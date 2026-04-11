Así queda la tabla de goleo del Clausura 2026 de la Liga MX

El torneo sigue su curso y la pelea por el liderato de goleo se ha cerrado con La Hormiga González y Joao Pedro peleando por la cima

El atacante rojiblanco sigue marcando en el Clausura 2026 | Imago7

El torneo Clausura 2026 de la Liga MX entra en una fase clave con la disputa de la jornada 14. A medida que se acerca el cierre de la fase regular, los equipos comienzan a definir su posición en la tabla, mientras que en lo individual, la lucha por el campeonato de goleo toma protagonismo.

Hasta el momento, Armando González se mantiene en la cima con 12 goles defendiendo los colores de Chivas. Detrás de él aparecen Joao Pedro con Atlético de San Luis y Paulinho con Toluca, quienes también se mantienen en la disputa directa por el título.

La competencia por el liderato ofensivo se mantiene abierta, con pocos goles de diferencia entre los primeros lugares, lo que deja margen para cambios en las últimas jornadas. Además, el cierre del torneo suele ser determinante para conocer al ganador.

Tabla de goleo del Clausura 2026 de la Liga MX tras la jornada 14

Así marcha la tabla de goleo del Clausura 2026 en el inicio de la jornada 14, donde La Hormiga tiene 12 goles, seguido por Joao Pedro con 11 diana y Paulinho con seis.

Armando González | Chivas | 12 goles Joao Pedro | San Luis | 11 goles Paulinho | Toluca | 6 goles Diber Cambindo | León | 6 goles Kevin Castañeda | Tijuana | 6 goles José Paradela | Cruz Azul | 5 goles Salomón Rondón | Pachuca | 5 goles Juninho | Pumas | 5 goles Alfonso González | Atlas 5 goles Javier Ruiz | Necaxa | 5 goles Uros Djurdevic | Monterrey | 5 goles Ezequiel Bullaude | Santos | 5 goles

¿Quién fue el último campeón de goleo mexicano de la Liga MX?

El antecedente más reciente muestra un cierre con igualdad en la cima. En el torneo Apertura 2025, tres jugadores compartieron el campeonato de goleo tras finalizar con la misma cantidad de anotaciones. Armando González, Joao Pedro y Paulinho concluyeron el certamen con 12 goles cada uno, lo que marcó un empate en la tabla de anotadores.

Este resultado reflejó una tendencia reciente en la Liga MX, donde la diferencia entre los máximos goleadores ha sido mínima. De cara al Clausura 2026, la cifra alcanzada en el torneo anterior se mantiene como referencia, aunque existe la posibilidad de que sea superada en las jornadas restantes.

¿Qué jugadores mexicanos han sido campeones de goleo? Lista

El título de goleo ha sido conseguido por un número limitado de futbolistas mexicanos a lo largo de la historia reciente del torneo. Con el campeonato obtenido por Armando González, la cifra de jugadores nacionales que han liderado la tabla de anotadores asciende a 13.

Entre los nombres que han logrado esta distinción se encuentran Uriel Antuna, Alan Pulido y Henry Martín, quienes han sido parte de distintas ediciones del torneo. Este grupo refleja la presencia de delanteros mexicanos en la disputa por el liderato ofensivo en los últimos años.

Apertura 2025 | Armando González | Guadalajara | 12 goles

Clausura 2024 | Uriel Antuna | Cruz Azul | 8 goles

Clausura 2023 | Henry Martín | América | 14 goles

Apertura 2019 | Alan Pulido | Guadalajara | 12 goles

Clausura 2011 | Ángel Reyna | América | 13 goles

Bicentenario 2010 | Javier Hernández | Guadalajara | 10 goles

Clausura 2007 | Omar Bravo | Guadalajara | 11 goles

Verano 2001 | Jared Borgetti | Santos | 13 goles

Invierno 2000 | Jared Borgetti | Santos | 17 goles

Verano 2000 | Everaldo Begines | León | 14 goles

Invierno 1999 | Jesús Olalde | UNAM | 15 goles

Invierno 1998 | Cuauhtémoc Blanco | América | 16 goles

Invierno 1997 | Luis García | Atlante | 12 goles

¿Quién es el favorito según la IA para ganar el título de goleo del Clausura 2026?

De acuerdo con proyecciones basadas en rendimiento y estadísticas actuales hechas por la IA, el principal candidato para quedarse con el campeonato de goleo es Armando González. Su constancia frente al arco y la ventaja en la tabla lo colocan como el jugador con mayores probabilidades de mantener el primer lugar.

Sin embargo, la diferencia con sus perseguidores es corta. Joao Pedro y Paulinho continúan dentro de la pelea, lo que mantiene abierta la disputa en el tramo final del torneo. Todo dependerá del desempeño en las últimas jornadas, donde cada anotación puede modificar la clasificación.

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