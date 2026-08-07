Leagues Cup 2026: horario y dónde ver el Timbers vs América EN VIVO en EE.UU.

Las Águilas llegan con un triunfo sobre San Diego, mientras Portland busca repetir su contundente debut ante Puebla en la segunda jornada

América quiere otro triunfo en Leagues Cup / Yuri Cortez / AFP

El Portland Timbers vs América se juega este domingo 9 de agosto por la segunda jornada de la Leagues Cup 2026. El conjunto mexicano llega con confianza, después de vencer 3-1 a San Diego FC, en el partido de mayor asistencia de la jornada 1 del torneo, pero tendrá enfrente a un cuadro de Portland que comenzó el torneo con una goleada de 5-2 sobre Puebla.

El partido se disputará en Providence Park, en Portland, y comenzará a las 9:15 p.m. ET. Para los aficionados que siguen el encuentro desde otras regiones de EE.UU., el arranque será a las 6:15 p.m. PT y 8:15 p.m. CT.

¿Dónde ver Timbers vs América EN VIVO en EE.UU.?

Los aficionados podrán seguir el duelo por televisión y streaming. Estas son las opciones disponibles para disfrutar del choque entre el representante de la MLS y las Águilas:

Apple TV: MLS Season Pass, mediante streaming

MLS Season Pass, mediante streaming FS1: transmisión en televisión en inglés

transmisión en televisión en inglés Univision: transmisión televisiva en español

América buscará aprovechar el impulso de su victoria frente a San Diego. En ese encuentro, las Águilas generaron numerosas ocasiones de peligro y terminaron imponiéndose 3-1, aunque ahora tendrán una prueba diferente ante un Portland que demostró contundencia en su presentación.

Los Timbers derrotaron 5-2 a Puebla en su debut en la Leagues Cup 2026. Ariel Lassiter y Cole Bassett marcaron dos goles cada uno, mientras David Da Costa aportó una anotación y dos asistencias en una actuación ofensiva que encendió las alarmas para el conjunto mexicano.

Los azulcrema deberán controlar especialmente las transiciones y evitar pérdidas en zonas comprometidas. Portland demostró que puede convertir rápidamente sus llegadas en ocasiones de gol, mientras que el cuadro de Coapa tendrá que aprovechar la calidad de sus atacantes para responder.

El enfrentamiento también tiene un antecedente internacional. Ambos equipos se midieron en los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2021: empataron 1-1 en Portland y posteriormente América ganó 3-1 en el Estadio Azteca para avanzar de ronda.

El Timbers vs América reúne a dos equipos que comenzaron la Leagues Cup con victorias y buen poder ofensivo. El resultado de este domingo podría marcar el rumbo de ambos en la competencia.

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