Fan Fest del Mundial 2026 en Guadalajara: ¿Cuándo y dónde será la fiesta tapatía mundialista?

La Perla Tapatía se declara lista para acercar a miles de fanáticos a la fiesta mundialista, sin la necesidad de asistir a los estadios. Todos los partidos serán transmitidos en estas activaciones organizadas por la FIFA

La perla tapatía está lista para recibir la fiesta mundialista | Reuters

Guadalajara se prepara para convertirse en uno de los puntos de reunión más importantes durante el Mundial 2026. A poco más de un año del inicio del torneo, las autoridades locales han dado a conocer detalles del FIFA Fan Fest, un espacio que busca reunir a miles de aficionados durante toda la competencia y que se perfila como uno de los proyectos más ambiciosos entre las sedes mexicanas.

¿Dónde será el Fan Fest del Mundial 2026 en Guadalajara, otra sede mundialista?

El Fan Fest de Guadalajara se instalará en la Plaza de la Liberación, en pleno centro histórico de la ciudad. Este espacio tendrá capacidad para recibir hasta 40 mil personas al mismo tiempo, con una dinámica de flujo que permitirá una asistencia diaria estimada entre 60 y 70 mil aficionados. Además, se espera que durante todo el torneo la cifra total supere los 2.5 millones de visitantes.

¿Se transmiten todos los partidos del Mundial 2026 en el Fan Fest de Guadalajara?

De acuerdo con la planeación del evento, el Fan Fest transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026, lo que garantiza que los aficionados puedan seguir cada encuentro sin importar el día o la sede. Este formato busca convertir el espacio en un punto de encuentro permanente para quienes no puedan asistir a los estadios o prefieran vivir la experiencia desde el centro de la ciudad.

Además de los juegos, qué actividades habrá en el Fan Fest de Guadalajara 2026

El proyecto contempla una oferta más allá de las transmisiones. En la Plaza de Armas se instalará una zona gastronómica con platillos locales, mientras que el Paseo Fray Antonio Alcalde contará con activaciones y espacios interactivos. También habrá venta de productos oficiales, áreas de juegos y actividades dirigidas a distintos públicos.

A nivel cultural, el Teatro Degollado formará parte del calendario con presentaciones, además de espectáculos musicales, exhibiciones deportivas y eventos para niños. La ciudad también evalúa la participación de artistas como Maná, Carlos Santana y Alejandro Fernández, lo que ampliaría la experiencia para los asistentes.

¿Cuánto tiempo dura el Fan Fest del Mundial 2026 en Guadalajara, Jalisco?

El Fan Fest estará activo durante los 39 días del Mundial, desde el 11 de junio hasta el 19 de julio de 2026. Durante ese periodo, el acceso será libre y gratuito, lo que permitirá que tanto residentes como visitantes puedan disfrutar del evento sin costo.

Además del espacio principal, se habilitarán zonas de “public viewing” en distintos puntos de la ciudad y municipios cercanos como Zapopan, con el objetivo de ampliar la cobertura y distribuir la afluencia de público. Estas sedes alternas contarán con medidas de seguridad para garantizar el desarrollo de las actividades en un entorno controlado.

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