Gilberto Mora apunta al Mundial 2026: reconoce nerviosismo y confía en su convocatoria

El jugador de Xolos aceptó que su recuperación va en buen camino y que está al 100% físicamente

Gilberto Mora volvió a tener minutos con Tijuana en el empate ante Chivas en la jornada 17, un partido que permitió ver su recuperación tras la lesión que sufrió durante el torneo Clausura 2026. El mediocampista habló al término del encuentro sobre su estado físico y, sobre todo, sobre la expectativa que genera la próxima lista de la selección mexicana rumbo al Mundial 2026.

“Como te digo, fue un poco larga la recuperación, pero gracias a Dios ya estoy bien, me siento muy bien físicamente y listo para lo que viene”, señaló a los medios, al referirse a los más de dos meses que estuvo fuera de actividad.

Mora explicó que durante su ausencia trabajó en distintos aspectos de su juego para mantenerse en ritmo. “Creo que desde que empezó la temporada trato siempre de mejorar cada día, de ver videos en lo que puedo mejorar. Tuve una lesión que no pude estar la mayor parte del torneo, pero contento de poder volver”, comentó.

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, el mediocampista admitió que vive días de expectativa ante la inminente convocatoria final de Javier Aguirre. “La verdad sí estoy un poco nervioso de que ya está por salir la lista, pero los tiempos de Dios son perfectos y Dios quiere que vaya, ahí voy a estar”, expresó.

El jugador también dejó claro que confía en sus posibilidades de ser considerado para la Copa del Mundo. “Confío mucho en mí también. Entonces si Dios quiere, ahí espero estar en esa lista”, añadió, al ser cuestionado sobre sus opciones de formar parte del grupo.

En cuanto a su estado físico, Mora fue directo al asegurar que se encuentra en condiciones para competir al más alto nivel. “Sí, al 100%”, respondió cuando se le preguntó si está listo para disputar el torneo en caso de ser convocado.

Además, el futbolista mantuvo su postura sobre las aspiraciones de la selección mexicana en el torneo, considerando el factor de la localía. “Sí, claro. Yo considero que somos favoritos para ganar este mundial. Estamos en casa, entonces sí, yo creo que sí somos favoritos”, afirmó.

Finalmente, Mora destacó su estado anímico tras superar la lesión y regresar a las canchas, con la mira puesta en lo que viene. “Muy bien. Como te digo, ya estoy al 100 en todos los aspectos, muy motivado de poder estar otra vez de vuelta y tratando de mejorar cada día para lo que viene”, concluyó.

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