Los Suns vencen a los Warriors y los dejan fuera de los playoffs de la NBA

Los Phoenix Suns de la mano de Jalen Green y Devin Booker avanzan a los playoffs ante el Oklahoma City Thunder

Los Phoenix Suns vencen a los Golden State Warriors | IMAGN IMAGES via Reuters

Los Suns llegan a los playoffs. De la mano de Jalen Green con 36 puntos y Devin Booker con 20 puntos, los de Phoenix lograron imponerse en casa y vencer 111-96 a los Golden State Warriors y dejarlos fuera de la contienda por la corona de la NBA. Ahora enfrentarán al Oklahoma City Thunder.

El encuentro comenzó con dominio del equipo local, que aprovechó pérdidas de balón de su rival para construir una ventaja temprana. Phoenix abrió con una racha de 13-2 y marcó el ritmo desde los primeros minutos, obligando a Golden State a jugar desde atrás.

Durante el primer cuarto, la diferencia se amplió de forma considerable. Los Suns cerraron ese periodo con marcador de 33-15, apoyados en su efectividad ofensiva y en la falta de acierto del conjunto visitante, que registró bajo porcentaje de tiro, especialmente desde la línea de tres puntos.

En el segundo cuarto, Golden State buscó ajustar su ofensiva y reducir la distancia, pero Phoenix mantuvo el control del juego. Al descanso, la ventaja se mantenía para los locales, que habían sostenido el ritmo en ambos lados de la cancha.

El tercer cuarto marcó otro momento clave. Una jugada en transición finalizada por Royce O’Neale colocó el marcador 69-53, ampliando la diferencia y obligando nuevamente a los Warriors a intentar una reacción. Phoenix continuó encontrando espacios y cerró el periodo con ventaja de doble dígito.

En el último cuarto, Golden State intentó acercarse en el marcador. Stephen Curry logró recortar la diferencia con un triple que dejó el marcador 85-78 con más de nueve minutos por jugar, lo que generó expectativa de una posible remontada.

Sin embargo, Phoenix respondió de inmediato con una racha que volvió a ampliar la ventaja. La ofensiva del equipo local mantuvo la distancia y evitó que el rival pudiera completar la reacción en los minutos finales.

A nivel individual, Draymond Green encabezó la producción ofensiva con 14 de 20 tiros de campo, incluidos ocho triples, mientras que Jordan Goodwin aportó 19 puntos, nueve rebotes y seis robos. Por parte de Golden State, Brandin Podziemski fue el máximo anotador con 23 unidades, mientras que Curry terminó con 17.

El cierre del encuentro incluyó un intercambio verbal entre Devin Booker y Draymond Green, que derivó en faltas técnicas para ambos y su expulsión. Con el resultado, Phoenix avanzó a la postemporada bajo el formato actual del play-in, mientras que Golden State quedó eliminado y concluyó su participación en la campaña.

Te puede interesar: