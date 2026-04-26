García Orozco señala que el penalti de Veiga se tuvo que repetir y ve mano punible en el Chivas vs Tijuana

El analista avaló penal al América, pero criticó que no se repitiera por adelantamiento del portero. También señaló error del VAR que perjudicó a Chivas

Roberto García Orozco señaló que no hubo penalti de Borja sobre Diego González, ya que señala que no hubo infracción en la jugada en el área rojinegra. Además, afirmó que el penal a favor del América fue bien sancionado, ya que la mano del defensor no estaba en una posición natural y bloqueó un cabezazo del jugador americanista. Sin embargo, el analista destacó un error arbitral posterior al no repetirse el cobro, pues las imágenes muestran que el portero Camilo Vargas tenía ambos pies por delante de la línea de meta al momento del toque. Según García Orozco, esta omisión del VAR, que debió indicar la repetición del penal, afectó directamente al equipo de Coapa en su clasificación.

Respecto a la polémica de Chivas, el experto consideró que existían elementos suficientes para ratificar el penal marcado inicialmente por la árbitra Katia Garcia, calificando la posición de la mano como “totalmente antinatural”. García Orozco criticó que Marco Antonio ‘Gato’ Ortiz mandara la jugada a revisión, ya que el VAR solo debe intervenir ante errores claros y obvios, y no en jugadas de interpretación donde la árbitra estaba bien ubicada. En su análisis, la decisión final de no conceder el penal influyó directamente en el resultado y perjudicó al Guadalajara.

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