¿Qué equipos de la Liga MX juegan la Concachampions 2027? Así va la clasificación hoy

Pumas venció a Pachuca y aseguró su lugar en la pelea por Concachampions 2027. Toluca, Tigres, Cruz Azul, Chivas y América ya perfilan su clasificación

Pumas fue el último en asegurar su lugar | Imago7

Pumas dio el golpe que necesitaba en el cierre de la fase regular del Clausura 2026. La victoria 0-2 ante Pachuca en el Estadio Hidalgo no solo le permitió cerrar en la cima de la tabla, también lo metió en la conversación directa por la Concacaf Champions Cup 2027, torneo conocido popularmente como Concachampions.

El triunfo universitario tuvo doble valor porque fue ante un rival directo. Pachuca llegaba con opciones de mantenerse en la pelea por el boleto internacional, pero Pumas resolvió el partido, llegó a 57 puntos en la tabla anual y dejó a los Tuzos con 53 unidades, según el corte publicado tras el encuentro.

Con ese resultado, el panorama de la Liga MX rumbo a la Concachampions 2027 empieza a tomar forma. Toluca y Tigres ya tenían lugar por haber sido finalistas del Apertura 2025, mientras que Cruz Azul y Chivas también habían asegurado su boleto por puntaje en la temporada.

La duda ahora pasa por los lugares que pueden moverse con la Liguilla del Clausura 2026. América, Pumas y Pachuca aparecían como los equipos más pendientes de esas combinaciones, aunque el triunfo auriazul sobre los Tuzos modificó la carrera y fortaleció la posición de los universitarios.

Según la clasificación de la Liga MX, qué equipos jugarán la Concachampions 2027

Al corte actual, los equipos mexicanos que tienen lugar encaminado o asegurado para la Concachampions 2027 son Toluca, Tigres, Cruz Azul, Chivas, América y Pumas. Toluca y Tigres aparecen por la vía de la final del Apertura 2025; Cruz Azul y Guadalajara lo hicieron por la tabla anual; mientras que América y Pumas se mantienen dentro del escenario de clasificación por puntaje y recorrimiento de cupos.

En el caso de Pumas, la clave fue ganar el duelo directo ante Pachuca. Los universitarios no necesitaban ser campeones ni finalistas todavía para entrar en la conversación internacional, ya que la tabla anual también reparte boletos cuando los cupos se recorren por equipos que ya estaban clasificados.

Pachuca queda como el equipo que más resiente el resultado. Los Tuzos se quedaron con 53 puntos en la tabla anual y dependen de escenarios más complejos, como llegar a la final del Clausura 2026 o beneficiarse de que equipos ya clasificados liberen lugares por repetición de cupos.

También hay que considerar que la Liguilla puede cambiar la ruta de algunos boletos. Si un club ya clasificado llega a la final del Clausura 2026, ese lugar se recorre hacia la tabla anual, lo que mantiene vivos algunos escenarios para equipos que no tienen el pase directo por la final del torneo.

¿Cuántos equipos de la Liga MX clasifican a la Concachampions y por qué? Aquí los criterios

La Liga MX cuenta con seis boletos para la Concacaf Champions Cup 2027. De acuerdo con el criterio de clasificación, los cupos se reparten entre el campeón y subcampeón del Apertura 2025, el campeón y subcampeón del Clausura 2026, además de los mejores equipos de la tabla anual que no hayan tomado boleto por la vía de la final.

Ese sistema explica por qué no basta con mirar solo al campeón. La Concachampions también premia la regularidad de toda la temporada 2025-26, por lo que clubes como Cruz Azul, Chivas, América y Pumas aparecen en el mapa aunque no todos hayan llegado todavía a una final en el año futbolístico.

Concacaf aplica esta lógica de clasificación con base en campeones, subcampeones y clubes mejor ubicados en la clasificación general. Para la edición 2026, el organismo confirmó seis representantes de la Liga MX entre campeones, finalistas y equipos de mejor rendimiento en la tabla regular, un antecedente directo para entender el formato actual.

Por eso el triunfo de Pumas en Pachuca fue tan importante. El resultado no solo le dio liderato y confianza rumbo a la Liguilla, también le permitió ganar una carrera paralela por competencia internacional, en la que cada punto de la tabla anual termina por definir quién representa a México en la Concachampions 2027.

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