¿Cuánto costarán los boletos para el España vs Perú en el Estadio Cuauhtémoc? Conoce los precios

Lamine Yamal no estaría para el duelo amistoso tras sufrir una lesión con el Barcelona, pues tiene como prioridad regresar para el Mundial

Estos son los precios para el partido entre España y Perú en Puebla | Imago7

El partido amistoso entre las selecciones de España y Perú se llevará a cabo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla como parte de la preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026. El encuentro forma parte de una serie de eventos previos al torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

La organización del evento dio a conocer los precios de los boletos para este compromiso internacional, el cual reunirá a dos selecciones con presencia en el fútbol internacional. La venta se realizará a través de la plataforma oficial, con distintas zonas disponibles dentro del inmueble.

Un elemento que genera críticas por parte de los aficionados mexicanos es que los precios están muy caros, tomando en cuenta que no estará presente Lamine Yamal, quien sufrió una lesión muscular con el Barcelona en un compromiso de LaLiga en España, pero que apunta para estar en el Mundial 2026.

Estos son los precios para el amistoso España vs Perú en Puebla

Los boletos para el partido en la Angelópolis cuentan con diferentes rangos de precios según la ubicación dentro del estadio. Las zonas más cercanas al campo presentan los costos más altos, mientras que otras áreas mantienen precios distintos. A continuación, se presenta la lista de precios por zona:

Cabecera Norte: $3,776

Cabecera Sur: $3,776

Platea Oriente: $4,720

Platea Plus: $4,720

Platea Poniente: $5,310

Rampa Norte: $2,006

Rampa Oriente: $3,304

Rampa Poniente: $3,304

Rampa Sur: $2,006

Palcos: $10,620

Los precios incluyen comisión y corresponden a las distintas secciones del Estadio Cuauhtémoc, de acuerdo con la información difundida por los organizadores del evento.

España vs Perú ¿Cuándo y a qué hora es el partido amistoso en el Estadio Cuauhtémoc?

El encuentro entre España y Perú está programado para el lunes 8 de junio de 2026. El partido se disputará a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Este compromiso forma parte de la agenda de partidos previos al inicio de la Copa del Mundo 2026. El estadio será una de las sedes que albergará actividad relacionada con el torneo, en el contexto de eventos internacionales que se realizarán en el país.

¿Cuándo y a qué hora salen a la venta los boletos para el España vs Perú?

La venta de boletos se realizará en dos etapas a través de la plataforma Boletomovil. La preventa iniciará el lunes 27 de abril, mientras que la venta general comenzará el viernes 1 de mayo.

Los aficionados podrán adquirir sus entradas mediante el sistema en línea. La disponibilidad de boletos estará sujeta a la demanda y a las fases de venta establecidas por la organización, de cara a uno de los encuentros programados en el calendario previo al Mundial 2026.

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