadras podrían decirle adiós al torneo
- ¡Con la Liguilla en mente! Pumas vence a San Luis y asalta el subliderato del Clausura 2026
- Mazatlán deja escapar el triunfo ante Querétaro en su penúltimo juego en El Encanto
- Liguilla del Clausura 2026, así quedaría al momento: clasificados, cruces y equipos eliminados de la Liga MX
La jornada 15 del Clausura 2026 comenzó actividades este viernes 17 de abril y la misma promete dar más claridad respecto a lo que podrá ser la Liguilla del fútbol mexicano, además de que escuadras ya le dirían adiós a toda posibilidad de clasificación.
Este viernes vio desarrollarse solo dos encuentros, mismos en el que sin duda destacó el triunfo de los Pumas de la UNAM en calidad de visitante 2-0 ante el Atlético de San Luis. Dicho triunfo metió a los felinos a la pelea por el liderato del torneo.
Al mismo tiempo, el conjunto del Mazatlán FC no pudo aprovechar su localía y se tuvo que conformar con el empate 1-1 ante los Gallos de Querétaro. Los emplumados aun tienen esperanzas de clasificar, mientras que los del Pacífico ya se despidieron de cualquier oportunidad de acceder a la fiesta grande.
Resultados de la jornada X del Clausura 2026 de la Liga MX
Este día destacó el triunfo de los Pumas de la UNAM como visitante ante el Atlético de San Luis, gracias a los tantos de Juninho y de Jordan Carrillo. Este triunfo los puso momentáneamente en el segundo lugar de la tabla general al llegar a las 30 unidades.
- San Luis 0-2 Pumas | CRÓNICA
- Mazatlán 1-1 Querétaro | CRÓNICA
- Necaxa vs Tigres
- Cruz Azul vs Tijuana
- Monterrey vs Pachuca
- Chivas vs Puebla
- León vs Juárez
- América vs Toluca
- Santos vs Atlas
Posiciones Liga MX: así queda la tabla del Clausura 2026
El triunfo de Pumas ante San Luis catapultó a los felinos al segundo lugar de la tabla general al llegar a las 30 unidades, aunque debe de esperar a los resultados de escuadras como Cruz Azul, Pachuca y Toluca para ver si conserva el subliderato.
- Guadalajara | 31 puntos
- Pumas UNAM | 30 puntos
- Cruz Azul | 28 puntos
- Pachuca | 28 puntos
- Toluca | 27 puntos
- Tigres UANL | 20 puntos
- Club América | 19 puntos
- Atlas | 19 puntos
- León | 19 puntos
- Club Tijuana | 18 puntos
- Juárez | 16 puntos
- Necaxa | 16 puntos
- Querétaro | 16 puntos
- Monterrey | 15 puntos
- San Luis | 15 puntos
- Puebla | 13 puntos
- Mazatlán | 12 puntos
- Santos Laguna | 9 puntos
Liguilla Clausura 2026, al momento: ¿Qué equipos están clasificados y eliminados hoy?
Al momento, solo Chivas (31 puntos) y Pumas (30) tienen su lugar asegurado dentro de los cuartos de final del Clausura 2026, mientras que Mazatlán y Santos son las únicas escuadras eliminadas del torneo al acumular tan solo 12 y 9 puntos respectivamente.
Liguilla al momento:
La Liguilla al momento nos está regalando par de duelos por demás interesantes. Chivas y Atlas, primero y octavo lugar se enfrentarían en una edición más del Clásico Tapatío en los cuartos de final, mientras que Pumas y América, dentro del Clásico Capitalino se medirían por un boleto a las semifinales:
- Chivas vs Atlas
- Pumas vs América
- Cruz Azul vs Tigres
- Pachuca vs Toluca
¿Cómo va la tabla de goleadores del Clausura 2026?
Joao Pedro no pudo hacer daño en el duelo ante Pumas y se estancó en 12 goles, por lo que este sábado, Armando González podría romper el empate que conserva con el atacante potosino, en el duelo entre Chivas y Puebla:
- Armando González | Chivas | 12 goles
- Joao Pedro | San Luis | 12 goles
- Juninho | Pumas | 7 goles
- Kevin Castañeda | Tijuana | 7 goles
- Paulinho | Toluca | 6 goles