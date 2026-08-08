MLB: Récords, rachas y auténticos clásicos de pitcheo en las Grandes Ligas

La jornada de las Grandes Ligas de este sábado 8 de agosto presentará una cartelera destacada con lanzadores estelares como Chris Sale, Gerrit Cole y Jacob deGrom en plena carrera hacia los playoffs.

Chris Sale | Jim McIsaac / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Figuras como Chris Sale, Gerrit Cole, Jacob deGrom, Sandy Alcántara, Yoshinobu Yamamoto y Michael King subirán a la lomita en una jornada con implicaciones directas para la carrera rumbo a octubre.

Los duelos de pitcheo más atractivos del sábado

La cartelera ofrece varios enfrentamientos que podrían convertirse en auténticos clásicos del pitcheo, gracias al rendimiento de cada uno de los estelares que abrirán los juegos.

El choque entre Bravos de Atlanta y Yankees de Nueva York roba los reflectores con Chris Sale (12-6, 2.08 ERA) enfrentando a Gerrit Cole (5-5, 3.42 ERA). Sale, quien llegó en 2023 al equipo, busca mantenerse como uno de los principales candidatos al Premio Cy Young de la Liga Nacional, mientras Cole continúa recuperando terreno tras una temporada marcada por las lesiones.

Otro duelo imperdible será el de Orioles de Baltimore vs Rangers de Texas, donde Kyle Bradish se medirá al dos veces ganador del Cy Young Jacob deGrom, uno de los lanzadores con mayor capacidad para dominar cualquier alineación.

En la Costa Oeste, los Dodgers enviarán al japonés Yoshinobu Yamamoto para enfrentar a Brandon Pfaadt, en un juego que puede tener repercusiones directas en la pelea por el Oeste de la Liga Nacional.

También destaca el enfrentamiento entre Astros y Padres, con Peter Lambert frente a Michael King, así como el choque entre Rays y Marineros, donde George Kirby buscará frenar a una de las mejores ofensivas de la Liga Americana.

Pitchers probables para todos los juegos del sábado 8 de agosto

Bravos vs Yankees Chris Sale (12-6, 2.08 ERA, 143 K) Gerrit Cole (5-5, 3.42 ERA, 78 K)

Angels vs Marlins Walbert Ureña (7-7, 2.54 ERA, 95 K) Sandy Alcántara (12-6, 3.68 ERA, 120 K)

Atléticos vs Red Sox Gage Jump (4-7, 4.59 ERA, 73 K) Jake Bennett (7-4, 2.90 ERA, 50 K)

Azulejos vs Phillies Max Scherzer (1-4, 7.92 ERA, 23 K) Aaron Nola (3-9, 5.55 ERA, 121 K)

Mets vs Piratas Robert Stock (0-1, 1.80 ERA, 4 K) Bubba Chandler (4-8, 4.49 ERA, 98 K)

Rojos vs Nacionales Chase Burns (13-1, 2.35 ERA, 137 K) Andrew Álvarez (2-3, 3.94 ERA, 63 K)

Twins vs Cerveceros Taj Bradley (9-4, 3.69 ERA, 141 K) Robert Gasser (3-4, 4.48 ERA, 58 K)

Cachorros vs Reales Pitcher de Chicago: Por confirmar Seth Lugo (4-7, 4.41 ERA, 99 K)

Orioles vs Rangers Kyle Bradish (7-10, 3.79 ERA, 117 K) Jacob deGrom (7-7, 3.96 ERA, 135 K)

Rockies vs Cardenales Kyle Freeland (3-10, 6.81 ERA, 93 K) Matthew Liberatore (5-8, 4.97 ERA, 107 K)

Tigres vs Gigantes Jackson Jobe (debut de temporada) Landen Roupp (7-10, 4.34 ERA, 120 K)

Astros vs Padres Peter Lambert (8-5, 3.06 ERA, 108 K) Michael King (6-8, 3.45 ERA, 114 K)

Guardians vs White Sox Gavin Williams (11-6, 3.56 ERA, 178 K) Anthony Kay (8-5, 4.01 ERA, 90 K)

Dodgers vs Diamondbacks Yoshinobu Yamamoto (11-7, 2.76 ERA, 121 K) Brandon Pfaadt (6-1, 3.66 ERA, 52 K)

Rays vs Marineros Griffin Jax (6-9, 3.63 ERA, 100 K) George Kirby (8-9, 3.76 ERA, 110 K)



Récords y marcas que podrían alcanzarse este sábado

La jornada también ofrece varios lanzadores con opciones de seguir construyendo temporadas memorables.

Chris Sale intentará conseguir su victoria número 13 y mantener una efectividad cercana a las dos carreras limpias, fortaleciendo su candidatura al Cy Young.

intentará conseguir su y mantener una efectividad cercana a las dos carreras limpias, fortaleciendo su candidatura al Cy Young. Chase Burns buscará mejorar su extraordinario récord de 13-1, uno de los mejores de toda la temporada 2026.

buscará de 13-1, uno de los mejores de toda la temporada 2026. Gavin Williams está a solamente 22 ponches de llegar a los 200 , una cifra reservada para los grandes dominadores de la liga.

está a solamente , una cifra reservada para los grandes dominadores de la liga. Sandy Alcántara intentará sumar su decimotercer triunfo , consolidándose nuevamente como el as de Miami.

intentará sumar su , consolidándose nuevamente como Yoshinobu Yamamoto buscará su victoria número 12 mientras continúa demostrando por qué es uno de los lanzadores más consistentes de la Liga Nacional.

buscará su mientras continúa demostrando por qué es uno de los de la Liga Nacional. Jackson Jobe tendrá una oportunidad especial al realizar su primera apertura de la temporada, uno de los debuts más esperados entre los jóvenes lanzadores.

El sabor latino en la lomita

Latinoamérica volverá a tener una presencia importante durante la jornada del sábado. El principal protagonista será el dominicano Sandy Alcántara, quien continúa liderando la rotación de los Marlins y buscará una nueva victoria frente a los Angels.

También abrirá el dominicano Walbert Ureña, una de las revelaciones del pitcheo en 2026 gracias a su efectividad de 2.54. El venezolano Robert Suárez no aparece programado como abridor, pero varios relevistas latinos podrían tener actividad durante la jornada.

Además, el béisbol internacional estará representado por el japonés Yoshinobu Yamamoto, quien ha tenido partidos que rozan la perfección, mientras que el talento joven estadounidense estará encabezado por Chase Burns, Bubba Chandler, Jackson Jobe y Gavin Williams, considerados parte de la nueva generación de ases de las Grandes Ligas.

Con 15 partidos programados, la jornada del sábado promete convertirse en una de las más atractivas del mes de agosto. La presencia de varios candidatos al Cy Young, jóvenes estrellas en ascenso y equipos peleando por un lugar en la postemporada convierten esta cartelera en una cita obligada para los aficionados de las Grandes Ligas.

Te puede interesar