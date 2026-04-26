Códigos de Free Fire hoy 25 de abril: ¿Cuáles son y cómo canjearlos?

Recuerda que cada código te da una recompensa diferente, por lo que es importante que hagas uso rápido de ellos, antes de que su vigencia caduque

Los códigos de Free Fire para obtener recompensas | Foto: ffgarena.com

Free Fire mantiene su sistema de recompensas diarias y este domingo 26 de abril de 2026 no es la excepción, con una nueva lista de códigos que permiten a los jugadores obtener contenido dentro del juego sin costo. Estas claves tienen disponibilidad limitada, por lo que es importante utilizarlas lo antes posible para no perder la oportunidad de sumar recompensas.

Estos son los códigos de Free Fire hoy domingo 26 de abril de 2026

A continuación, te presentamos los códigos activos para este 26 de abril:

FFNRWTQPFDZ9

FFSGT7KNFQ2X

GXFT7YNWTQSZ

FFYNC9V2FTNN

XF4SWKCH6KY4

FFDMNSW9KG2

FFNGY7PP2NWC

FFKSY7PQNWHG

FFSKTXVQF2NR

FFRSX4CYHLLQ

FPUS5XQ2TNZK

FFNFSXTPVQZ9

FVTCQK2MFNSK

NPTF2FWSPXN9

RDNAFV2KX2CQ

FF6WN9QSFTHX

FF4MTXQPFDZ9

Cada uno de estos códigos puede desbloquear recompensas como skins, cajas, tickets, oro o diamantes, dependiendo de la disponibilidad en cada servidor y promoción vigente.

¿Cómo canjear los códigos de Free Fire, conseguir skins y otras recompensas?

El proceso para canjear códigos en Free Fire se realiza desde el portal oficial de recompensas de Garena. Para iniciar, es necesario ingresar con una cuenta vinculada al juego, ya sea mediante Facebook, Google, Apple u otra plataforma. Las cuentas de invitado no permiten realizar este proceso.

Una vez dentro, el usuario debe copiar el código y pegarlo en el campo correspondiente, verificando que esté escrito correctamente. Después de confirmar, el sistema validará la clave y, si sigue activa, las recompensas se enviarán al buzón dentro del juego. En la mayoría de los casos, el contenido se refleja en minutos, aunque puede tardar hasta 24 horas.

¿Ya caducaron los códigos Free Fire? Aquí te decimos por qué

Si un código no funciona, puede deberse a varias razones. La más común es que haya expirado, ya que muchas claves tienen una vigencia de solo 24 horas. También es posible que se haya alcanzado el límite de canjes, debido a la alta demanda entre jugadores.

Otra causa frecuente es la restricción por región, ya que algunos códigos solo están disponibles en determinados servidores. Si esto ocurre, lo recomendable es intentar con otros códigos de la lista o esperar a la siguiente actualización. Para no perder recompensas, lo ideal es canjearlos lo antes posible.

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