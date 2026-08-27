Barcelona vs Athletic en vivo: rodri comienza en la banca
Estadísticas, goles y marcador en directo del juego pendiente de la primera fecha del fútbol español
Alineaciones del Barcelona vs Athletic para la jornada 1, al momento
El debut de Rodri tendrá que esperar. El mejor jugador del Mundial comenzará en la banca ante el Athletic.
BARCELONA: Joan García; Eric, Cubarsí, Gerard Martín; Espart; Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Gordon; y Raphinha.
ATHLETIC: Unai Simón, Rincón, Yeray, Laporte, Johaneko, Jauregizar, Canales, Williams, Sancet, Williams Jr., Guruzeta.
¿Dónde ver el Barcelona vs Athletic en vivo? Canales de TV y streaming online
Este encuentro lo podrás seguir en México por Sky Sports, además de que en el resto de América Latina lo pasa ESPN.
¿A qué hora inicia el Barcelona vs Athletic hoy 27 de agosto de 2026?
El partido de hoy en el Spotify Camp Nou dará inicio en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México, 14:00 de Colombia y Centroamérica, 16:00 de Buenos Aires.
Barcelona debuta como local ante el Athletic en partido pendiente de la fecha 1 de la Liga española
La jornada 1 de la Liga española termina en el Spotify Camp Nou, con el partido pendiente entre el FC Barcelona y el Athletic Club.
El equipo culé se estrena en casa en LaLiga tras haber goleado al Elche en la jornada 2, pero ahora tienen este compromiso a media semana porque el fútbol español aplazó su juego de la jornada 1 por la gran cantidad de futbolistas que estuvieron en los cuatro semifinalistas del Mundial. Su rival será el Athletic, quien perdió en casa en su primer partido ante el Sevilla y ahora les toca ser el primer visitante de la temporada en el Camp.
Partidazo que estaremos comentando en directo por Claro Sports este jueves 27 de agosto.