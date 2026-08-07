Chivas vs FC Dallas: dónde comprar boletos y qué debes saber antes del partido de Leagues Cup

Chivas enfrenta a FC Dallas en un duelo decisivo de la Leagues Cup 2026 y estos son los mejores canales para conseguir boletos

Chivas Busca La Victoria Ante Dallas FC | K. Terrell | Getty Images vía AFP

El partido entre Chivas y FC Dallas promete convertirse en uno de los eventos más atractivos de esta fase en la Leagues Cup que tiene formato nuevo en 2026.

El encuentro se disputará el sábado 8 de agosto en el PayPal Park de San José, California, una sede neutral elegida por la enorme presencia de aficionados rojiblancos en el norte del estado.

Si planeas asistir, conocer dónde comprar boletos, cuáles son las plataformas más seguras y qué precios encontrarás será clave para vivir una de las noches más esperadas del fútbol entre la Liga MX y la MLS.

La elección del estadio no fue casualidad. FC Dallas no aparece como local administrativo, la organización apostó por una sede donde Chivas suele llenar las gradas.

Los antecedentes respaldan la decisión: el Guadalajara ha registrado entradas espectaculares cada vez que juega en California, por lo que se espera un ambiente muy cercano a una localía para el conjunto dirigido por Gabriel Milito.

Dónde comprar boletos para Chivas vs FC Dallas

La primera opción para adquirir entradas siempre debe ser la venta oficial. En este caso, AXS fue la plataforma encargada de comercializar los boletos del partido desde la apertura de la venta general. Sin embargo, debido a la alta demanda, gran parte de las mejores localidades ya migró al mercado secundario autorizado.

Entre las plataformas recomendadas para encontrar boletos disponibles destacan AXS Marketplace, Ticketmaster, SeatGeek, StubHub y NightOut, todas con sistemas de verificación para reducir el riesgo de fraude y permitir la transferencia digital de las entradas. También ofrecen herramientas para comparar precios según la ubicación del asiento y la demanda del momento.

En cuanto a los costos, las opciones más económicas comienzan alrededor de 131 dólares en las zonas de animación. Las localidades laterales suelen encontrarse entre 180 y 330 dólares, mientras que los asientos centrales cercanos al terreno de juego pueden superar los 450 dólares.

Para quienes buscan una experiencia premium, los paquetes VIP arrancan desde 1,286 dólares, incluyendo servicios exclusivos y acceso preferencial al estadio.

Un partido que vale mucho más que tres puntos

Además del interés por conseguir un boleto,el contexto deportivo aumenta la expectativa. Chivas llega obligado a ganar después de empatar frente a LAFC y perder el punto extra en la tanda de penaltis, resultado que lo dejó con apenas una unidad.

FC Dallas, en cambio, comenzó con una victoria sobre Querétaro y lidera momentáneamente el grupo con tres puntos. Eso significa que el Guadalajara necesita sumar de a tres para mantener intactas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Un triunfo cambiaría el panorama del grupo antes de la última jornada, mientras que un nuevo tropiezo complicaría seriamente su clasificación.

Para quienes asistirán al PayPal Park, la organización también emitió recomendaciones importantes. El acceso será exclusivamente mediante boletos digitales, por lo que no se aceptarán impresiones ni capturas de pantalla.

Los aficionados deberán presentar el código QR dinámico desde aplicaciones oficiales o billeteras digitales y se aconseja llegar al estadio con al menos 90 minutos de anticipación para evitar largas filas en los accesos.

Más allá del resultado, todo apunta a que el duelo entre Chivas y FC Dallas ofrecerá un ambiente de gran nivel, con miles de seguidores rojiblancos convirtiendo el PayPal Park en una auténtica fiesta del fútbol mexicano en territorio estadounidense.

Te puede interesar