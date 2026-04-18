Liga MX Clausura 2026: resultados jornada 15, goles y posiciones del fútbol mexicano

La fecha 15 del torneo podría dejarnos a varios equipos ya con boleto asegurado a la Liguilla, mientras que otras escuadras podrían decirle adiós al torneo

Los Pumas amenazan con llegar lejos en la Liguilla | Imago7

La jornada 15 del Clausura 2026 comenzó actividades este viernes 17 de abril y la misma promete dar más claridad respecto a lo que podrá ser la Liguilla del fútbol mexicano, además de que escuadras ya le dirían adiós a toda posibilidad de clasificación.

Este viernes vio desarrollarse solo dos encuentros, mismos en el que sin duda destacó el triunfo de los Pumas de la UNAM en calidad de visitante 2-0 ante el Atlético de San Luis. Dicho triunfo metió a los felinos a la pelea por el liderato del torneo.

Al mismo tiempo, el conjunto del Mazatlán FC no pudo aprovechar su localía y se tuvo que conformar con el empate 1-1 ante los Gallos de Querétaro. Los emplumados aun tienen esperanzas de clasificar, mientras que los del Pacífico ya se despidieron de cualquier oportunidad de acceder a la fiesta grande.

Resultados de la jornada X del Clausura 2026 de la Liga MX

Este día destacó el triunfo de los Pumas de la UNAM como visitante ante el Atlético de San Luis, gracias a los tantos de Juninho y de Jordan Carrillo. Este triunfo los puso momentáneamente en el segundo lugar de la tabla general al llegar a las 30 unidades.

Posiciones Liga MX: así queda la tabla del Clausura 2026

El triunfo de Pumas ante San Luis catapultó a los felinos al segundo lugar de la tabla general al llegar a las 30 unidades, aunque debe de esperar a los resultados de escuadras como Cruz Azul, Pachuca y Toluca para ver si conserva el subliderato.

Guadalajara | 31 puntos Pumas UNAM | 30 puntos Cruz Azul | 28 puntos Pachuca | 28 puntos Toluca | 27 puntos Tigres UANL | 20 puntos Club América | 19 puntos Atlas | 19 puntos León | 19 puntos Club Tijuana | 18 puntos Juárez | 16 puntos Necaxa | 16 puntos Querétaro | 16 puntos Monterrey | 15 puntos San Luis | 15 puntos Puebla | 13 puntos Mazatlán | 12 puntos Santos Laguna | 9 puntos

Liguilla Clausura 2026, al momento: ¿Qué equipos están clasificados y eliminados hoy?

Al momento, solo Chivas (31 puntos) y Pumas (30) tienen su lugar asegurado dentro de los cuartos de final del Clausura 2026, mientras que Mazatlán y Santos son las únicas escuadras eliminadas del torneo al acumular tan solo 12 y 9 puntos respectivamente.

Liguilla al momento:

La Liguilla al momento nos está regalando par de duelos por demás interesantes. Chivas y Atlas, primero y octavo lugar se enfrentarían en una edición más del Clásico Tapatío en los cuartos de final, mientras que Pumas y América, dentro del Clásico Capitalino se medirían por un boleto a las semifinales:

Chivas vs Atlas

Pumas vs América

Cruz Azul vs Tigres

Pachuca vs Toluca

¿Cómo va la tabla de goleadores del Clausura 2026?

Joao Pedro no pudo hacer daño en el duelo ante Pumas y se estancó en 12 goles, por lo que este sábado, Armando González podría romper el empate que conserva con el atacante potosino, en el duelo entre Chivas y Puebla:

Armando González | Chivas | 12 goles Joao Pedro | San Luis | 12 goles Juninho | Pumas | 7 goles Kevin Castañeda | Tijuana | 7 goles Paulinho | Toluca | 6 goles

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