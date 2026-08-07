Así puedes tener una de las legendarias máquinas de MetroCard, un símbolo de Nueva York: todo sobre la subasta

Las máquinas de MetroCard fueron retiradas a finales de 2025 tras la implementación del sistema de pago OMNY

Las coloridas máquinas se instalaron en 1999. Foto: Nicolas Economou / AFP

La Autoridad de Tránsito de la Ciudad de Nueva York (MTA) abrió una subasta para vender las antiguas máquinas expendedoras de MetroCard (MVM) y MetroCard Express (MEM). Esto significa que, si presentas una ambiciosa oferta, podrías quedarte con una.

Estas coloridas máquinas de diseño industrial se instalaron por primera vez en 1999, siendo una revolución comercial y tecnológica en aquel entonces. Ahora, casi 30 años después, representan un pedazo de la historia de Nueva York.

Recientemente, fueron retiradas por la implementación de One Metro New York (OMNY), un sistema de pago sin contacto para el uso de transporte público en Nueva York, que ya legalizó la muerte asistida para enfermos terminales.

¿Cómo participar en la subasta de máquinas de MetroCard?

El proceso comenzó el miércoles 5 de agosto, pero aún tienes muchos días para presentar tu oferta, ya que la subasta se extenderá hasta las 8:00 pm ET del próximo 19 de agosto.

Según explica el sitio web de la MTA, puedes participar completando un formulario en línea. Aunque aparece en inglés, siempre puedes usar el traductor de Google para traducirlo al español.

“Si ganas una máquina, ¿entiendes y aceptas todos los detalles mencionados anteriormente?”, es la primera pregunta que suelta el formulario. Seguidamente, completa tus datos personales como nombre, apellido, número de teléfono, correo electrónico y dirección de envío. Una vez realizado este paso podrás presentar tu oferta económica.

La MTA solicita a todos los participantes que evalúen sus posibilidades reales de pagar y transportar la máquina de MetroCard que ganen tras finalizar la subasta, ya que son reliquias muy pesadas. Incluso, el organismo señala que no proporcionarán equipo ni asistencia de carga.

“Asegúrese de estar preparado para realizar el pago el día en que se le notifique, en caso de que su oferta sea aceptada. Confirma que podrías organizar la recogida en un plazo de 10 días”, indican dos de las condiciones, precisando que algunas máquinas están en Brooklyn y el resto en Queens.

También aclaran que presentar una oferta no garantiza que ganes una máquina de MetroCard, ya que otro usuario podría ofrecer una suma mayor. Precisamente, esa es la esencia de la subasta: concretar la venta con el mejor postor.

¿Cómo son las máquinas de MetroCard?

Cuando se instalaron en 1999, la MVM permitía a los usuarios “comprar o recargar MetroCards utilizando efectivo, tarjetas de crédito y débito”. Miden 80 pulgadas de largo, 42 de ancho y 36 de profundidad, pesando unas 1,050 libras.

Posteriormente, se instalaron unas máquinas adicionales y express para las estaciones más concurridas. Estas ofrecían transacciones, pero únicamente con tarjeta de crédito y débito. Además, son mucho más pequeñas y pesan cerca de 210 libras.

En su diseño tradicional, todas son bloques de metal robustos, diseñados para soportar el alto tráfico de las estaciones. Están equipados con ranuras para efectivo y tarjetas bancarias, pantallas y un dispensador frontal.

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