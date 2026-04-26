Doble Hoy No Circula 26 de abril 2026: ¿Qué carros no salen este domingo en CDMX y Edomex?

Se mantiene la contingencia ambiental en el Valle de México y activan Doble Hoy No Circula para este domingo 26 de abril.

Conoce las restricciones del Hoy no circula | REUTERS/Raquel Cunha

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene la Fase 1 de contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México para este domingo 26 de abril de 2026. La medida se aplica con el objetivo de reducir la exposición de la población a altos niveles de contaminación y disminuir la emisión de contaminantes en la región.

Las autoridades señalaron que las condiciones atmosféricas han dificultado la dispersión de contaminantes, por lo que se activaron restricciones a la circulación y recomendaciones para la población. Estas medidas impactan directamente en el programa Doble Hoy No Circula, el cual limita el tránsito de diversos vehículos durante el día.

¿Por qué hay contingencia ambiental en la CDMX y Edomex y Doble Hoy No Circula?

La contingencia se activó debido a la acumulación de ozono en el Valle de México, provocada por condiciones meteorológicas que impiden la dispersión de contaminantes. Entre los factores identificados se encuentran la presencia de un sistema anticiclónico, baja velocidad del viento y radiación solar constante.

Estas condiciones generan estabilidad atmosférica, lo que favorece la concentración de contaminantes en distintas zonas de la ciudad. Como resultado, la calidad del aire se mantiene en niveles que pueden representar riesgos para la salud, lo que obliga a implementar medidas como el Doble Hoy No Circula.

¿Qué carros no circulan este domingo 26 de abril de 2026 y cuáles sí?

Para este domingo, deberán suspender su circulación de 5:00 a 22:00 horas los vehículos con holograma 2, así como los de holograma 1 con terminación de placa 2, 4, 6, 8 y 0. También se incluyen los autos con holograma 0 y 00 con engomado amarillo y placas terminadas en 5 o 6.

Los vehículos sin holograma de verificación, incluyendo permisos temporales o placas foráneas, tendrán las mismas restricciones que los de holograma 2. En el caso del transporte de carga, no podrá circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con algunas excepciones.

📌Conoce las restricciones a la circulación para el día domingo 26 de abril de 2026: pic.twitter.com/sraYEy2UPk — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 26, 2026

Por otro lado, podrán circular vehículos eléctricos e híbridos, unidades con holograma exento, transporte de emergencia, así como aquellos destinados a servicios esenciales, siempre que cumplan con las disposiciones vigentes.

Las motos también dejan de circular en contingencia ambiental?

Las motocicletas no están contempladas dentro de las restricciones del programa Doble Hoy No Circula en esta contingencia. Esto significa que pueden circular de manera normal, siempre que cumplan con la normativa vigente en materia de tránsito.

Sin embargo, las autoridades recomiendan reducir el uso de vehículos en general para contribuir a la disminución de emisiones contaminantes durante el periodo de contingencia.

¿A qué hora se termina al contingencia ambiental Fase 1 en el Valle de México?

La contingencia ambiental no tiene un horario fijo de finalización. Se mantiene activa hasta que las condiciones atmosféricas mejoren y los niveles de contaminación desciendan a parámetros permitidos.

Las autoridades realizan monitoreos constantes de la calidad del aire y, con base en estos datos, determinan si se levanta o se mantiene la medida. La información se actualiza de forma periódica a través de canales oficiales. La actualización se dará a las 10:00 am tiempo de la Ciudad de México.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Doble Hoy No Circula en la CDMX y Edomex?

No respetar las restricciones del Doble Hoy No Circula puede derivar en sanciones económicas. La multa en la Ciudad de México y el Estado de México oscila entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que representa un monto aproximado de entre 2,000 y 3,000 pesos.

Además de la sanción económica, el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que implica costos adicionales para su recuperación. Por ello, las autoridades exhortan a la población a respetar las disposiciones durante la contingencia ambiental.

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