Leagues Cup 2026: Horario y dónde ver el NYC FC vs Cruz Azul EN VIVO en EE.UU.
El duelo enfrenta a dos equipos que arrancaron el torneo con victorias y porterías imbatidas, en busca de avanzar a la siguiente ronda
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El NYC FC y Cruz Azul se miden este domingo 9 de agosto por la Leagues Cup 2026, en un partido que promete intensidad entre dos clubes que comenzaron el torneo con paso firme. Ambos equipos llegan con tres puntos y sin goles recibidos, por lo que el enfrentamiento en Nueva Jersey puede ser clave para sus aspiraciones de avanzar.
El encuentro entre NYCFC vs Cruz Azul se disputará en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, con horario de 7:30 p.m. ET / 6:30 p.m. CT / 4:30 p.m. PT. La afición podrá seguir el partido en vivo en EE.UU. a través de distintas plataformas de televisión y streaming.
¿Dónde ver el NYCFC vs Cruz Azul EN VIVO en EE.UU.?
Estas son las opciones disponibles para seguir el partido de la Leagues Cup 2026:
- Streaming: Apple TV mediante MLS Season Pass
- Televisión en español: Univision
- Televisión en inglés: FS1 (Fox Sports 1)
Cruz Azul llega al compromiso después de superar 1-0 al Philadelphia Union en condición de visitante. La Máquina resolvió el partido con un gol tempranero de José Paradela al minuto 3 y después, mostró capacidad defensiva para conservar la ventaja ante un rival que buscó el empate hasta el final.
El conjunto mexicano afronta el torneo con la presión de confirmar su etiqueta de candidato. Tras conquistar recientemente títulos importantes, Cruz Azul busca trasladar ese dominio al escenario internacional y sumar puntos que le permitan competir por un lugar en la fase de eliminación directa.
Por su parte, NYCFC debutó con una victoria convincente al imponerse 2-0 ante Santos en el mismo Sports Illustrated Stadium. El equipo neoyorquino mostró equilibrio entre ataque y defensa, una combinación que necesitará repetir frente a un rival con mayor experiencia continental.
Las claves del partido entre NYCFC y Cruz Azul
El duelo tendrá varios elementos que pueden definir el resultado. Ambos equipos llegan invictos, con defensas sólidas y la confianza que genera comenzar la Leagues Cup con una victoria. Para Cruz Azul será importante controlar el ritmo del encuentro, mientras que NYC FC intentará aprovechar el apoyo de su público y la localía.
La diferencia de goles también tendrá un peso importante en la Fase Uno del torneo, donde los clubes de la MLS y la Liga MX buscan terminar entre los mejores para acceder a la siguiente ronda. Por eso, más allá del resultado, cada detalle puede marcar la diferencia en la clasificación.
Este choque en la Leagues Cup representa una prueba de alto nivel para ambos proyectos. Con dos equipos que llegan en buen momento, el partido en Harrison podría convertirse en uno de los encuentros más atractivos de la jornada.