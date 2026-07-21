Mbappé regresará a la portada del videojuego EA FC 27

El máximo goleador en la historia del Mundial es portada del videojuego del soccer por cuarta ocasión y primera desde que llegó al Real Madrid

EA FC 27 da a conocer su portada | Reuters / @EASPORTSFC

El videojuego más famoso del fútbol ya tiene al atleta elegido para su siguiente portada: Kylian Mbappé. EA FC 27 anunció el martes 21 de julio que el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo regresa a la tapa y ya luce el nuevo uniforme del Real Madrid.

Mbappé toma el sitio de Jude Bellingham en la portada, en su regreso a la tapa del videojuego tras aparecer tres años seguidos, de 2020 a 2022, en las últimas ediciones del ‘FIFA’. Es la primera vez que Kylian es elegido desde que llegó al Real Madrid y en las imágenes dadas a conocer por Electronic Arts, el nuevo uniforme de local del equipo blanco para la próxima temporada, con las franjas de los hombros en color rosa.

Back on the cover. Ready to go again.@KMbappe leads the #FC27 Cover. See the full reveal, July 23: https://t.co/6QAaAVGU75 pic.twitter.com/u8zPbxJH2J — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) July 21, 2026

¿Cuándo saldrá el EA FC 27?

Electronic Arts, la firma canadiense que produce el videojuego de fútbol, reveló también que el jueves 23 de julio darán a conocer el primer vistazo de esta nueva entrega del EA FC con el trailer. Se podrá seguir en punto de las 9:57 a.m., tiempo del centro de México.

Se espera que el EA FC 27 esté a la venta para el 26 de septiembre de 2026 y estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch (2017).

Todos los jugadores que han sido portada del EA Sports FC

El EA FC 27 será la cuarta ocasión que Mbappé está en la portada del videojuego. Es uno de los jugadores que más veces ha recibido este honor desde 1993, empatando a Ronaldinho y Leo Messi en portadas del videojuego. Wayne Rooney fue el principal protagonista de las tapas.

El Real Madrid ha aparecido en 6 de las últimas 10 portadas del videojuego: Cristiano Ronaldo estuvo en el FIFA 18 y FIFA 19, con Hazard en el FIFA 20 y Bellingham en el EA FC 25 y EA FC 26. Mbappé estuvo entre ocasiones, incluyendo una con la australiana Sam Kerr, y Erling Haaland en otra.

FIFA International Soccer (1993): David Platt y Piotr Swierczewski

FIFA Soccer 95 (1994): Erik Thorstvedt

FIFA Soccer 96 (1995): Ioan Sabau y Andy Legg

FIFA 97 (1996): David Ginola

FIFA Soccer 64 (1997): Jordi Cruyff

FIFA: Road to World Cup 98 (1997): David Beckham

FIFA 99 (1998): Dennis Bergkamp

FIFA 2000 (1999): Sol Campbell

FIFA 2001 (2000): Paul Scholes

FIFA Football 2002 (2001): Thierry Henry

FIFA Football 2003 (2002): Roberto Carlos, Ryan Giggs y Edgar Davids

FIFA Football 2004 (2003): Alessandro del Piero, Thierry Henry y Ronaldinho

FIFA Football 2005 (2004): Patrick Vieira, Fernando Morientes y Andriy Schevchenko

FIFA 06 (2005): Wayne Rooney y Ronaldinho

FIFA 07 (2006): Wayne Rooney y Ronaldinho

FIFA 08 (2007): Wayne Rooney y Ronaldinho

FIFA 09 (2008): Wayne Rooney y Ronaldinho

FIFA 10 (2009): Wayne Rooney, Theo Walcott y Frank Lampard

FIFA 11 (2010): Wayne Rooney y Kaká

FIFA 12 (2011): Wayne Rooney y Jack Wilshere

FIFA 13 (2012): Leo Messi

FIFA 14 (2013): Leo Messi

FIFA 15 (2014): Leo Messi

FIFA 16 (2015): Leo Messi

FIFA 17 (2016): Marco Reus

FIFA 18 (2017): Cristiano Ronaldo

FIFA 19 (2018): Cristiano Ronaldo

FIFA 20 (2019): Eden Hazard

FIFA 21 (2020): Kylian Mbappé

FIFA 22 (2021): Kylian Mbappé

FIFA 23 (2022): Kylian Mbappé y Sam Kerr

EA FC 24 (2023): Erling Haaland

EA FC 25 (2024): Jude Bellingham

EA FC 26 (2025): Jude Bellingham y Jamal Musiala

EA FC 27 (2026): Kylian Mbappé

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