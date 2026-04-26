André Jardine ya tiene la mira en Pumas y asegura que en este tipo de partidos “no hay favoritos”

El brasileño aplaudió la reacción de los tapatíos y reconoció el esfuerzo de sus pupilos, quienes pudieron darle forma a la calificación en partidos pasados

América cerró la fase regular con una derrota ante Atlas que dejó sensaciones encontradas en el entorno del equipo. André Jardine reconoció que el resultado no dejó satisfecho al grupo y señaló que el desempeño estuvo lejos de lo esperado en un partido donde el rival encontró la forma de llevarse el triunfo.

“Creo que son dos asuntos distintos, el partido… salimos con un gusto amargo, no fue buena actuación, Atlas dando la vida por el empate, le salió la victoria”, explicó el técnico. Jardine también habló del contexto en el que llegó el equipo a este cierre: “El equipo, a partir de Tijuana, con Chivas, se relajó un poco… sabíamos que ya estábamos clasificados, fue un mix de sensaciones”.

El entrenador dejó claro que la clasificación no se definió en este encuentro, sino en el recorrido previo dentro del torneo. “Tenemos que valorar la clasificación, no fue conquistada hoy, fue en las últimas victorias… con todas las dificultades del torneo, con ocho bajas, América ahí está”, comentó. Además, señaló que el equipo necesitará tiempo para procesar la derrota antes de pensar en lo que viene.

Uno de los temas que abordó fue el penal fallado por Raphael Veiga, respaldando la decisión de que el brasileño tomara el cobro. “Es un buen pegador de penaltis, tiene un récord de tantos penales consecutivos… Brian cedió para darle más confianza”, explicó. Sin embargo, también reconoció el aprendizaje que deja la jugada: “Debió pegarle de forma distinta… hasta los más experimentados deben de estar abiertos a aprender, aprendió una fuerte lección”.

Jardine también anticipó el nivel de exigencia que enfrentará el equipo en la Liguilla, donde considera que no hay margen de error. “Es la última oportunidad que tenemos de cometer errores y no estamos fuera del torneo… a partir del próximo partido, un error como los de hoy, difícilmente vamos a avanzar”, afirmó, destacando la importancia de la experiencia del plantel para afrontar esta etapa.

Sobre el próximo compromiso ante Pumas, el técnico evitó hablar de favoritismos y se enfocó en la naturaleza del enfrentamiento. “Los profesionales no entramos en discusiones de favorito… el partido con Pumas es un clásico, en clásicos no hay favoritos”, señaló. Además, reconoció el trabajo del rival y la importancia del cierre de torneo.

Finalmente, Jardine hizo referencia al rendimiento del equipo en este tipo de partidos durante el semestre. “Es una estadística que nos molesta… en este torneo no nos salió ningún clásico”, admitió. El entrenador concluyó que el equipo tendrá una nueva oportunidad para responder en la Liguilla: “Hay que demostrar cómo encara el América los clásicos”.

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