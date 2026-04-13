Liguilla del Clausura 2026, así quedaría al momento: clasificados, cruces y equipos eliminados de la Liga MX

Cinco equipos ya aseguraron su lugar en la Liguilla del Clausura 2026, mientras la pelea por los últimos boletos sigue cerrada

La Liguilla del fútbol mexicano, al momento | Imago7

El Clausura 2026 de la Liga MX está por terminar, y cada jornada será determinante para conformar la imagen de la Liguilla y el camino para conocer al campeón del futbol mexicano. Al momento, cinco equipos ya aseguraron su pase a la Fiesta Grande y buscarán cerrar el torneo para llegar con momentum a la definición de la campeonato y la mejor posición posible de la tabla general.

Del otro lado, quedan tres boletos aún disponibles y una tabla muy apretada entre los equipos que están dentro de la pelea. Entre el sexto lugar, Tigres, y el puesto 15, Querétaro, hay solo tres puntos, por lo que para todos estos equipos cada duelo del cierre de torneo será una final.

Al momento, Tigres, América y Atlas ocupan los últimos puestos de Liguilla. Sin embargo, los felinos acaban de romper su racha de tres partidos sin conocer el triunfo, Las Águilas no ganan desde hace tres jornadas y los Zorros no ha ganado ninguno de sus últimos cinco. Pisándoles los talones están León y Tijuana, con rachas de victorias, y metidos en la pelea, equipos que han repuntado en este cierre de torneo como Querétaro, que liga cinco partidos sin perder, y San Luis, que suma dos resultados positivos. Además, los equipos que siguen en competencias internacionales tendrán que manejar su carga de trabajo y rotaciones para asegurar llegar al cierre en las mejores condiciones.

Liga MX: ¿Qué equipos ya están clasificados a la Liguilla del Clausura 2026?

Con tres partidos por jugar, Chivas es líder del Clausura 2026 y ya tiene su lugar asegurado en la Liguilla. A pesar de la derrota por 4-1 ante Tigres, el Rebaño ya tiene boleto confirmado en la Fiesta Grande con 31 puntos, una cifra inalcanzable para los equipos que están en la pelea, encabezados por León con 19, que iguala a Atlas y América.

Por su parte, tras la jornada 14, debido a las combinaciones de partidos que aún quedan por disputarse entre el grupo de perseguidores, Cruz Azul, Pachuca, Pumas y Toluca también sellaron su pase a la fase final. Sin embargo aún competirán para llegar con ventaja y la intención de cerrar las eliminatorias de cuartos de final en casa.

Clausura 2026: ¿Qué equipos siguen en la pelea por la Liguilla de la Liga MX?

Por debajo de Chivas, Cruz Azul, Pachuca, Pumas y Toluca, ya confirmados con su boleto a la Liguilla, hay una larga brecha con el sexto lugar. Tigres encabeza la lista de equipos en la pelea con 20 unidades, tras cortar su racha de tres partidos sin ganar.

Los felinos están siete puntos detrás de Toluca, que suma 27 unidades, mientras América, Atlas y León persiguen con 19 puntos. Luego aparece Tijuana con 18, seguido por Juárez y Necaxa con 16, y más abajo Monterrey, San Luis y Querétaro con 15, todos metidos en la pelea por quedarse con uno de esos tres boletos y con posibilidades de meterse al top 8, recordando que este torneo no tiene Play In y se jugará la Liguilla directamente a partir de cuartos de final.

Las últimas tres jornadas serán cruciales para todos estos equipos, con duelos directos entre candidatos que funcionarán como finales. Entre los más atractivos destacan el León vs América de la jornada 16 y el Atlas vs Tigres en esa misma fecha en el Estadio Jalisco. En la última jornada, las Águilas y los rojinegros se verán las caras, en un duelo que puede definir su futuro en la tabla.

Puebla, con 13 unidades, y Mazatlán, con 11, dependen de un cierre perfecto y múltiples combinaciones para mantenerse con vida. Mientras tanto, Santos Laguna ya está fuera de la pelea como el primer eliminado confirmado, con solo nueve puntos en 14 jornadas.

Liga MX: ¿Cómo se jugarían los Cuartos de final del Clausura 2026, hasta el momento?

Con la tabla al momento, la Liguilla presentaría duelos muy atractivos y dos clásicos. El primero sería Chivas, superlíder, ante Atlas, en una edición de Liguilla del Clásico Tapatío, donde el Rebaño buscaría aprovechar su gran momento en la tabla general, aunque la ausencia de seleccionados nacionales podría nivelar el panoarama-

El otro clásico es el joven, entre Cruz Azul y América, dos equipos con rachas negativas que se enfrentaron en la jornada 14 y empataron 1-1, resultado que reflejó el momento irregular de ambos en la recta final del torneo.

Finalmente, Pachuca enfrentaría a Tigres en una serie entre el tercer lugar general y un equipo que ha sido irregular pero que se mantiene en zona de clasificación, mientras que Pumas se mediría a Toluca con ventaja de local por el criterio de goles a favor.

Universitarios y Diablos están igualados con 27 unidades y +11 en diferencia de goles, por lo que la ofensiva auriazul es el factor que les da la ventaja en la tabla para cerrar la eliminatoria en casa.

La Liguilla al momento:

Chivas (#1) vs Atlas (#8)

Cruz Azul (#2) vs América (#7)

Pachuca (#3) vs Tigres (#6)

Pumas (#4) vs Toluca (#5)

Tabla de la Liga MX, al momento

Guadalajara | 31 | +11 Cruz Azul | 28 | +10 Pachuca | 28 | +8 Pumas UNAM | 27 | +11 Toluca | 27 | +11 Tigres UANL | 20 | +6 Club América | 19 | +2 Atlas | 19 | -4 León | 19 | -8 Club Tijuana | 18 | 0 Juárez | 16 | -3 Necaxa | 16 | -3 Monterrey | 15 | +2 San Luis | 15 | -2 Querétaro | 15 | -5 Puebla | 13 | -6 Mazatlán | 11 | -12 Santos Laguna | 9 | -18

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