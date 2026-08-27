Barcelona vs Athletic en vivo: rodri comienza en la banca

Barcelona debuta como local ante el Athletic en partido pendiente de la fecha 1 de la Liga española

La jornada 1 de la Liga española termina en el Spotify Camp Nou, con el partido pendiente entre el FC Barcelona y el Athletic Club.

El equipo culé se estrena en casa en LaLiga tras haber goleado al Elche en la jornada 2, pero ahora tienen este compromiso a media semana porque el fútbol español aplazó su juego de la jornada 1 por la gran cantidad de futbolistas que estuvieron en los cuatro semifinalistas del Mundial. Su rival será el Athletic, quien perdió en casa en su primer partido ante el Sevilla y ahora les toca ser el primer visitante de la temporada en el Camp.

Partidazo que estaremos comentando en directo por Claro Sports este jueves 27 de agosto.