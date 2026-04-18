Antonio Mohamed considera que enfrentar a un América herido es “doblemente peligroso”

El ‘Turco’ nos habla de lo que será enfrentar a las Águilas este fin de semana, su deseo de ganar en Concacaf y hasta de su retiro como director técnico

A menos de un día de enfrentar a las Águilas del América dentro de la jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX, Antonio Mohamed, técnico de los Diablos Rojos del Toluca dejó claro el enfoque de su equipo previo al duelo, además de abordar distintos temas que rodean su actualidad.

El técnico argentino, en exclusiva para Jugando Claro señaló que enfrentar al conjunto azulcrema tiene un significado especial dentro del fútbol mexicano. “A cualquier entrenador en México siempre enfrentar al equipo más grande que hay en el país te genera vestirte más”, comentó, al tiempo que marcó distancia con cualquier vínculo emocional con el conjunto de Coapa. “Mi historia ya está escrita, ya pasó. No va a haber ninguna segunda historia jamás”.

El estratega también advirtió sobre el contexto del rival, tomando en cuenta la crisis por la que atraviesa. “Me encanta ser rival porque cuando te haces rival de un equipo tan grande tienes que crecer para poder enfrentarte a ellos… y qué más enfrentar un América herido, sabiendo que heridos son doblemente peligrosos”, explicó, dejando ver que espera un partido exigente.

Sobre el rendimiento reciente de su equipo, El ‘Turco’ reconoció que han dejado escapar resultados en momentos clave, aunque evitó poner excusas. “Nos pasó con Atlas, nos pasó con Cruz Azul… pero al final del torneo vamos a tener los puntos que merecemos”, afirmó. Además, mencionó que el calendario ha sido exigente y que las condiciones no han sido iguales para todos.

El técnico también apuntó a la falta de pretemporada como uno de los factores que han impactado en el desempeño del plantel, sumado a las lesiones. “Los demás equipos hicieron un mes de pretemporada, nosotros no lo hicimos… llegamos el 2 de enero a entrenar y el siete debutamos”, explicó, señalando que ese contexto ha tenido consecuencias en la carga física del equipo.

En cuanto a la planificación deportiva, Mohamed dejó claro que la prioridad está en la competencia internacional. “Nuestro objetivo es terminar entre los cuatro primeros y poner toda la energía en Concacaf”, comentó. El técnico fue directo al hablar del sueño que persigue con su equipo: “Es el objetivo primario que tenemos… nuestro sueño es ganarla y clasificar automáticamente al Mundial de Clubes”. Para el entrenador, este torneo representa una oportunidad para dar un paso hacia escenarios internacionales y marcar una meta dentro del semestre.

Mohamed también reconoció que el camino no será sencillo por las condiciones actuales del plantel. “Tenemos un plantel reducido por lesiones, pero con mucha fe y confianza en los chicos que no han jugado mucho”, señaló, dejando ver que el equipo deberá responder con los elementos disponibles. En ese sentido, insistió en que el enfoque está puesto en competir en dos frentes, aunque con prioridades claras en el calendario.

Al hablar sobre las convocatorias a la selección, el técnico dejó ver que los movimientos en el plantel pueden afectar su planificación. “Es muy factible que Everardo vaya a la lista final… no estaba en ningún plan cuando armamos el plantel”, explicó, reconociendo que deberá ajustar el equipo en función de las bajas. También mencionó otros casos que podrían influir en la estructura del grupo en las próximas semanas. “Lo de Marcel es que si no se va tampoco lo vamos a tener. Si no se va es porque está lesionado… pero bueno, nos reinventaremos con lo que tenemos. Creo que el plantel está bien, todos los que están esperando para jugar y armaremos el mejor equipo”.

Finalmente, Mohamed se refirió a su futuro y a la posibilidad de dirigir a nivel de selecciones, un escenario que ya no contempla. “Lo de la selección ya lo descarté… tenía mucha ilusión de dirigir a México, pero no me eligieron y se me acabó la ilusión”, afirmó. El entrenador también habló sobre el cierre de su carrera, dejando ver que no planea mantenerse mucho tiempo más en los banquillos. “Veremos años más, no muchos más, y después disfrutar desde otro lugar… cuando mi hijo se vaya solo, dejo de dirigir”, explicó.

El técnico incluso proyectó su vida fuera del fútbol, en una etapa más cercana a su entorno familiar. “Me dedicaré a mi nieto que está pronto a nacer… aquí el estrés es muy grande”, comentó, marcando una visión clara sobre su retiro.

De esta forma, Mohamed combina un presente enfocado en competir por títulos, especialmente en Concacaf, con una mirada hacia el futuro en la que su carrera como entrenador ya tiene un límite definido.

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