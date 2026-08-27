Sergio Martínez, el coach mexicano que busca llevar al flag football de China a Los Angeles 2028

El coach habló en exclusiva con Peloteando sobre su llegada al proyecto chino, el crecimiento del equipo y el objetivo de clasificar a los Juegos Olímpicos

Sergio Martínez pasó de jugar como quarterback en el fútbol americano universitario de México a formar parte del proyecto con el que China busca Conocido en los emparrillados como el coach ‘Wera’, el mexicano habló en entrevista exclusiva con Peloteando, programa de Claro Sports, después de formar parte del grupo de seis entrenadores nacionales que trabajaron con selecciones de otros países durante el Mundial de Flag 2026.

Martínez surgió de Cherokees y posteriormente llegó a Liga Mayor como quarterback de Pumas Acatlán y Pumas CU. Su trayectoria tomó otra dirección desde el cuerpo técnico y actualmente trabaja con la selección femenil de China, donde participa en el diseño del plan de juego ofensivo. Su incorporación surgió después de viajar al país asiático para disputar un torneo con un equipo mexicano y enfrentar al propio representativo chino. “Tuvimos la oportunidad de enfrentarlos, tuvimos la oportunidad de vencerlos y a raíz de eso la magia fue pasando”, recordó.

El acercamiento se transformó rápidamente en una oportunidad laboral. “Regresé a México a los dos días y ya tenía una propuesta para irme y encantado de tomar la oportunidad”, explicó el coach. La oferta contemplaba un contrato para integrarse a un programa que tiene como uno de sus principales objetivos conseguir un lugar en Los Angeles 2028, edición en la que el flag football formará parte del programa olímpico.

Para Martínez, la presencia de entrenadores mexicanos en proyectos internacionales está relacionada con el lugar que México ha construido dentro de esta disciplina. “Definitivamente lo que ha hecho México para ser un parámetro dentro del flag a nivel mundial es muy importante y eso ayuda a que personas como yo estemos teniendo ese tipo de oportunidades”, explicó. El entrenador resumió el fenómeno con una frase: “México marcó una pauta muy importante en el deporte que hizo que el mundo volteara a vernos”.

Sergio Martínez detalla el proyecto de China para llegar a Los Angeles 2028

Una de las diferencias que encontró Martínez en China está en las condiciones destinadas a la preparación de las jugadoras. El mexicano señaló que las integrantes de la selección son tratadas como atletas olímpicas y trabajan de tiempo completo en el desarrollo del flag football. “Se dedican 24/7 al flag football, desayunan, comen y cenan el deporte, estamos todo el día entrenando, mejorando. Son atletas que empezaron hace un año a conocer el deporte, pero hoy en día son competitivas por el empeño y la disciplina que le ponen a esto”, explicó.

El programa también contempla respaldo para hospedaje, alimentación y participación en torneos durante el proceso internacional. “Lo que me toca a mí vivir con el equipo nacional de China es un apoyo muy grande, muy constante en cuanto a hospedaje, alimentación, torneos”, indicó Martínez, quien agregó que la condición de atletas olímpicas está directamente relacionada con el objetivo trazado para 2028: “Están buscando la manera de participar en Los Angeles 2028, es el objetivo definitivamente”.

China ya registró un movimiento en la clasificación internacional durante este proceso. El equipo ocupaba el lugar 19 del ranking antes del Mundial y terminó la competencia en Alemania en la novena posición, un salto de diez lugares. Pese al avance, el entrenador reconoció que todavía existe distancia respecto al objetivo y anticipó una nueva etapa en la búsqueda de la clasificación: “Ahorita se viene ese segundo proceso para la clasificación a los Juegos Olímpicos, en el cual estamos convencidos que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para estar ahí”.

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Los próximos dos años estarán marcados por la búsqueda de puntos y posiciones que acerquen a China al torneo olímpico. Para el coach Wera, quien pasó de los emparrillados de Cherokees y Pumas a trabajar en el programa asiático, la meta está definida desde su llegada al proyecto. Al ser cuestionado en Peloteando sobre la posibilidad de participar en Los Angeles 2028, Martínez respondió: “Ahí vamos a estar. No hay opción, no hay oportunidades de nada que no sea estar ahí”.

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