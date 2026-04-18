St. Tropez Pirates lidera la GCL 2026 tras triunfo en Campo Marte

El jinete brasileño, Eduardo Pereira, con su caballo H5 Londontime, conquistó la prueba individual en el Campo Marte

El equipo St. Tropez Pirates se colocó como líder de la Longines Global Champions League 2026 tras conquistar la segunda ronda disputada en el Campo Marte de la Ciudad de México. El grupo sumó 43 puntos luego de su desempeño en la competencia por equipos, con lo que tomó la cima de la clasificación general tras iniciar en el noveno peldaño.

El conjunto integrado por Piergiorgio Bucci y Kaitlin Campbell registró tiempos de 78.11 y 80.18 en la primera ronda. En la segunda ronda, ambos jinetes mejoraron sus marcas con 74.36 y 72.87, respectivamente, para un total acumulado de 147.23 que les permitió asegurar el primer lugar.

Con este resultado, St. Tropez Pirates avanzó del noveno puesto al primero en la clasificación. El segundo lugar en la prueba fue para Istanbul Warriors, mientras que Basel Cosmopolitans ocupó el tercer sitio tras completar su participación en la ronda.

Istambul Warriors gana la primera ronda en Ciudad de México

El equipo Istanbul Warriors, conformado por Simon Delestre y Abdel Said, se quedó con el primer lugar en la primera ronda de la competencia por equipos. Ambos jinetes registraron tiempos de 75.72 y 78.73 para un total de 154.45 sin penalizaciones.

El segundo puesto en esa ronda fue para Prague Lions con Derin Demirsoy y Pieter Devos, quienes finalizaron con un tiempo de 160.23. Basel Cosmopolitans completó el podio con una marca de 163.68.

Eduardo Pereira, la figura de la prueba individual en la categoría CSI 5

En la prueba individual de la categoría CSI 5, el brasileño Eduardo Pereira se llevó el primer lugar al registrar un tiempo de 73.64 segundos montando a H5 Londontime. Con este resultado, sumó su segunda victoria dentro del evento.

El mexicano Eugenio Garza finalizó en la segunda posición con un tiempo de 74.00 segundos, seguido por la canadiense Erynn Ballard con 75.02. Patricio Pasquel se ubicó en el cuarto lugar tras completar su recorrido en la jornada.

La actividad del Longines Global Champions Tour se mantendrá este fin de semana en el Campo Marte de la Ciudad de México, donde se llevarán a cabo más pruebas a lo largo del sábado y domingo. No te pierdas ni un detalle del ecuestre en nuestro país a través de la multiplataforma de Claro Sports.

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