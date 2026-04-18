Efraín Juárez, orgulloso del subliderato Pumas pero advierte un cierre de torneo exigente

El conjunto universitario alcanza los 30 puntos y se posiciona en la pelea por la cima del Clausura 2026

Efraín Juárez analizó la victoria de Pumas ante Atlético de San Luis y destacó el momento que vive su equipo en la recta final del torneo. El técnico hizo énfasis en la suma de puntos y en la posición que ocupan en la tabla, luego de alcanzar una marca que, según explicó, parecía lejana semanas atrás.

El entrenador señaló que uno de los objetivos trazados era llegar a cierta cantidad de unidades y subrayó el contexto en el que lo consiguieron. “Es un objetivo, el llegar a treinta puntos. Estamos hoy como segundos generales y a un punto del líder general. Hablando allá adentro con los muchachos, yo les decía que, si solo contábamos después de San Diego, por ejemplo, que nos mataban y nos daban hasta por debajo de la lengua. Y les decíamos a todos ustedes, toda la gente que en la jornada 16 que íbamos a hacer treinta puntos y a un punto del líder, seguramente no me habría creído”.

De cara al siguiente compromiso, Juárez reconoció que el calendario no da margen de descanso y adelantó que habrá ausencias por suspensión. “Hoy tenemos un partido en tres días, complicado en casa, sin gente importante, por temas ahí de amarillas, como Keylor (Navas), como Coco (Adalberto Carrasquilla), pero creo que también hoy el equipo está bastante comprometido. Hoy sí puedo decir, y no solo hoy, sí puedo estar seguro de que al que pongamos, hará exactamente el mismo trabajo, porque hoy el equipo hay dentro de ese vestidor, es una familia, una familia importantísima”.

Sobre el desarrollo del encuentro, el estratega consideró que el resultado se dio en un escenario complejo, tanto por el contexto del rival como por su reciente cambio en el banquillo. “Sensaciones complicadas, sabíamos que iba a ser muy difícil venir acá. Ellos venían con el cambio técnico, con Raúl, que lo conozco perfectamente y quiero felicitarlo, siempre es bueno ver gente mexicana. Sabíamos que venían ellos de dos partidos muy buenos, habían ganado en Monterrey, habían empatado en Toluca”.

Juárez insistió en que el equipo mantiene una línea de trabajo constante más allá del marcador. “Seguir trabajando, seguimos obviamente en el mismo camino, siempre hay cosas a corregir, ganando, perdiendo o empatando. Al final creo que siempre sido un equipo muy humilde, que entendemos de dónde venimos, en dónde estamos, porque realmente hoy estamos en un lugar donde queríamos estar, pero falta mucho recorrido”.

También dedicó un mensaje a la afición, a la que reconoció por su apoyo durante la visita. “A la afición, como siempre lo he dicho, agradecerle, tenemos la mejor afición de este país, ayer en el hotel, es una locura, la verdad, hay jugadores ahí que decían que si esto era normal, siempre va gente a apoyarnos, pero lo de ayer fue una locura a la espera del hotel”.

Respecto al cierre del torneo, el técnico consideró que el panorama será exigente y valoró la posición actual del equipo frente a otros planteles. “El cierre de torneo va a ser complicado, creo que hoy vernos en la tabla, en el lugar donde estamos, entendiendo nuestras virtudes y nuestros defectos, con equipos con mucho más presupuesto que nosotros, con muchas circunstancias, y vernos ahí creo que es un orgullo, y es lo que representamos, lo que representamos como institución, que es un club que representa una institución académica… y vamos pasito a pasito”.

Finalmente, Juárez evitó centrarse en estadísticas individuales o históricas y reiteró que el enfoque está en los objetivos inmediatos. “No soy mucho de ver esas estadísticas. Creo que el objetivo que tenemos y que teníamos primero era calificar, hoy matemáticamente estamos en eso. Y el otro, bueno, pues imagínate, quedar en la historia de este club, pero vamos paso a paso”, concluyó.

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