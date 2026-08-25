Manchester City prepara oferta por Enzo Fernández; el argentino tendría luz verde del Chelsea

Fabrizio Romano informó que el mediocampista está cerca de llegar al Etihad, aunque la operación depende de las condiciones de los Blues

Enzo Fernández podría cambiar de aires en Inglaterra | Reuters

El futuro de Enzo Fernández podría convertirse en uno de los movimientos más relevantes del cierre del mercado en la Premier League. De acuerdo con información de Fabrizio Romano, el mediocampista argentino recibió la autorización para avanzar en una posible transferencia al Manchester City, club al que estaría dispuesto a llegar para reencontrarse con Enzo Maresca.

“Enzo Fernández ha recibido luz verde para el Manchester City, ya que está abierto a mudarse y reunirse nuevamente con Enzo Maresca. La puja del City se enviará pronto y depende de Chelsea”, publicó el periodista italiano sobre la situación del campeón del mundo.

El interés del Manchester City por el argentino está relacionado con la búsqueda de un nuevo referente para su mediocampo. Maresca conoce a Fernández de su etapa en Chelsea y, según la misma información, lo considera uno de sus principales objetivos para reforzar la zona central del equipo tras algunas salidas importantes en la plantilla.

Romano también señaló en DAZN Transfer que la operación podría convertirse en uno de los grandes movimientos de la parte final del mercado. “Enzo Fernández va a ser una de las grandes bombas del final del mercado de este verano, porque el Manchester City está llegando, está preparando una oferta y puede ser en cualquier momento”, explicó.

La postura del Chelsea será uno de los puntos clave para definir el futuro del futbolista. El club londinense no contempla una salida sencilla y únicamente estaría dispuesto a negociar si recibe una propuesta importante en términos económicos y cuenta con tiempo suficiente para encontrar un reemplazo para el mediocampista argentino.

Según la información compartida por Romano, Enzo Fernández ya tendría un acuerdo verbal sobre las condiciones de su contrato con Manchester City. El conjunto dirigido por Maresca cuenta con margen económico después de varias salidas y prepara una oferta para intentar convencer al Chelsea, que habría fijado una valoración cercana a los 140 millones de euros por el jugador.

Fernández llegó al Chelsea en enero de 2023 procedente del Benfica por una cifra cercana a los 121 millones de euros y desde entonces se convirtió en una pieza importante del mediocampo de los Blues. Con la selección argentina fue campeón del mundo en Qatar 2022 y también tuvo participación destacada en la Copa del Mundo de 2026, donde fue parte de la plantilla subcampeona.

El mediocampista de 25 años vive ahora una situación en la que Manchester City busca incorporarlo y Chelsea analiza sus opciones. La negociación dependerá de la propuesta formal que presente el conjunto de los Citizens y de la postura final del club londinense sobre una posible salida de uno de sus principales futbolistas.

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