Panthers vs Cardinals 33-30: resumen y resultado del Juego del Salón de la Fama que marca el regreso de la NFL

Haynes King apareció en el momento decisivo y Carson Beck tuvo un debut prometedor en una noche que abrió la nueva temporada de la NFL

King le dio el triunfo a Panthers / Nick Cammett / Getty Images via AFP

Canton volvió a escuchar el rugido del fútbol americano. El Tom Benson Hall of Fame Stadium recibió el primer partido de la pretemporada de la NFL 2026, pero lo que parecía una noche de exhibición terminó convertida en un thriller.

Los Carolina Panthers vencieron 33-30 a los Arizona Cardinals, después de una remontada que encontró a su héroe en un quarterback novato: Haynes King.

King aparece cuando los Panthers más lo necesitaban

El reloj se consumía y los Panthers estaban contra las cuerdas. Arizona acababa de ponerse 30-27 con un pase de touchdown de una yarda de Kedon Slovis a Bryson Green cuando quedaban 1:55 por jugar. Parecía que los Cardinals habían dado el golpe definitivo. Pero King tomó el balón, avanzó con Carolina y llevó la ofensiva hasta la yarda 5.

Entonces, llegó la jugada que nadie en Canton olvidará: King corrió hacia la zona de anotación y cruzó la línea con apenas dos segundos en el reloj. El quarterback novato no solo puso el punto final al Panthers vs Cardinals 33-30, también convirtió su debut en una declaración de intenciones.

King completó 21 de 34 pases para 180 yardas y dos touchdowns, además de sumar 39 yardas por tierra. Su última carrera, la más importante de todas, fue la que decidió el encuentro y desató la celebración de Carolina.

Carson Beck también deja su carta de presentación

La noche había comenzado con otro novato bajo los reflectores. Carson Beck, quarterback de Arizona y seleccionado en la tercera ronda del Draft de la NFL, mostró desde temprano que no había llegado a Canton para pasar inadvertido.

El egresado de Miami completó 15 de 19 envíos para 188 yardas y un touchdown, dejando buenas sensaciones antes de ceder el puesto a Kedon Slovis. El relevo también tuvo su momento: con 1:55 por jugar, conectó con Bryson Green para poner a los Cardinals nuevamente al frente.

Del otro lado, Kenny Pickett recibió la responsabilidad inicial de Carolina. Completó 8 de 11 pases para 62 yardas, pero el partido cambió de tono cuando King entró al terreno. El joven quarterback aprovechó cada oportunidad y terminó siendo la pieza que necesitaban los Panthers para responder cuando Arizona parecía tener la victoria en el bolsillo.

Una noche que puede cambiar el panorama en Carolina

Desde la banda, incluso Bryce Young siguió de cerca la actuación de King. Y desde la zona técnica, el entrenador Dave Canales celebró la resiliencia de su equipo. “Fue muy divertido. El ir y venir. Fue un partido realmente bueno”, explicó el coach, satisfecho con la manera en que sus jugadores respondieron en las situaciones decisivas.

Para Carolina, el triunfo también sirve como primer paso después de una temporada en la que conquistó la NFC Sur con marca de 8-9, antes de caer frente a Los Angeles Rams en la Ronda de Comodines, además de resultar ser un bálsamo del arranque de pretemporada debido a las lesiones. Para Arizona, la derrota deja poco valor en el marcador de pretemporada, pero bastante material para evaluar a sus jóvenes quarterbacks.

Y así terminó la noche que devolvió la NFL a los emparrillados: 33-30, dos segundos por jugar y un novato corriendo hacia la zona de anotación. En Canton no se entregaban puntos para la temporada regular, pero King consiguió algo que puede valer mucho más adelante: convertirse en uno de los nombres a seguir de los Panthers.

Te puede interesar: