Comunicaciones vs Municipal: precio de las entradas del clásico

Se viene una nueva edición del clásico.

Bajas en el clásico. (Comunicaciones X| Municipal X)

Este sábado 29 de agosto se llevará a cabo una nueva edición del partido que paraliza al país. Comunicaciones y Municipal volverán a verse las caras por la sexta jornada del Torneo Apertura 2026, en un duelo que tendrá como escenario el estadio Cementos Progreso y que promete una importante convocatoria. Como suele suceder cada vez que los dos gigantes del fútbol guatemalteco se enfrentan, la expectativa es enorme y la dirigencia ‘crema’ ya dio a conocer los precios de las entradas para una jornada que se espera sea multitudinaria.

De acuerdo con la información proporcionada por Comunicaciones, los boletos tendrán un valor de Q50.00 para General, Q100.00 para Preferencia, Q150.00 para Tribuna y Q200.00 para Palco. Los precios son ligeramente superiores a los habituales para un partido de Liga Nacional, aunque desde la institución entienden que la magnitud del encuentro y la elevada demanda justifican el incremento. La expectativa es que el Cementos Progreso presente un marco imponente y que las localidades puedan agotarse en los días previos al clásico.

El partido, además, llega en un momento particular para ambos equipos. Comunicaciones viene de conseguir una victoria importante frente a Malacateco, resultado que le permitió recuperar sensaciones después de un comienzo irregular en el campeonato. Los dirigidos por Marco Antonio Figueroa buscarán aprovechar el envión anímico para quedarse con un triunfo que tendría un valor especial, no solamente por tratarse del clásico sino también porque podría significar un impulso importante para acomodarse en la tabla de posiciones.

Más información: La Liga Nacional celebra la mala campaña de Guatemala en la Centroamericana 2026 A esto se suma una noticia positiva para el entrenador: Comunicaciones recuperará a varios futbolistas que estuvieron ausentes por lesión. Entre ellos aparecen el arquero Fredy Pérez y los delanteros Agustín Vuletich y Dewinder Bradley, tres nombres importantes dentro de la estructura del plantel. Su regreso amplía las alternativas de Figueroa y le permitirá contar con mayor cantidad de variantes para afrontar un encuentro que, por su trascendencia, exige tener a disposición a los principales referentes. Del otro lado estará Municipal, vigente campeón del fútbol guatemalteco y actual líder de la tabla histórica de títulos nacionales, que afrontará el clásico con la intención de demostrar nuevamente por qué atraviesa uno de los mejores momentos de los últimos años. Los ‘escarlatas’ vienen siendo protagonistas tanto en el campeonato local como en el ámbito internacional y saben que un triunfo ante su eterno rival podría representar mucho más que tres puntos: sería otro golpe de autoridad frente a Comunicaciones. El clásico, entonces, encontrará a dos equipos con objetivos importantes y con una rivalidad que trasciende cualquier contexto deportivo. Para Comunicaciones será una oportunidad para confirmar su recuperación y comenzar a dejar atrás las dudas del inicio del Apertura, mientras que Municipal intentará mantener su protagonismo y quedarse con una victoria que siempre tiene un sabor especial. MÁS INFORMACIÓN: Tabla de posiciones Copa Centroamericana 2026: resultados, clasificados y grupos actualizados El Cementos Progreso se prepara para una nueva edición del clásico guatemalteco y todo hace indicar que habrá un estadio colmado para uno de los partidos más esperados del campeonato.

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